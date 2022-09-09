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Фургон Ford E-Transit Custom получил до 218 сил и может питать электроинструмент
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Кирилл Малышев

В мае Ford раскрыл внешность и всего один параметр электрофургона E-Transit Custom (запас хода до 380 километров). Теперь о машине появилось больше информации. У неё будет два варианта мощности: 136 или 218 лошадиных сил.

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  • Аккумулятор на 74 кВт·ч безальтернативен. При зарядке мощностью 125 кВт от 15% до 80% батарея пополнится энергией за 41 минуту. Она может отдавать до 2,3 кВт, питая различное оборудование и электроинструмент.
  • Сообщается, что у электрической версии ниже уровень пола и на 10% лучше коэффициент аэродинамического сопротивления, чем у дизельного аналога. Задняя подвеска — независимая. Модель предложат с разными вариантами длины и высоты крыши. Грузоподъёмность достигает 1,1 тонны, ещё 2 тонны может весить прицеп.

Электрическая версия отличается своим оформлением габаритных огней и узором имитации решётки радиатора. Лючок зарядного разъёма расположен под правой фарой. С машиной появятся новые онлайн-сервисы, которые облегчат паркам переход на электрические модели.

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