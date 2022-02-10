У Ford Bronco появилась экстремальная версия для болот

Компания Ford представила ещё одну внедорожную модификацию модели Bronco. Она именуется Everglades и на этот раз подготовлена для преодоления глубоких водных преград. Основным следствием проведённых доработок стала способность внедорожника преодолевать броды глубиной до 925 миллиметров — это примерно на 80 миллиметров больше, чем у предыдущей самой экстремальной версии.