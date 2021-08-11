Ford Kuga, сгоревший, но не умерший: о чём не рассказывает продавец

Команда Авто.ру
Каков типичный герой рубрики «Не бит, не крашен»? Обычно это автомобиль, который попал в серьёзную аварию и затем был выставлен на продажу. Только вместо того, чтобы пустить его «на запчасти», автомобиль отремонтировали задёшево (иначе затея экономически нецелесообразна) и снова продали (или продают в настоящий момент) неопытному владельцу. Иногда по такому кругу машина проходит даже не один раз!
Сегодня обнаружить аварию в прошлом автомобиля стало проще. В базах сохраняются данные о крупных ДТП, оценках ущерба страховщиками, перерывах в регистрации. Однако источником проблем может стать не только столкновение, и тогда понять, что машина «кривая», помогут только опыт, зоркий глаз и… отчёт ПроАвто. Как в случае с этим кроссовером Ford Kuga 2014 года выпуска.
Автомобилей этой модели на Авто.ру очень много, даже если искать Кугу в той же версии – с турбомотором 1.6, «автоматом» и полным приводом. Предложения на них начинаются с 800 000 рублей, а заканчиваются где-то за полутора миллионами. Так что цена этого экземпляра в 1 100 000 рублей – средняя по рынку. Как и пробег в 95 000 км.
Легко предположить, что кроссовер долго не продаётся, потому что затерялся где-то в конце второй страницы объявлений на Авто.ру. Да и на фотографиях эта Kuga выглядит обычно – дорестайлинговая, белая, с немного отличающимися по оттенку бамперами. Что может намекать и на аварию, и на мелкие притёртости, подкрашенные перед продажей.
Странным выглядит скорее набор изображений в объявлении — четыре фотографии кроссовера снаружи и пять, на которых запечатлён моторный отсек. Про салон сказать нечего, кроме того, владелец не написал ни слова про машину, которую продаёт. А значит, потенциальному покупателю нужно самому выяснять историю автомобиля.
Проще всего для этого сначала заглянуть в отчёт ПроАвто. Первое, что выясняется: продавец немного слукавил в количестве владельцев. При заявленных двух в ПТС значатся три физических лица. И снова мы видим, что история регистрации машины имеет 4‑месячный перерыв в 2017 году.
При этом ДТП с участием кроссовера зафиксировано всего одно и двумя годами ранее. Повреждений на схеме немного: задняя дверь и крыло. Расчёты стоимости ремонта от страховых компаний тоже не пугают. Даже самый большой из них — всего на 100 000 рублей.
Первая выплата была за перекраску переднего бампера и капота, по второй менялся задний бампер с накладкой. Вот, кажется, и объяснение, почему пластик отличается по оттенку от остального кузова. Третий, самый крупный, расчёт уже предписывал замену дверей по левому борту, но без ремонта силовых элементов — тоже «косметика».
Чем же вызван перерыв в регистрации? Как оказалось, этот Ford Kuga… сгорел! Случилось это ещё у первого владельца, и мы знаем об этом только благодаря тому, что он решил продать обугленные останки кроссовера через Авто.ру – вот фотографии из того объявления.
По снимкам видно, что машина сгорела прямо на стоянке — не вся, но большая её часть. В огне погибли силовой агрегат, передняя подвеска, колёса и салон — как минимум, до средних стоек. Продавец утверждал, что это был поджог.
Наверное, вы думаете, что после такого автомобиль можно только на металлолом сдать? Как бы не так. Спустя несколько месяцев Kuga снова продаётся — и уже целая! Вот объявление, где у машины на фото есть и новый салон, и прочие исчезнувшие в огне детали.
Более того, продавец, помимо скрупулёзного перечисления комплектации кроссовера, гарантировал реальный пробег автомобиля и, внимание, «ни одного крашенного элемента 100%».
Комментарий продавца
Комплектация Titanium: 17' легкосплавные колесные диски; Датчик дождя; Автоматическое включение головного освещения; Свет; заводской, линзовый ксенон с авто- корректором; Функция задержки выключения головного освещения; Светодиодные задние фонари; Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида; Замки задних дверей с электронной "детской" блокировкой; Розетка 230 в задней части центральной консоли; Рукоятка рычага переключения передач с кожаной отделкой; Система бесключевого доступа в автомобиль; Комбинированная обивка сидений кожа/ткань; Круиз- контроль с регулируемым ограничителем скорости; Стальные накладки на пороги с логотипом куга; Система предотвращения опрокидывания (RSC), аудиосистема Sony с CD/MP3- проигрывателем и AM/FM- радио, 4,2" ЖК- дисплей, 9 динамиков; система SYNC c Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, вход AUX, 4,2" ЖК- дисплей на приборной панели; кнопки дистанционного управления на рулевой колонке.
Два собственника, реальный пробег (готов поверить в любом месте!), не одного крашенного элемента 100%! Машина как игрушка, любые проверки по вашему желанию и за ваши средства.
Впрочем, сразу продать такое сокровище не получилось. Спустя пару месяцев объявление пришлось давать заново, с меньшей ценой. Скидка сработала, и через несколько дней Kuga перешла к третьему владельцу. И даже проехала за неполных четыре года около 50 тыс. км.
Но специалисты говорят, что полностью устранить последствия пожара в автомобиле невозможно. Их можно только замаскировать. Не поэтому ли в текущем объявлении так много фотографий моторного отсека? И всё на них выглядит так, будто Ford только сошёл с конвейера.
Кстати, о пожаре. В отчёте ПроАвто по этой машине есть ещё один интересный пункт. В 2018 году компания Ford объявила отзыв кроссоверов Kuga с мотором 1.6 для устранения локальных перегревов ГБЦ, которые могли привести к трещинам в ней, а те, в свою очередь, к возгоранию масла, попавшего на горячие поверхности. И в интернете есть истории, как Kuga неожиданно загоралась прямо на дороге. Возможно, и здесь никакого поджога не было.
В любом случае рекомендовать такой Ford к покупке по среднерыночной цене мы бы не стали. Какой должна быть скидка на пожар в прошлом автомобиля — каждый покупатель решает для себя сам. Главное, что он должен знать о проблеме перед тем, как расставаться с деньгами. В этом и заключается предназначение сервиса ПроАвто, который помогает сделать рынок машин с пробегом максимально прозрачным.