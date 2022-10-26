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Ford представил рестайлинговый Kuga с узкими фарами для США
Новости

Кирилл Малышев

Спустя три с половиной года после премьеры американская версия кроссовера Ford Kuga (за океаном она называется Escape) прошла плановый рестайлинг. Заметнее всего автомобиль изменился спереди, где пересмотрены все детали. По остальным направлениям модернизация оказалась несущественной.

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  • Отныне оптика стала гораздо уже, а решётка обзавелась более острыми углами и сошлась с кромкой капота. Чуть агрессивнее сделали и бампер.
  • В зависимости от уровня оснащения отличаются фары. В базовой комплектации они светодиодные, но простые, рефлекторные. За доплату поставят линзованную оптику и отдельно — светящуюся перемычку в зазоре между капотом и решёткой радиатора.
  • Сзади осовременили узор фонарей и бампер (почти незаметно). Впервые в этом поколении на американском рынке начнут предлагать спортивное исполнение ST-Line с увеличенным спойлером на пятой двери, накладками бамперов и красными акцентами в интерьере.
  • В салоне по умолчанию ставится приборка с восьмидюймовым экраном по центру и дополнительными шкалами по краям. Дорогим версиям положена полностью цифровая комбинация на дисплее диагональю 12,3 дюйма. Экран мультимедийной системы может быть диагональю 8 или 13,2 дюйма, причём во втором случае в тачскрин интегрировано управление климат-контролем.
  • Стали умнее электронные ассистенты. Так, система экстренного автоторможения видит встречный транспорт при повороте налево. А вот силовые установки не меняли. Это турбомоторы 1.5 (184 л.с.) и 2.0 (253 л.с.) с восьмиступенчатым «автоматом», а также пара гибридов с атмосферником 2.5 суммарной мощностью 204 или 223 л.с.

Ford Kuga последнего поколения не успел официально попасть в Россию. Он был представлен в апреле 2019 года, а за месяц до этого бренд объявил о прекращении деятельности в России. Правда, товарные запасы собранных во Всеволожске и Елабуге машин распродавались ещё много месяцев, однако новинки к нам не ввозили.

Жалеете, что Kuga к нам не попала?

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