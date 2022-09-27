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Ford Focus ST с «механикой» получил Track Pack с мощными тормозами
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Кирилл Малышев

Для хот-хэтча Ford Focus ST появился «трековый» пакет. На мощность двигателя он не влияет, но предполагает доработанные тормоза и подвеску. Заказать опцию можно только для версий с механической коробкой.

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  • В ходовой части стоят более жёсткие пружины (плюс 50%) и винтовые стойки KW. У последних 12 настроек сжатия и 16 настроек отбоя. Комплект обкатан подразделением Ford Performance на трассе Нюрбургринг. С ним энтузиасты смогут точно настроить характеристики машины под конкретную трассу.
  • Доработанная подвеска уменьшила клиренс модели на 10 миллиметров. Литые «девятнадцатые» диски на 10% легче стандартных. За ними скрываются мощные тормоза: спереди стоят механизмы Brembo с диаметром дисков 363 миллиметра (в стоке 330 миллиметров).
  • Внешне Track Pack отличается комплектом декора из чёрного глянца. Судя по отсутствию снимков салона, интерьер доработок не получил. Двигатель EcoBoost 2.3 мощностью 280 сил остался стандартным.

В середине лета Ford объявил о прекращении приёма индивидуальных заказов на модели Fiesta и Focus в Европе. Компания не может выпускать машины в прежних объёмах из-за кризиса комплектующих. Поэтому для упрощения процесса производства оставили только фиксированные комплектации.

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