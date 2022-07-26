Ford Bronco подготовили к экстремальному бездорожью

Чтобы скрыть массивные колёса, Bronco снабжают карбоновыми расширителями колёсных арок и новым капотом, и это, пожалуй, единственное заметное внешнее изменение. Кроме того, APG предложит для внедорожника набор фирменных аксессуаров. Цена пакета ProRunner пока не названа, однако приём заказов ателье откроет уже 1 августа.

Хардкорные модификации Bronco разрабатывает и сама компания Ford. И это не только Raptor с 400-сильным мотором, но и более доступные версии — например, Everglades, ориентированная на езду по болотам.