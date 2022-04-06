Договорились «на месте» после ДТП: будут проблемы? Отвечает юрист

Ford Focus c ДТП в истории, которое трудно найти: о чём не рассказывает продавец

Разбор

Команда Авто.ру

Сегодняшняя ситуация, когда новые машины или сильно подорожали, или вовсе не продаются, неизбежно влияет и на вторичный рынок. В условиях общей неопределённости и финансовых самоограничений многие покупатели склонны лояльнее относиться к недостаткам автомобилей — на придирчивый выбор просто не хватает средств. Но тут важно не терять бдительности — ведь героем рубрики «Не бит, не крашен» может стать даже тот автомобиль, история которого на первый взгляд кажется идеальной.

Судите сами. Вот совсем ещё свежий Ford Focus — данный экземпляр был выпущен в 2018 году, под занавес работы российского завода Ford. А заявленный пробег автомобиля — менее 50 тысяч км. Автомобиль оснащён топовым для российского рынка силовым 150-сильным турбомотором в сочетании с классическим «автоматом».

Комментарий продавца

В хорошем состоянии, родной пробег, полная комплектация, большой сенсорный экран, камера с проекцией, кнопка старт стоп, адаптивные поворотные ксеноновые фары, подогрев руля, сиденьев, зеркал, переднего и заднего стекла, семь цветов подсветки салона, полноценный 6-ти ступенчатый автомат, не робот, двигатель 150л/с.

Наконец, хэтчбек отлично оснащён: поворотные ксеноновые фары, подогревы всего, мультимедийная система с большим экраном. По крайней мере, так говорит продавец в своём описании. Плюс многоцветная подсветка салона — похоже тут действительно полная комплектация.

1/9

На фотографиях автомобиля, правда, есть к чему придраться. Двери и крылья по левой стороне отличаются оттенком, баранка выглядит довольно потёртой. С другой стороны, Focus — не премиальная модель, и кожа на руле у него не самого высокого качества. Зато предлагают этот Ford за 1 250 000 рублей — среди машин с небольшим пробегом эта цена близка к минимальной.

Но даже несмотря на богатое оснащение, маленький пробег и выгодную цену, Focus не могут продать уже добрых 5 месяцев. В чём же дело? Ведь даже обратившись к сервису ПроАвто и запросив отчёт по этой машине, мы не видим красных строк в его резюме.

Единственное, где продавец указал заведомо неверную информацию — это данные о количестве владельцев. В объявлении стоит цифра 2, а в базе ГИБДД их уже трое. Рискнём предположить, что в документах, которые покажут потенциальному покупателю, и впрямь будет всего две записи — просто потому, что на машину уже оформлен дубликат ПТС.

Ещё настораживает перерыв в регистрации между первым и вторым владельцами, который длился 11 месяцев. Для массовых моделей, вроде Ford Focus, это нехарактерно. Давний читатель «Не бит, не крашен» сразу заподозрит серьёзную аварию в прошлом автомобиля. Однако никаких ДТП, равно как и данных об участии в аукционе битых машин в отчёте  тоже нет.

Чист отчёт ПроАвто и в части информации от страховых компаний. По хэтчбеку не делали расчётов стоимости ремонта и не выплачивали его владельцам никаких компенсаций.

В общем, по всем этим данным (точнее, их отсутствию) этот Ford Focus кажется вполне привлекательным предложением. Но лишь до тех пор, пока долистаешь отчёт до архивного объявления на Авто.ру. Ведь в нём — герой этого выпуска с пометкой «Битый»!

1/4

Фотографий немного, и сделаны они ночью — но и по ним можно понять, что у хэтчбека была сильно разбита передняя часть кузова и помята даже крыша. То есть ДТП было серьёзным, а повреждения — совсем не «косметическими».

Дальше интересно сопоставить даты. Снова заглянем в список владельцев. Видно, что первый из них прекратил регистрацию через пару месяцев после того, как выставил разбитый Focus на продажу. Очевидно, что тогда его купили, а следующие 11 месяцев ушли на восстановление автомобиля и поиски нового покупателя, уже без помощи Авто.ру.

Следующий интересный момент — нынешний владелец начал продавать Ford всего через месяц с небольшим после покупки. Либо он быстро понял, что с машиной что-то не так, либо и не собирался на ней ездить. А просто хотел заработать на перепродаже, и этот месяц ушёл на то, чтобы придать автомобилю «товарный вид».

Но очевидно, что план не сработал, а перепродажа затянулась. То ли следы былого кузовного ремонта слишком явные, то ли уже не осталось покупателей, готовых взять белый Focus не глядя. Прежде всего — не глядя в отчёт ПроАвто. Ведь этот сервис Авто.ру позволяет не только избежать проблемной покупки, но и сэкономить немало времени, отсеивая проблемные машины ещё на стадии просмотра объявления. Какими бы идеальными они не казались на первый и даже второй взгляд.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение