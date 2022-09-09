Фургон Ford E-Transit Custom получил до 218 сил и может питать электроинструмент

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Представлен электрический Ford Transit с запасом хода до 350 километров
Bugatti не будет переходить на электротягу и выпускать кроссоверы
Кирилл Малышев
В мае Ford раскрыл внешность и всего один параметр электрофургона E-Transit Custom (запас хода до 380 километров). Теперь о машине появилось больше информации. У неё будет два варианта мощности: 136 или 218 лошадиных сил.
Электрическая версия отличается своим оформлением габаритных огней и узором имитации решётки радиатора. Лючок зарядного разъёма расположен под правой фарой. С машиной появятся новые онлайн-сервисы, которые облегчат паркам переход на электрические модели.