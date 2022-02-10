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У Ford Bronco появилась экстремальная версия для болот

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Дмитрий Елизаров

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Компания Ford представила ещё одну внедорожную модификацию модели Bronco. Она именуется Everglades и на этот раз подготовлена для преодоления глубоких водных преград. Основным следствием проведённых доработок стала способность внедорожника преодолевать броды глубиной до 925 миллиметров — это примерно на 80 миллиметров больше, чем у предыдущей самой экстремальной версии.

  • Главным изменением, которое позволит внедорожнику более эффективно и безопасно преодолевать водные преграды, стал разработанный на заводе специально по этому случаю шноркель необычного внешнего вида. Кроме того, для Bronco Everglades изменили расположение вентиляционных отверстий мостов и трансмиссии.
  • В оснащение нового внедорожника по умолчанию войдут новый силовой передний бампер и лебёдка от Warn c усилием 4,5 тонны. Поскольку Everglades базируется на Bronco с внедорожным опциональным пакетом Sasquatch, ему также по умолчанию положены 17-дюймовые колёсные диски с грязевой резиной на 35 дюймов и амортизаторы Bilstein в подвеске.
  • Отличить Everglades от прочих Bronco можно будет по стальным релингам на крыше, особой решётке радиатора и угловатым расширителям колёсных арок. Они разработаны специально для этой модификации и по ширине совпадают с теми, что входят в пакет Sasquatch. Кроме того, на передние крылья новой версии нанесены наклейки с топографической картой природного парка Эверглейдс во Флориде, в честь которого названа новинка. Примечательно, что парк этот отличается обилием болот.
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  • Выпускать эту модификацию будут только в пятидверном кузове и только с «турбочетвёркой» EcoBoost на 2,3 литра. Развивает она 304 л.с. и работает в паре с десятидиапазонным «автоматом». Система полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов включена в стоимость.
  • Заказать внедорожник можно будет уже в марте, однако первоочередным правом его приобретения Ford наделит тех, кто уже оформил предзаказ на Bronco, — связано это с дефицитом готовых автомобилей. Цена — от 53 тысяч долларов (3,96 миллиона рублей) без стоимости доставки, тогда как Bronco Sasquatch примерно на полмиллиона рублей дешевле.

Следующей экстремальной новинкой от Ford должен стать пикап Ranger Raptor, который разрабатывают в Австралии. Тестовые прототипы пикапа Ford уже показывал, а официальная премьера грузовика намечена на 22 февраля.

Пригодился бы вам Bronco в таком исполнении?

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