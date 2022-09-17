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Ford выпустил шесть гоночных версий Mustang нового поколения
Новости

Кирилл Малышев

Одновременно с гражданской версией Mustang седьмого поколения Ford разработал гоночные варианты для различных серий спорткара. Они будут участвовать в соревнованиях по всему миру.

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  • На базе обычной модификации созданы Mustang Dark Horse S и Mustang Dark Horse R. Оба облегчены, избавлены от большинства элементов отделки, получили каркас безопасности, гоночные сиденья и быстросъёмный руль. R-версия чуть экстремальнее: с усиленным кузовом, колёсами Ford Performance и увеличенной производительностью топливной системы.
  • Приборная панель тоже претерпела значительные изменения, получив специфические переключатели и датчики из мира профессионального спорта. Установлены ограничитель скорости на пит-лейне и телематика. Машины можно заказать и в двухместном исполнении. Также модернизированы тормоза и подвеска, а на корме стоит регулируемое антикрыло.
  • Ford Mustang поедет в серии GT3, дебютировав в «24 часах Дайтоны» 2024 года. Для него разработан новый двигатель V8 5.4 Coyote. Mustang GT4 примет участие в чемпионатах IMSA, SRO и FIA GT. Последние гоночные новинки представляют собой «Мустанги» для NASCAR и чемпионата Австралии.

Подробные характеристики гоночных автомобилей Ford пока не раскрывает. Про дорожные версии тоже рассказали далеко не всё. Известно, что они сохранили «турбочетвёрку» 2.3 и V8 5.0, однако отдача модернизированных моторов неизвестна. Дизайн кузова изменился несильно, а вот интерьер переработан полностью.

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