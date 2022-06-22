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Ford Focus снимут с производства через три года

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Дмитрий Елизаров

Европейское подразделение Ford планирует завершить производство семейства Focus на заводе в Саарлуисе в 2025 году. Как заявил глава подразделения Стюарт Роули изданию Automotive News, связано это с переориентацией компании на выпуск электрокаров.

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  • После завершения производства Ford Focus завод, где он сейчас выпускается, будет либо закрыт, либо продан другому производителю. По словам Роули, компания пока не нашла решения по сохранению предприятия. У Ford на данный момент нет планов на модель, которая могла бы заместить Focus на конвейере.
  • Для производства электрокаров, по расчётам компании, требуется заметно меньше персонала, чем для сборки автомобилей с ДВС. Ford рассчитывает расширить свою линейку электромобилей, однако собирать их будут на заводах в Кёльне и испанской Валенсии.

В прошлом году Ford свернул европейское производство более крупной модели Mondeo. Однако оба этих названия пока присутствуют на некоторых рынках. И Focus, и Mondeo выпускаются в Китае. При этом Mondeo весной нынешнего года появился ещё в одном регионе — на Ближнем Востоке, хоть и под именем Taurus.

Будете вспоминать Ford Focus добрым словом?

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