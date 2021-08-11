Ford Kuga, сгоревший, но не умерший: о чём не рассказывает продавец

Каков типичный герой рубрики «Не бит, не крашен»? Обычно это автомобиль, который попал в серьёзную аварию и затем был выставлен на продажу. Только вместо того, чтобы пустить его «на запчасти», автомобиль отремонтировали задёшево (иначе затея экономически нецелесообразна) и снова продали (или продают в настоящий момент) неопытному владельцу. Иногда по такому кругу машина проходит даже не один раз!

Сегодня обнаружить аварию в прошлом автомобиля стало проще. В базах сохраняются данные о крупных ДТП, оценках ущерба страховщиками, перерывах в регистрации. Однако источником проблем может стать не только столкновение, и тогда понять, что машина «кривая», помогут только опыт, зоркий глаз и… отчёт ПроАвто. Как в случае с этим кроссовером Ford Kuga 2014 года выпуска.