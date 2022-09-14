Ford Focus, который сгорел на работе: о чём не рассказывает продавец

В прошлом выпуске рубрики «Не бит, не крашен» у нас был гламурный BMW X5 — дорогой и почти новый, но уже с проблемами. Понятно, что практического интереса в изучении прошлого машины за 9,5 млн рублей для большинства читателей нет, хотя история «икс-пятого» всё равно поучительна и может повториться и с машинами намного дешевле.

Сегодня героем расследования будет поистине народная модель, которая представлена на Авто.ру многими сотнями предложений, — это Ford Focus III поколения.