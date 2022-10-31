Компания Ram создала пикап специально для мотоциклистов

Ford показал тизер загадочной версии пикапа Ranger
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Дмитрий Елизаров

Австралийский филиал концерна Ford и подразделение Ford Performance опубликовали тизерное изображение некоей новой версии пикапа Ranger в «заряженном» исполнении Raptor. Полностью рассекретить загадочную новинку разработчики планируют 1 ноября. Издание Carscoops предполагает, что речь может идти о модификации грузовика, подготовленной для гоночной серии Baja, либо о самом экстремальном пикапе в семействе.

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  • На тизере хорошо различимы только задние фонари пикапа и дуга над задней стенкой кабины, на которой размещена панель дополнительного света. Никаких дополнительных подробностей компания Ford пока не обнародовала.
  • По одной из версий таким необычным способом производитель анонсирует версию Ranger Raptor для североамериканского рынка: премьера пикапа уже состоялась, но его спецификации для США пока не объявлены. По другому предположению Ford разработал гоночную модификацию. Наконец, существует и третья гипотеза, согласно которой Ranger Raptor получит особо заряженное исполнение R по примеру старшей модели F-150 Raptor.

Экстремальный вариант Raptor компактный пикап Ford Ranger получил зимой нынешнего года. Его энерговооружённость может быть разной в зависимости от рынка: к примеру, для Австралии Ranger Raptor комплектуется 397-сильной трёхлитровой «шестёркой», тогда как для Европы отдача двигателя снижена до 288 л.с.

А вам пригодился бы сверхмощный пикап?

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