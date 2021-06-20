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Ford из интернета: представлена особая Puma ST, дизайн которой выбрали путём голосования

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Михаил Кондратьев

Компания Ford представила спецверсию кроссовера Puma ST, дизайн которой выбирали с помощью голосования в интернете. В течение 10 дней пользователи Instagram и Twitter определяли различные детали оформления, всего было собрано свыше 275 тысяч голосов. Новинку выпустят ограниченным тиражом.

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  • Инициатива принадлежала европейскому подразделению марки. Участникам было предложено выбрать основной цвет машины и цвет тормозных суппортов, прострочку в салоне, шильдики, а также другие детали экстерьера и салона.
  • Помимо этого, пользователи проголосовали за название спецверсии. Большинство выбрало Puma ST Gold Edition вместо Puma ST 24K Edition.
  • По технической части изменений нет — в движение особый кроссовер приводит 1,5-литровая турбированная «трёшка» мощностью 200 сил (320 Нм). С нуля до 100 км﻿/﻿ч модель разгоняется за 6,7 секунды.
  • В продажу новинка поступит в течение этого года. Сколько будет выпущено экземпляров и по какой цене — пока не сообщается.

Ford Puma ST был представлен в 2020 году. Помимо более мощного двигателя в паре с шести­ступенчатой «механикой», версия ST отличается усиленными тормозами и более жёсткой подвеской, пере­настроенным рулевым управлением и иной выхлопной системой.

Как оцените спецверсию Ford Puma ST?

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