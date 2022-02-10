У Ford Bronco появилась экстремальная версия для болот

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Представлен хардкорный Ford Bronco Raptor: 400 сил и 330-миллиметровый клиренс
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Компания Ford представила ещё одну внедорожную модификацию модели Bronco. Она именуется Everglades и на этот раз подготовлена для преодоления глубоких водных преград. Основным следствием проведённых доработок стала способность внедорожника преодолевать броды глубиной до 925 миллиметров — это примерно на 80 миллиметров больше, чем у предыдущей самой экстремальной версии.
Следующей экстремальной новинкой от Ford должен стать пикап Ranger Raptor, который разрабатывают в Австралии. Тестовые прототипы пикапа Ford уже показывал, а официальная премьера грузовика намечена на 22 февраля.