Ford и Google переделают заброшенную ж/д станцию в Детройте в технологический кластер

Обновлённая локация будет называться Мичиганским центральным районом инноваций (Michigan Central Innovation District). Её площадь составит 30 акров (121 000 квадратных метров).

Изначально задумка по реорганизации депо принадлежит Ford. Google присоединился к проекту в качестве «сооснователя». Запуск пространства планируется на 2023 год.

По словам представителей Ford, инновационный район не будет обслуживать интересы только компании Ford. Кластер придуман в качестве центра притяжения предпринимателей, исследователей и специалистов со всей страны. Здесь будет отдельная зона для испытания современных транспортных средств.

Ford вложил в перестройку станции 740 миллионов долларов за последние пять лет. В изменённом виде она сможет вместить до пяти тысяч сотрудников.

Вложения в проект со стороны штата составят 126 миллионов долларов. В них также входят траты на создание рабочей и жилой инфраструктуры вокруг Инновационного района в Корктауне.

Google предоставит центру свои облачные вычислительные мощности и создаст образовательные центры для обучения молодых специалистов из колледжей и старшей школы в рамках программ развития карьеры в корпорации.

Перед центром будет построена первая в США «электрическая миля» — дорога с беспроводной зарядкой аккумуляторов для электромобилей. Мэр Детройта Майк Дугган назвал это блестящей идеей по превращению заброшенного депо из символа упадка города в символ будущего мобильности.

Ранее компания Ford рассказала о системе Intelligent Backup Power, разработанной для электрического пикапа F-150 Lightning. Как стало известно, она способна поддерживать энергопитание частного дома в течение трёх дней. Для подключения электрокара к домашней энергосети потребуется специальная зарядная станция (Charge Station Pro), которая будет доступна за отдельную плату.