Ford Bronco получил заводской чип-тюнинг, не влияющий на гарантию

Мощность 2,3-литрового двигателя увеличивается с 300 до 330 л.с. В крутящем моменте он прибавляет с 441 до 522 Нм. Для мотора 2.7 выигрыш скромнее: плюс 25 л.с. и плюс 24 Нм, что в итоге даёт 355 л.с. и 587 Нм. Как улучшаются динамические характеристики после перепрошивки ЭБУ двигателя, не сообщается.