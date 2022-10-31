Ford показал тизер загадочной версии пикапа Ranger

По одной из версий таким необычным способом производитель анонсирует версию Ranger Raptor для североамериканского рынка: премьера пикапа уже состоялась, но его спецификации для США пока не объявлены. По другому предположению Ford разработал гоночную модификацию. Наконец, существует и третья гипотеза, согласно которой Ranger Raptor получит особо заряженное исполнение R по примеру

старшей модели F-150 Raptor.