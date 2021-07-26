Видео: Ford Bronco выставили против Jeep Wrangler

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Видео: Ford Bronco Sport и Toyota RAV4 сошлись в песчаном дрэге
Автопилот Tesla принял луну за жёлтый светофор и решил притормозить
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Acceler8 появилась видеозапись дуэли двух внедорожников — нового Ford Bronco и актуального Jeep Wrangler. Соперники оказались почти равны по характеристикам, однако современный наддувный мотор не спас Bronco от провала.
Другой необычный дрэг-заезд весной прошёл в Южной Африке. Против «самого дешёвого автомобиля в мире» Bajaj Qute родом из Индии выставили велосипедиста. И он даже один раз выиграл.