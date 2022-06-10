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Опубликован тизер таинственной новинки Ford, которую рассекретят 23 июня

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Дмитрий Елизаров

Европейское подразделение Ford опубликовало в соцсетях короткий видеотизер, анонсирующий скорый дебют некоей новинки. Что это будет за модель, неизвестно: тизер сопровождается намёком на «кое-что электрифицированное». Премьера состоится в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 23 июня.

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  • В видео можно разглядеть только гоночный шлем и множественные логотипы Ford Performance. Учитывая это обстоятельство, а также то, что мероприятие в Гудвуде посвящено в первую очередь спорткарам, можно предположить, что Ford планирует выставить нечто динамичное с электрической либо гибридной силовой установкой.
  • Комментаторы предполагают, что в Великобритании Ford покажет прототип электрического кроссовера, который готовит на платформе Volkswagen. Он вполне может дебютировать в качестве спортивного концепта.
  • Однако по другой версии, Фестиваль скорости выбран в качестве места премьеры нового коммерческого фургона Ford — третьего по счёту из ранее анонсированных пяти электрокаров для бизнеса. Европейское подразделение концерна обещало вывести на рынок, к примеру, батарейные версии Transit и Tourneo Courier, а также Tourneo Custom.

Новый коммерческий электрокар Ford рассекретила относительно недавно, в начале мая. Это фургон E-Transit Custom, в основу которого легла специально разработанная платформа. Фургон сможет проезжать без подзарядки до 380 километров.

Как считаете, к чему нас готовит Ford?

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