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Ford Bronco превратили в концепт для жизни на тихоокеанском побережье
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Алексей Олефиренко

Компания Ford представила концепт-кар на базе внедорожника Bronco второго поколения. Он получил название Bronco Riptide. Как сообщает Carscoops, у машины несколько уникальных решений, но, в целом, похожий внедорожник можно заказать в любом дилерском центре Ford в США.

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  • Концепт ориентирован «на любителей спонтанных путешествий на природу». «Владелец Bronco Riptide — человек, который ищет удоволь­ствие в свежем воздухе и беззаботной жизни на Западном побережье», — говорит Мисси Кулсит, ответ­ственная за цветовую палитру и материалы, используемые на модели Bronco. Эта идея прослежи­вается в названии: Riptide переводится как «волновая толчея» — так называется место в море или океане, где сталкиваются две или более волн.
  • Как и прошлогодние концепты, вроде Bronco Wildland Fire Rig и Bronco OG, Bronco Riptide — это больше выставка программы кастомизации модели, нежели уникальный прототип. Например, такие опции, как тканевая крыша Bestop, рама для крепления велосипедов Yakima и светодиодная «люстра» RIGID, доступны для Bronco в любом дилерском центре. То же касается и заводского пакета Sasquatch, улучшающего внедорожные способности Bronco.
  • Впрочем, есть и уникальные решения. Так, новый передний бампер, изготов­ленный из стали, пока недоступен в каталоге аксессуаров и является изюминкой Riptide. Из других ярких особен­ностей — яркий цвет Velocity Blue, который похож на оттенок морской волны, трубчатые двери вместо обычных, обтянутые яхтенным винилом сиденья, а также быстро­съёмные резиновые коврики, которые легко мыть прямо из шланга.
  • Силовая установка у концепта ничем не отличается от обычного Bronco: под капотом — 2,7-литровый V6 Ecoboost, развивающий 314 лошадиных сил и 542 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Поскольку Riptide представляет собой пятидверную версию Bronco без жёсткого верха, ему точно не страшны те проблемы, с которыми столкнулись покупатели первых трёхдверок.

Концепт-кар, который можно построить с помощью опций и аксессуаров — это...

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