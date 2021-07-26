Видео: Ford Bronco выставили против Jeep Wrangler

2,3-литровая «турбочетвёрка» Ford Bronco номинально развивает 300 л.с. и 440 Нм крутящего момента, однако для гонки внедорожник заправили стандартным для США бензином с низким октановым числом. В итоге энерго­вооружён­ность Bronco снизилась до 275 л.с. и 430 Нм.

Силовой агрегат Jeep Wrangler принципиально иной: это 3,6-литровый безнаддувный V6 с отдачей 285 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Оба внедорожника выступали в пятидверных кузовах и оказались сопоставимы по весу, а заезды проводились на подготов­ленном покрытии.

В первом заезде Jeep Wrangler смог отыграть у более новой модели несколько корпусов. Для второго пилот Ford Bronco задействовал все вспомогательные системы, отключённые для первой гонки, включая спорт-режим. Это помогло ему более эффективно стартовать и удерживать лидерство примерно до половины дистанции, однако к финишу Wrangler снова пришёл первым — пусть и с очень небольшим отрывом.

При этом организаторы заездов подготовили ещё и третью гонку, заменив Wrangler на тяжёлый пикап Ram с мотором V8 Hemi (его характеристики не были названы). Третий заезд прошёл практически по тому же сценарию, что и второй.

Другой необычный дрэг-заезд весной прошёл в Южной Африке. Против «самого дешёвого автомобиля в мире» Bajaj Qute родом из Индии выставили вело­сипедиста. И он даже один раз выиграл.