Ford Focus c ДТП в истории, которое трудно найти: о чём не рассказывает продавец

Фотографий немного, и сделаны они ночью — но и по ним можно понять, что у хэтчбека была сильно разбита передняя часть кузова и помята даже крыша. То есть ДТП было серьёзным, а повреждения — совсем не «косметическими».

Дальше интересно сопоставить даты. Снова заглянем в список владельцев. Видно, что первый из них прекратил регистрацию через пару месяцев после того, как выставил разбитый Focus на продажу. Очевидно, что тогда его купили, а следующие 11 месяцев ушли на восстановление автомобиля и поиски нового покупателя, уже без помощи Авто.ру.

Следующий интересный момент — нынешний владелец начал продавать Ford всего через месяц с небольшим после покупки. Либо он быстро понял, что с машиной что-то не так, либо и не собирался на ней ездить. А просто хотел заработать на перепродаже, и этот месяц ушёл на то, чтобы придать автомобилю «товарный вид».

Но очевидно, что план не сработал, а перепродажа затянулась. То ли следы былого кузовного ремонта слишком явные, то ли уже не осталось покупателей, готовых взять белый Focus не глядя. Прежде всего — не глядя в отчёт ПроАвто. Ведь этот сервис Авто.ру позволяет не только избежать проблемной покупки, но и сэкономить немало времени, отсеивая проблемные машины ещё на стадии просмотра объявления. Какими бы идеальными они не казались на первый и даже второй взгляд.