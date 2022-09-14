Ford Focus, который сгорел на работе: о чём не рассказывает продавец

Команда Авто.ру
В прошлом выпуске рубрики «Не бит, не крашен» у нас был гламурный BMW X5 — дорогой и почти новый, но уже с проблемами. Понятно, что практического интереса в изучении прошлого машины за 9,5 млн рублей для большинства читателей нет, хотя история «икс-пятого» всё равно поучительна и может повториться и с машинами намного дешевле.
Сегодня героем расследования будет поистине народная модель, которая представлена на Авто.ру многими сотнями предложений, — это Ford Focus III поколения.
Найденный нами экземпляр — в кузове универсал, с беспроблемным 1,6-литровым атмосферным мотором и ещё более надёжной механической коробкой передач. Автомобиль выпущен в 2018 году, и пробег у него заявлен относительно скромный — 63 000 км.
В объявлении указан 1 владелец, который хочет за свой Ford 670 000 рублей. И это очень интересная цена! Например, если рассматривать в качестве альтернативы бюджетный корейский седан, то за схожие деньги можно будет купить экземпляр с «механикой», который будет на 3–4 года старше, с пробегом около 100 тыс. км и, наконец, менее практичный, чем Focus-универсал.
Комментарий продавца
Машина в отличном состоянии
Вложений не требуется
Хороший торг
Пишите звоните
А если ранжировать все универсалы с МКПП 2018 года на Авто.ру, эта машина оказывается шестой по количеству пройденных километров и пятой — по цене. При этом все более доступные предложения — автомобили из такси с пробегами от 200 тыс. км. А тут продавец обещает отличное состояние и готов торговаться.
Правда, этот Focus тоже в скромной комплектации SYNC Edition — с ручным управлением кондиционером, тканевой обивкой и стальными колёсными дисками. Плюс белый цвет, любимый таксопарками. И если автомобиль трудился в такси, то его 63 000 км на одометре вызывают ну очень серьёзные сомнения.
Выяснить реальную историю Форда нам помог сервис ПроАвто. И эта история оказалась совершенно неожиданной!
Прежде всего — продавец машины вовсе не первый её владелец, а второй. До него Focus был записан на юридическое лицо, что усиливает подозрения относительно таксомоторного прошлого автомобиля. А после этого машина пять месяцев вообще не использовалась, простаивая где-то без регистрации. Наконец, могут быть проблемы и с продажей машины сейчас, если подтвердятся ограничения, наложенные ГИБДД на регистрационные действия с машиной.
Ещё ниже в отчёте обнаруживается и прямое подтверждение того, что этот Focus из такси, — уже аннулированное разрешение, выданное в Москве.
Впрочем, в официальных базах в этот раз странная путаница. Потому что, по их информации, Ford попал в ДТП спустя неделю после снятия с учёта. Может, авария — фейк? Но, кажется, никакой ошибки нет...
Точнее есть, но только в дате. В архивах Авто.ру нашлось объявление о продаже разбитого универсала, которое подали ещё раньше, чем прекратили регистрацию. И вряд ли в таком виде Focus мог снова выехать на дорогу.
На фотографиях из объявления видно, что машина действительно получила удар в переднюю часть, но это стало меньшей из проблем — ведь после этого такси… сгорело! В салоне более-менее целым осталась лишь спинка заднего сиденья — остальное превратилось в обугленную и оплывшую массу. Моторный отсек, судя по картинкам, тоже выгорел. Заодно в огне погибла и вся электроника, в которой мог быть зафиксирован истинный километраж, наработанный автомобилем в такси. Вы готовы поверить, что он составил всего 15 000 километров?
Дальше история универсала становится совсем загадочной. Казалось бы, такую машину можно только отправить в металлолом. Вместо этого спустя 4 месяца Focus снова выставляется на Авто.ру — но уже целым, с пробегом 42 000 км и описанием «Полностью на ходу, была в такси». Что, впрочем, легко понять по фотографиям из того же самого, более раннего объявления.
Да, восстановить выгоревший автомобиль за такой срок вполне реально. Но вряд ли оправданно экономически, тем более что продавали отремонтированный универсал всего за 439 000 рублей. Остаётся предположить, что, либо ремонт был совсем дешёвым — например, за счёт использования деталей от других списанных такси, либо от сгоревшей машины взяли только документы да панель с VIN-номером, который перенесли на какой-то другой, более целый Focus. И это ещё опаснее для потенциального покупателя.
Как бы там ни было, универсал купил нынешний его владелец — а теперь безуспешно пытается его продать. Первую попытку он сделал ещё весной 2021 года, причём с пометкой «СРОЧНО». Актуальное объявление тоже висит на Авто.ру уже более полугода, за это время продавец скинул с цены больше 200 тысяч рублей — но всё равно не помогает.
Кстати, думаете, пожаром злоключения Фокуса закончились? Нет, по данным ГИБДД в начале 2022 года Ford снова попал в ДТП! На схеме повреждений обозначены вмятины и царапины по левому боку, на переднем бампере и капоте.
По оценке страховой компании, сделанной спустя несколько дней, авария была довольно серьёзной — общая сумма на восстановление составила 400 тыс. рублей, и это было ещё до резкого подорожания запчастей. В списке того, что нужно заменить, — капот, обе фары, левое крыло и бампер, лобовое стекло, левые двери и даже заднее колесо.
В общем, на покупку «народного» универсала Ford Focus в приличном состоянии, очевидно, нужно больше 670 тысяч рублей. Плюс время на поиски — ведь вариантов на Авто.ру очень много. А сэкономить силы и деньги при выборе может сервис ПроАвто, который позволит исключить большинство проблемных экземпляров ещё на стадии просмотра объявлений — как в случае с этим универсалом.
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