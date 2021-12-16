Ford готовит рамный внедорожник на базе нового пикапа Ranger

Компания Ford, точнее, её представительства в Южной Африке, Филиппинах и Таиланде, опубликовала первые изображения нового внедорожника Everest. Заявлено, что испытания внедорожника перешли в финальную стадию. Вероятнее всего, с этих регионов стартуют и продажи новинки, которая, скорее всего, по технической части продолжит оставаться близнецом пикапа Ford Ranger.