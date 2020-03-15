Как возместить ущерб, причинённый машине природой

На машину упало дерево

Штормовые предупреждения не редкость даже в относительно спокойном Московском регионе. По воздуху автомобили у нас не летают, однако сильный ветер регулярно валит дубы, берёзы или тополя. Когда дерево упало на вашу машину, не ограничивайтесь мыслями о собственном невезении – при внимательном рассмотрении обстоятельств происшествия может оказаться, что в нём виноваты не только силы природы. Если дерево было сухим или гнилым, оно упало бы и без ветра. А главное – его должны были спилить, не дожидаясь урагана, ответственные за прилегающую территорию службы.

Если вы считаете, что стали жертвой бездействия коммунальщиков, предпримите ряд последовательных шагов.