Ford выпустил шесть гоночных версий Mustang нового поколения

Приборная панель тоже претерпела значительные изменения, получив специфические переключатели и датчики из мира профессионального спорта. Установлены ограничитель скорости на пит-лейне и телематика. Машины можно заказать и в двухместном исполнении. Также модернизированы тормоза и подвеска, а на корме стоит регулируемое антикрыло.