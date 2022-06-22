Ford Focus снимут с производства через три года

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Рестайлинговый Ford Focus для Европы: новая медиасистема и «робот»
Путин заявил о переговорах по увеличению поставок автомобилей из Китая
Дмитрий Елизаров
Европейское подразделение Ford планирует завершить производство семейства Focus на заводе в Саарлуисе в 2025 году. Как заявил глава подразделения Стюарт Роули изданию Automotive News, связано это с переориентацией компании на выпуск электрокаров.
В прошлом году Ford свернул европейское производство более крупной модели Mondeo. Однако оба этих названия пока присутствуют на некоторых рынках. И Focus, и Mondeo выпускаются в Китае. При этом Mondeo весной нынешнего года появился ещё в одном регионе — на Ближнем Востоке, хоть и под именем Taurus.