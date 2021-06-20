Ford из интернета: представлена особая Puma ST, дизайн которой выбрали путём голосования

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Посмотрите на битву кроссовера Ford Puma ST против его же маленькой копии
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Михаил Кондратьев
Компания Ford представила спецверсию кроссовера Puma ST, дизайн которой выбирали с помощью голосования в интернете. В течение 10 дней пользователи Instagram и Twitter определяли различные детали оформления, всего было собрано свыше 275 тысяч голосов. Новинку выпустят ограниченным тиражом.
Ford Puma ST был представлен в 2020 году. Помимо более мощного двигателя в паре с шестиступенчатой «механикой», версия ST отличается усиленными тормозами и более жёсткой подвеской, перенастроенным рулевым управлением и иной выхлопной системой.