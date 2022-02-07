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Ford и Google переделают заброшенную ж/д станцию в Детройте в технологический кластер

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Герман Князев

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Компании Ford и Google создадут центр по разработке технологий и инноваций на территории Центральной мичиганской ж/д станции в Детройте. Об этом сообщает Michigan live.

  • Обновлённая локация будет называться Мичиганским центральным районом инноваций (Michigan Central Innovation District). Её площадь составит 30 акров (121 000 квадратных метров).
  • Изначально задумка по реорганизации депо принадлежит Ford. Google присоединился к проекту в качестве «сооснователя». Запуск пространства планируется на 2023 год.
  • По словам представителей Ford, инновационный район не будет обслуживать интересы только компании Ford. Кластер придуман в качестве центра притяжения предпринимателей, исследователей и специалистов со всей страны. Здесь будет отдельная зона для испытания современных транспортных средств.
  • Ford вложил в перестройку станции 740 миллионов долларов за последние пять лет. В изменённом виде она сможет вместить до пяти тысяч сотрудников.
  • Вложения в проект со стороны штата составят 126 миллионов долларов. В них также входят траты на создание рабочей и жилой инфраструктуры вокруг Инновационного района в Корктауне.
  • Google предоставит центру свои облачные вычислительные мощности и создаст образовательные центры для обучения молодых специалистов из колледжей и старшей школы в рамках программ развития карьеры в корпорации.
  • Перед центром будет построена первая в США «электрическая миля» — дорога с беспроводной зарядкой аккумуляторов для электромобилей. Мэр Детройта Майк Дугган назвал это блестящей идеей по превращению заброшенного депо из символа упадка города в символ будущего мобильности.

Ранее компания Ford рассказала о системе Intelligent Backup Power, разработанной для электрического пикапа F-150 Lightning. Как стало известно, она способна поддерживать энергопитание частного дома в течение трёх дней. Для подключения электрокара к домашней энергосети потребуется специальная зарядная станция (Charge Station Pro), которая будет доступна за отдельную плату.

Нужны ли в России коммерческие инновационные центры?

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