Ford Bronco впервые превратили в шестиколёсный пикап

Из-за появления дополнительной оси и грузовой платформы в длину Ford Bronco вытянулся до 5,7 метра. К внешним отличиям относятся также новые силовые бамперы (передний — с дополнительной оптикой и буксиро­вочными проушинами, задний — с кронштейном для запасного колеса). На стыке кабины и грузовой платформы появилась дополнительная вставка с окнами. Дорожный просвет увеличен на 100 миллиметров, в том числе и за счёт 37‑дюймовых шин.

Штатный шестицилиндровый мотор объёмом 2,7 литра теперь развивает 400 л.с. (на 85 л.с. больше, чем с завода) благодаря перенастроенной системе наддува, увеличенным форсункам и новому софту. Реализуется потенциал мотора при помощи всех шести колёс. Аналогичную мощность обеспечивает двигатель экстремального Bronco Raptor, но эта модель штатно комплектуется трёхлитровым агрегатом.

Шестиколёсные пикапы этой компании, которые выходили на рынок от имени ателье SoFlo Jeeps, можно купить и в России — в середине января на Авто.ру появлялся в продаже пикап на базе Keep Wrangler, который оценили тогда в 25 850 000 рублей.

Ранее свою версию шестиколёсного Ford Bronco демонстрировала компания Maxlider. Было это ещё в апреле прошлого года, однако тогда речь шла о компьютерных рендерах, тогда как Apocalypse представила полноценную готовую машину. Maxlider Motors начнут поставки своей модификации в течение нынешнего года по цене от 399 тысяч долларов, цены на пикап от Apocalypse пока не названы.