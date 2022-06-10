Опубликован тизер таинственной новинки Ford, которую рассекретят 23 июня

В видео можно разглядеть только гоночный шлем и множественные логотипы Ford Performance. Учитывая это обстоятельство, а также то, что мероприятие в Гудвуде посвящено в первую очередь спорткарам, можно предположить, что Ford планирует выставить нечто динамичное с электрической либо гибридной силовой установкой.