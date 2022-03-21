Ford Explorer обновился в Китае: новое «лицо» и огромный экран в салоне

Совместное предприятие Ford и концерна Changan обнародовало первые изображения обновлённого кроссовера Explorer для местного рынка. Как пишет Sohu, вседорожнику доработали внешность и серьёзно изменили интерьер (в нём появился, к примеру, огромный 4К-экран медиасистемы), но силовую установку трогать не стали. Полностью кроссовер рассекретят на Пекинском автосалоне. Параллельно особая модификация под названием Warrior появилась у Explorer в дорестайлинговом варианте.