Ford Bronco получил заводской чип-тюнинг, не влияющий на гарантию

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Кирилл Малышев
Для внедорожника Ford Bronco предложили две программы заводского чип-тюнинга. Они прибавляют 25–30 лошадиных сил и сохраняют заводскую гарантию на автомобиль, пишет The Drive.
Минувшим летом Ford Bronco вышел в лимитированных комплектациях Heritage и Heritage Limited. Они доступны для трёх- и пятидверных внедорожников, а тираж составит 1966 экземпляров для каждой серии (отсылка к году выпуска классического Bronco). Среди фишек комплектации — ретрооттенки кузова.