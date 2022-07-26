Ford Bronco подготовили к экстремальному бездорожью

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Ford Bronco впервые превратили в шестиколёсный пикап
Один из двух существующих лимузинов на базе старой Toyota Camry выставлен на продажу
Дмитрий Елизаров
Тюнинг-ателье Automotive Performance Group обнародовало подробности собственного тюнинг-проекта на базе Ford Bronco — его назовут ProRunner. APG сосредоточилась на доработках ходовой части внедорожника: по сути, тюнеры собирают подвеску Bronco заново. После этого Bronco становится на 355 миллиметров шире и способен ездить на 40-дюймовых колёсах.
Хардкорные модификации Bronco разрабатывает и сама компания Ford. И это не только Raptor с 400-сильным мотором, но и более доступные версии — например, Everglades, ориентированная на езду по болотам.