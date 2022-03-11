Ford Bronco впервые превратили в шестиколёсный пикап
Дмитрий Елизаров
Ателье Apocalypse Manufacturing опубликовало в своём официальном аккаунте в Instagram изображения новой разработки — превращённого в шестиколёсный пикап внедорожника Ford Bronco. Компания утверждала, что это фотографии реальной машины, а не компьютерные рендеры, но не обнародовала никаких характеристик, при этом поделившись ими с изданием Motor1. Пикап получил, к примеру, 400-сильный мотор и серьёзно увеличенный дорожный просвет.
- Из-за появления дополнительной оси и грузовой платформы в длину Ford Bronco вытянулся до 5,7 метра. К внешним отличиям относятся также новые силовые бамперы (передний — с дополнительной оптикой и буксировочными проушинами, задний — с кронштейном для запасного колеса). На стыке кабины и грузовой платформы появилась дополнительная вставка с окнами. Дорожный просвет увеличен на 100 миллиметров, в том числе и за счёт 37‑дюймовых шин.
- Штатный шестицилиндровый мотор объёмом 2,7 литра теперь развивает 400 л.с. (на 85 л.с. больше, чем с завода) благодаря перенастроенной системе наддува, увеличенным форсункам и новому софту. Реализуется потенциал мотора при помощи всех шести колёс. Аналогичную мощность обеспечивает двигатель экстремального Bronco Raptor, но эта модель штатно комплектуется трёхлитровым агрегатом.
- Шестиколёсные пикапы этой компании, которые выходили на рынок от имени ателье SoFlo Jeeps, можно купить и в России — в середине января на Авто.ру появлялся в продаже пикап на базе Keep Wrangler, который оценили тогда в 25 850 000 рублей.
Ранее свою версию шестиколёсного Ford Bronco демонстрировала компания Maxlider. Было это ещё в апреле прошлого года, однако тогда речь шла о компьютерных рендерах, тогда как Apocalypse представила полноценную готовую машину. Maxlider Motors начнут поставки своей модификации в течение нынешнего года по цене от 399 тысяч долларов, цены на пикап от Apocalypse пока не названы.