Ford Bronco превратили в концепт для жизни на тихоокеанском побережье

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Алексей Олефиренко
Компания Ford представила концепт-кар на базе внедорожника Bronco второго поколения. Он получил название Bronco Riptide. Как сообщает Carscoops, у машины несколько уникальных решений, но, в целом, похожий внедорожник можно заказать в любом дилерском центре Ford в США.
Поскольку Riptide представляет собой пятидверную версию Bronco без жёсткого верха, ему точно не страшны те проблемы, с которыми столкнулись покупатели первых трёхдверок.