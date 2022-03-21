В Россию может вернуться китайский кроссовер GAC GS5

Ford Explorer обновился в Китае: новое «лицо» и огромный экран в салоне

Новости

Дмитрий Елизаров

Совместное предприятие Ford и концерна Changan обнародовало первые изображения обновлённого кроссовера Explorer для местного рынка. Как пишет Sohu, вседорожнику доработали внешность и серьёзно изменили интерьер (в нём появился, к примеру, огромный 4К-экран медиасистемы), но силовую установку трогать не стали. Полностью кроссовер рассекретят на Пекинском автосалоне. Параллельно особая модификация под названием Warrior появилась у Explorer в дорестайлинговом варианте.

Читайте нас в Дзене!
1/8
  • Вседорожнику разработали новую массивную решётку радиатора с диодной полосой, передний бампер с характерными вертикальными «клыками» по краям и альтернативную оптику. Передняя изменилась более заметно, чем задние фонари, которые отличаются от дорестайлинговых главным образом внутренней графикой дополнительных секций.
  • Доминантой интерьера стал растянутый до места переднего пассажира центральный экран — чтобы вписать его в салон, пришлось переработать архитектуру передней панели. Ford Explorer при этом сохранил цифровые приборы, но лишился центральной консоли: её место заняла компактная полоска клавиш управления дополнительными функциями.
  • При габаритах 5063х2004х1778 миллиметров Explorer стал короче на 12 миллиметров — разница связана с изменениями во внешнем дизайне, при этом колёсная база не изменилась и составляет 3025 миллиметров. На гамму силовых агрегатов рестайлинг также не повлиял: кроссовер продолжат оснащать 2,3-литровым мотором на 276 л.с. и 425 Нм крутящего момента в сочетании с десятидиапазонным «автоматом».
1/6
  • Если продажи обновлённого вседорожника должны стартовать в мае, то уже 21 марта по данным AutoHome Ford объявит в Китае цену особого исполнения дорестайлинговой версии. Модификация под названием Warrior посвящена 30-летию модели и будет отличаться главным образом оформлением кузова. Вседорожник украсят множественными красными акцентами, а среди дополнительного оборудования появятся багажник на крыше и подножки с сервоприводом.

Получит ли аналогичные доработки Ford Explorer для рынка США, пока неизвестно. Последние изменения эта модель пережила в августе прошлого года: кроссовер получил новую заряженную версию и богатые комплектации с более мощными, чем ранее, двигателями.

Какой Explorer круче, американский или китайский?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я