Ford Focus ST с «механикой» получил Track Pack с мощными тормозами

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Рестайлинговый Ford Focus для Европы: новая медиасистема и «робот»
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Кирилл Малышев
Для хот-хэтча Ford Focus ST появился «трековый» пакет. На мощность двигателя он не влияет, но предполагает доработанные тормоза и подвеску. Заказать опцию можно только для версий с механической коробкой.
В середине лета Ford объявил о прекращении приёма индивидуальных заказов на модели Fiesta и Focus в Европе. Компания не может выпускать машины в прежних объёмах из-за кризиса комплектующих. Поэтому для упрощения процесса производства оставили только фиксированные комплектации.