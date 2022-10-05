Тюнеры Hennessey представили прокачанный Ford Bronco с 507-сильным мотором

Дмитрий Елизаров
Знаменитое ателье Hennessey построило новую версию внедорожника Ford Bronco. Базируется новинка под названием VelociRaptor 500 на Bronco Raptor и сохраняет штатный 3,0-литровый V6, но отдача двигателя увеличивается с 424 до 507 л.с. Внедорожнику дорабатывают также внешность и ходовую часть. Пакет оценили в 32 950 долларов при стартовой цене заводского Bronco Raptor 73 780 долларов.
- Двигатель получает новую систему управления и модернизированный наддув, а также развитый интеркулер и альтернативную систему подачи воздуха вместе с альтернативным выхлопом. В итоге увеличивается не только мощность, но и тяга — с 597 Нм у заводского Bronco Raptor до 746 Нм.
- Дорожный просвет внедорожника увеличивают на 75 миллиметров. Кроме того, VelociRaptor отличается собственными бамперами, 10-спицевыми дисками с 37-дюймовой резиной и тематической графикой на кузове. В салоне такого внедорожника появятся особые вышивки и памятные таблички. На следующий год запланирована сборка только 200 таких автомобилей.
Летом прошлого года Hennessey показало более доступную модификацию VelociRaptor, которая базируется на версии Bronco с 2,7-литровым V6. Его отдачу повышают до 411 л.с. Однако есть в портфолио ателье и самый экстремальный вариант внедорожника — его комплектуют 750-сильным V8 объёмом 5,0 литра с компрессором.