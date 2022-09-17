Ford выпустил шесть гоночных версий Mustang нового поколения

- На базе обычной
модификации созданы Mustang Dark Horse S и Mustang Dark Horse R. Оба облегчены, избавлены
от большинства элементов отделки, получили каркас безопасности, гоночные
сиденья и быстросъёмный руль. R-версия чуть
экстремальнее: с усиленным кузовом, колёсами Ford Performance и увеличенной
производительностью топливной системы.
- Приборная панель тоже
претерпела значительные изменения, получив специфические переключатели и
датчики из мира профессионального спорта. Установлены ограничитель скорости на
пит-лейне и телематика. Машины можно заказать и в двухместном исполнении. Также
модернизированы тормоза и подвеска, а на корме стоит регулируемое антикрыло.
- Ford Mustang поедет в серии GT3, дебютировав в «24
часах Дайтоны» 2024 года. Для него разработан новый двигатель V8 5.4 Coyote. Mustang GT4 примет участие в
чемпионатах IMSA, SRO и FIA GT. Последние гоночные
новинки представляют собой «Мустанги» для NASCAR и чемпионата Австралии.
Подробные характеристики
гоночных автомобилей Ford пока не раскрывает. Про дорожные
версии тоже рассказали далеко не всё. Известно, что они сохранили «турбочетвёрку»
2.3 и V8 5.0, однако отдача модернизированных моторов
неизвестна. Дизайн кузова изменился несильно, а вот интерьер переработан
полностью.