Опубликован тизер таинственной новинки Ford, которую рассекретят 23 июня

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Ford снял свою Джимхану с электрическим Мустангом. Видео
Китайский соперник Audi e-tron от SAIC: лидар, электропривод дверей, четыре дисплея и сменные батареи
Дмитрий Елизаров
Европейское подразделение Ford опубликовало в соцсетях короткий видеотизер, анонсирующий скорый дебют некоей новинки. Что это будет за модель, неизвестно: тизер сопровождается намёком на «кое-что электрифицированное». Премьера состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 23 июня.
Новый коммерческий электрокар Ford рассекретила относительно недавно, в начале мая. Это фургон E-Transit Custom, в основу которого легла специально разработанная платформа. Фургон сможет проезжать без подзарядки до 380 километров.