Ford Focus c ДТП в истории, которое трудно найти: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Сегодняшняя ситуация, когда новые машины или сильно подорожали, или вовсе не продаются, неизбежно влияет и на вторичный рынок. В условиях общей неопределённости и финансовых самоограничений многие покупатели склонны лояльнее относиться к недостаткам автомобилей — на придирчивый выбор просто не хватает средств. Но тут важно не терять бдительности — ведь героем рубрики «Не бит, не крашен» может стать даже тот автомобиль, история которого на первый взгляд кажется идеальной.
Судите сами. Вот совсем ещё свежий Ford Focus — данный экземпляр был выпущен в 2018 году, под занавес работы российского завода Ford. А заявленный пробег автомобиля — менее 50 тысяч км. Автомобиль оснащён топовым для российского рынка силовым 150-сильным турбомотором в сочетании с классическим «автоматом».
Комментарий продавца
В хорошем состоянии, родной пробег, полная комплектация, большой сенсорный экран, камера с проекцией, кнопка старт стоп, адаптивные поворотные ксеноновые фары, подогрев руля, сиденьев, зеркал, переднего и заднего стекла, семь цветов подсветки салона, полноценный 6-ти ступенчатый автомат, не робот, двигатель 150л/с.
Наконец, хэтчбек отлично оснащён: поворотные ксеноновые фары, подогревы всего, мультимедийная система с большим экраном. По крайней мере, так говорит продавец в своём описании. Плюс многоцветная подсветка салона — похоже тут действительно полная комплектация.
На фотографиях автомобиля, правда, есть к чему придраться. Двери и крылья по левой стороне отличаются оттенком, баранка выглядит довольно потёртой. С другой стороны, Focus — не премиальная модель, и кожа на руле у него не самого высокого качества. Зато предлагают этот Ford за 1 250 000 рублей — среди машин с небольшим пробегом эта цена близка к минимальной.
Но даже несмотря на богатое оснащение, маленький пробег и выгодную цену, Focus не могут продать уже добрых 5 месяцев. В чём же дело? Ведь даже обратившись к сервису ПроАвто и запросив отчёт по этой машине, мы не видим красных строк в его резюме.
Единственное, где продавец указал заведомо неверную информацию — это данные о количестве владельцев. В объявлении стоит цифра 2, а в базе ГИБДД их уже трое. Рискнём предположить, что в документах, которые покажут потенциальному покупателю, и впрямь будет всего две записи — просто потому, что на машину уже оформлен дубликат ПТС.
Ещё настораживает перерыв в регистрации между первым и вторым владельцами, который длился 11 месяцев. Для массовых моделей, вроде Ford Focus, это нехарактерно. Давний читатель «Не бит, не крашен» сразу заподозрит серьёзную аварию в прошлом автомобиля. Однако никаких ДТП, равно как и данных об участии в аукционе битых машин в отчёте тоже нет.
Чист отчёт ПроАвто и в части информации от страховых компаний. По хэтчбеку не делали расчётов стоимости ремонта и не выплачивали его владельцам никаких компенсаций.
В общем, по всем этим данным (точнее, их отсутствию) этот Ford Focus кажется вполне привлекательным предложением. Но лишь до тех пор, пока долистаешь отчёт до архивного объявления на Авто.ру. Ведь в нём — герой этого выпуска с пометкой «Битый»!
Фотографий немного, и сделаны они ночью — но и по ним можно понять, что у хэтчбека была сильно разбита передняя часть кузова и помята даже крыша. То есть ДТП было серьёзным, а повреждения — совсем не «косметическими».
Дальше интересно сопоставить даты. Снова заглянем в список владельцев. Видно, что первый из них прекратил регистрацию через пару месяцев после того, как выставил разбитый Focus на продажу. Очевидно, что тогда его купили, а следующие 11 месяцев ушли на восстановление автомобиля и поиски нового покупателя, уже без помощи Авто.ру.
Следующий интересный момент — нынешний владелец начал продавать Ford всего через месяц с небольшим после покупки. Либо он быстро понял, что с машиной что-то не так, либо и не собирался на ней ездить. А просто хотел заработать на перепродаже, и этот месяц ушёл на то, чтобы придать автомобилю «товарный вид».
Но очевидно, что план не сработал, а перепродажа затянулась. То ли следы былого кузовного ремонта слишком явные, то ли уже не осталось покупателей, готовых взять белый Focus не глядя. Прежде всего — не глядя в отчёт ПроАвто. Ведь этот сервис Авто.ру позволяет не только избежать проблемной покупки, но и сэкономить немало времени, отсеивая проблемные машины ещё на стадии просмотра объявления. Какими бы идеальными они не казались на первый и даже второй взгляд.