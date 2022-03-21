Ford Explorer обновился в Китае: новое «лицо» и огромный экран в салоне
Дмитрий Елизаров
Совместное предприятие Ford и концерна Changan обнародовало первые изображения обновлённого кроссовера Explorer для местного рынка. Как пишет Sohu, вседорожнику доработали внешность и серьёзно изменили интерьер (в нём появился, к примеру, огромный 4К-экран медиасистемы), но силовую установку трогать не стали. Полностью кроссовер рассекретят на Пекинском автосалоне. Параллельно особая модификация под названием Warrior появилась у Explorer в дорестайлинговом варианте.
- Вседорожнику разработали новую массивную решётку радиатора с диодной полосой, передний бампер с характерными вертикальными «клыками» по краям и альтернативную оптику. Передняя изменилась более заметно, чем задние фонари, которые отличаются от дорестайлинговых главным образом внутренней графикой дополнительных секций.
- Доминантой интерьера стал растянутый до места переднего пассажира центральный экран — чтобы вписать его в салон, пришлось переработать архитектуру передней панели. Ford Explorer при этом сохранил цифровые приборы, но лишился центральной консоли: её место заняла компактная полоска клавиш управления дополнительными функциями.
- При габаритах 5063х2004х1778 миллиметров Explorer стал короче на 12 миллиметров — разница связана с изменениями во внешнем дизайне, при этом колёсная база не изменилась и составляет 3025 миллиметров. На гамму силовых агрегатов рестайлинг также не повлиял: кроссовер продолжат оснащать 2,3-литровым мотором на 276 л.с. и 425 Нм крутящего момента в сочетании с десятидиапазонным «автоматом».
- Если продажи обновлённого вседорожника должны стартовать в мае, то уже 21 марта по данным AutoHome Ford объявит в Китае цену особого исполнения дорестайлинговой версии. Модификация под названием Warrior посвящена 30-летию модели и будет отличаться главным образом оформлением кузова. Вседорожник украсят множественными красными акцентами, а среди дополнительного оборудования появятся багажник на крыше и подножки с сервоприводом.
Получит ли аналогичные доработки Ford Explorer для рынка США, пока неизвестно. Последние изменения эта модель пережила в августе прошлого года: кроссовер получил новую заряженную версию и богатые комплектации с более мощными, чем ранее, двигателями.