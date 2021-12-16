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Ford готовит рамный внедорожник на базе нового пикапа Ranger

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Дмитрий Елизаров

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Компания Ford, точнее, её представительства в Южной Африке, Филиппинах и Таиланде, опубликовала первые изображения нового внедорожника Everest. Заявлено, что испытания внедорожника перешли в финальную стадию. Вероятнее всего, с этих регионов стартуют и продажи новинки, которая, скорее всего, по технической части продолжит оставаться близнецом пикапа Ford Ranger.

  • Судя по фото, Ford Everest получит схожее оформление передней части кузова, хотя может обзавестись доработанной головной оптикой. Сам кузов при этом после передних стоек окажется полностью новым, с характерным «заломом» задней стойки и развитым свесом. На одном из фото прототип запечатлён рядом с палаточным городком, что может указывать на его «приключенческий» имидж.
  • Как и Ranger, Ford Everest сохранит рамную конструкцию и задний мост, а моторную гамму для него, вероятнее всего, составят преимущественно из дизельных моторов. В случае с Ranger к списку силовых агрегатов присоединился, к примеру, новый V6 на тяжёлом топливе, хотя, учитывая глобальный характер пикапа, его моторная гамма будет отличаться от рынка к рынку. Какими моторами планируется оснащать Everest, пока не уточняется.
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  • Основными конкурентами Ford Everest продолжат оставаться внедорожники наподобие Toyota Fortuner или Isuzu MU-X, в основе которых также лежат платформы пикапов. В свою очередь, Ford Ranger в ближайшем будущем поделится базой с ещё одной новинкой — грузовиком Volkswagen Amarok второго поколения.

Сам Ford Ranger, сменивший поколение в ноябре, сохранил прежнее шасси, но оно было доработано, а сам пикап стал вместительнее. Возможности трансмиссии расширены за счёт сразу двух доступных систем полного привода — подключаемого и постоянного.

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