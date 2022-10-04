Производство автомобилей Toyota хотят перенести из России в Казахстан

Ford Bronco получил заводской чип-тюнинг, не влияющий на гарантию
Новости

Кирилл Малышев

Для внедорожника Ford Bronco предложили две программы заводского чип-тюнинга. Они прибавляют 25–30 лошадиных сил и сохраняют заводскую гарантию на автомобиль, пишет The Drive.

Читайте нас в Дзене!
  • Доработки созданы подразделением Ford Performance. Они прошли испытания на дино-стенде и на реальных дорогах. На чип-тюнинг дают отдельную гарантию в течение трёх лет или 58 000 километров.
  • Мощность 2,3-литрового двигателя увеличивается с 300 до 330 л.с. В крутящем моменте он прибавляет с 441 до 522 Нм. Для мотора 2.7 выигрыш скромнее: плюс 25 л.с. и плюс 24 Нм, что в итоге даёт 355 л.с. и 587 Нм. Как улучшаются динамические характеристики после перепрошивки ЭБУ двигателя, не сообщается.
  • Оба комплекта стоят одинаково — 825 долларов (47,5 тысячи рублей по текущему курсу). Вдобавок владелец будет вынужден тратиться на бензин «Премиум», чтобы двигатель выдавал заявленные характеристики. Интересно, что программы чип-тюнинга официально запрещены в Калифорнии штате, яро защищающем экологию.

Минувшим летом Ford Bronco вышел в лимитированных комплектациях Heritage и Heritage Limited. Они доступны для трёх- и пятидверных внедорожников, а тираж составит 1966 экземпляров для каждой серии (отсылка к году выпуска классического Bronco). Среди фишек комплектации — ретрооттенки кузова.

Сделали бы заводской чип-тюнинг?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании