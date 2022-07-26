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Ford Bronco подготовили к экстремальному бездорожью

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Дмитрий Елизаров

Тюнинг-ателье Automotive Performance Group обнародовало подробности собственного тюнинг-проекта на базе Ford Bronco — его назовут ProRunner. APG сосредоточилась на доработках ходовой части внедорожника: по сути, тюнеры собирают подвеску Bronco заново. После этого Bronco становится на 355 миллиметров шире и способен ездить на 40-дюймовых колёсах.

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  • Штатные рычаги подвески тюнеры меняют на усиленные и удлинённые собственной разработки, а заводской задний мост — на альтернативу от Dana. В итоге ход подвесок Ford Bronco увеличивается до 420 миллиметров, но этот результат достижим только при использовании 37-дюймовых шин. Установка 40-дюймовых уменьшит этот показатель до 370 миллиметров.
  • Помимо прочего в подвеске внедорожника применяются гоночные пружины и амортизаторы с выносными резервуарами от King, а также пневмоэлементы.
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  • Чтобы скрыть массивные колёса, Bronco снабжают карбоновыми расширителями колёсных арок и новым капотом, и это, пожалуй, единственное заметное внешнее изменение. Кроме того, APG предложит для внедорожника набор фирменных аксессуаров. Цена пакета ProRunner пока не названа, однако приём заказов ателье откроет уже 1 августа.

Хардкорные модификации Bronco разрабатывает и сама компания Ford. И это не только Raptor с 400-сильным мотором, но и более доступные версии — например, Everglades, ориентированная на езду по болотам.

Нуждается внедорожник в таком тюнинге?

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