Ford представил рестайлинговый Kuga с узкими фарами для США

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Представлен новый кроссовер Ford Kuga. Но в Россию он уже не приедет
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Кирилл Малышев
Спустя три с половиной года после премьеры американская версия кроссовера Ford Kuga (за океаном она называется Escape) прошла плановый рестайлинг. Заметнее всего автомобиль изменился спереди, где пересмотрены все детали. По остальным направлениям модернизация оказалась несущественной.
Ford Kuga последнего поколения не успел официально попасть в Россию. Он был представлен в апреле 2019 года, а за месяц до этого бренд объявил о прекращении деятельности в России. Правда, товарные запасы собранных во Всеволожске и Елабуге машин распродавались ещё много месяцев, однако новинки к нам не ввозили.