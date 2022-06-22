Ford Focus снимут с производства через три года

После завершения производства Ford Focus завод, где он сейчас выпускается, будет либо закрыт, либо продан другому производителю. По словам Роули, компания пока не нашла решения по сохранению предприятия. У Ford на данный момент нет планов на модель, которая могла бы заместить Focus на конвейере.

Для производства электрокаров, по расчётам компании, требуется заметно меньше персонала, чем для сборки автомобилей с ДВС. Ford рассчитывает расширить свою линейку электромобилей, однако собирать их будут на заводах в Кёльне и испанской Валенсии.

В прошлом году Ford свернул европейское производство более крупной модели Mondeo. Однако оба этих названия пока присутствуют на некоторых рынках. И Focus, и Mondeo выпускаются в Китае. При этом Mondeo весной нынешнего года появился ещё в одном регионе — на Ближнем Востоке, хоть и под именем Taurus.