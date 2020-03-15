Как возместить ущерб, причинённый машине природой
Команда Авто.ру
Повреждение или полное уничтожение автомобиля возможно не только в дорожно-транспортном происшествии. Иногда это происходит из-за капризов природы. Что делать в таких случаях и как уменьшить свои потери — если не моральные, то хотя бы финансовые? Первое, что приходит в голову, – заранее купить полис каско, страхующий ваш ущерб. Однако даже при его наличии важно правильно оформить происшествие. Рассмотрим последовательность действий на нескольких примерах.
На машину упало дерево
Штормовые предупреждения не редкость даже в относительно спокойном Московском регионе. По воздуху автомобили у нас не летают, однако сильный ветер регулярно валит дубы, берёзы или тополя. Когда дерево упало на вашу машину, не ограничивайтесь мыслями о собственном невезении – при внимательном рассмотрении обстоятельств происшествия может оказаться, что в нём виноваты не только силы природы. Если дерево было сухим или гнилым, оно упало бы и без ветра. А главное – его должны были спилить, не дожидаясь урагана, ответственные за прилегающую территорию службы.
Если вы считаете, что стали жертвой бездействия коммунальщиков, предпримите ряд последовательных шагов.
При наличии полиса каско позвоните в свою страховую компанию и опишите случившуюся с автомобилем неприятность. Следуйте инструкциям сотрудников компании, которые подскажут, что делать дальше. Если полиса нет, оформляйте происшествие самостоятельно.
Не убирайте упавшие на машину ствол или ветки. Сначала максимально подробно сфотографируйте всю обстановку на месте происшествия. Сделайте общие планы и детальные снимки всех повреждений автомобиля.
Привяжитесь к месту — постарайтесь, чтобы на фотографии попали информационные таблички, знаки, разметка на асфальте и другие примечательные детали ландшафта.
Отдельное внимание уделите пеньку поваленного ствола, сделайте его крупные снимки, они потом помогут подтвердить состояние ствола дерева.
Соберите свидетельства очевидцев, если таковые имеются, запишите их контактные данные.
Чтобы документально зафиксировать происшествие, вызывайте обычный наряд полиции, а также представителей организации, в ведении которой находится территория. Если машина пострадала во дворе — то сотрудников коммунальной службы или управляющей организации. На частном паркинге — представителей собственника или управляющей компании. На муниципальной парковке — сотрудников инженерных служб района.
Никто из вышеперечисленных лиц не может давать официальную оценку метеоусловиям, сопутствовавшим происшествию. В акте должны быть только зафиксированы факт инцидента, повреждения автомобиля, а также — обязательно! — размер и состояние упавшего дерева.
За справкой об урагане, силе ветра и прочих погодных условиях в момент падения нужно обратиться в государственную метеослужбу. В Московском регионе это ФГБУ «Центральное УГМС».
После оформления акта и прочих бумаг нужно оценить ущерб, нанесённый автомобилю. Когда есть полис КАСКО, это делают эксперты страховой компании. При его отсутствии придётся обратиться за независимой оценкой в организацию, имеющую соответствующую лицензию, — так же, как и в случае с расчётом ремонта после ДТП.
Сумму, насчитанную оценщиками, можно требовать с организации, которая ненадлежащим образом следила за состоянием дерева на вверенной территории. Не факт, что та заплатит добровольно, поэтому нужно быть готовым к затяжным судебным тяжбам.
Машину затопило
Обильный ливень или затяжной дождь могут вызвать наводнение, в котором автомобили тонут или получают поломки во время движения. Если водитель сам отправил машину вброд, то и последствия такого решения на его совести, других виновных тут нет. Поломка автомобиля во время преодоления водных препятствий любого характера и сложности не является страховым случаем, поэтому на возмещение ущерба по каско можно не рассчитывать. Другое дело, когда затопило машину, припаркованную по всем правилам.
Улицы или официально выделенные парковочные площадки заливать не должно. А значит, вины водителя, оставившего там свой автомобиль, нет. И можно рассчитывать на возмещение ущерба от затопления. Алгоритм действий примерно тот же, что и в случае с деревом.
Не перемещайте затонувший автомобиль. Даже заводить его рискованно: в современных машинах много электроники, которая могла пострадать от воды. А если машина утонула по капот, то вода будет и в цилиндрах двигателя, а при попытке его запуска произойдёт гидроудар. Вызывайте эвакуатор и, когда происшествие оформят, везите автомобиль в сервис.
Звоните в страховую компанию, если у вас есть полис каско, предусматривающий компенсацию за подобный ущерб.
Вызывайте полицию и ответственных за подтопление территории: собственников или управляющих паркинга, местных коммунальщиков или районные инженерные службы. Оформляйте сам факт затопления машины с указанием вызвавших это факторов, а также акт с перечнем её видимых повреждений.
Сфотографируйте утонувший автомобиль и окружающую обстановку.
Возьмите в Гидрометцентре или МЧС справку о погоде и уровне выпавших осадков в день происшествия.
Оцените нанесённый машине ущерб в страховой компании (при наличии полиса) или через независимую экспертизу.
Составьте досудебную претензию с требованием оплатить ущерб в адрес организации, ненадлежащим образом обслуживавшей системы водоотвода и канализации: управляющей компании ТРЦ, дорожно-ремонтной службе, администрации района или его коммунальной службе. Приложите копии собранных документов.
При отказе в возмещении обращайтесь в суд.
Автомобиль побило градом
Град — явление не редкое, но, к счастью, в большинстве случаев безобидное. До определённого размера градины не причиняют автомобилю вреда, однако более крупные ледышки с неба уже способны нанести существенный ущерб кузову. Увы, шансов компенсировать потери от града меньше, чем в ситуациях, рассмотренных выше.
Виновных в ледяной бомбардировке с неба нет, и быть не может. Возмещение ущерба от града реально только в том случае, если на машину оформлен полис каско, и только если в числе покрываемых рисков есть стихийные бедствия.
Некоторые страховые компании включают их только в максимальный тариф. Другие считают, что возмещение ущерба от града не подпадает под категорию «стихийные бедствия», поскольку это лишь форма осадков. Чтобы избежать кривотолков, просите четко прописать град в договоре страхования.
При наличии полиса каско алгоритм действий для получения возмещения подобен другим стихийным бедствиям: оповещаете о происшествии страховую, получаете справку в Гидрометеоцентре, фиксируете повреждения. Помимо вмятин на крыше, капоте и крышке багажника опишите и сфотографируйте трещины и сколы стёкол, возникшие от удара градин. Если лобовое стекло повреждено в зоне водительского стеклоочистителя, ездить с таким запрещают Правила. Затем предоставляете автомобиль на осмотр эксперту страховой компании, который оценит ущерб.
В автомобиль ударила молния
Такое очень редко, но всё же случается: в сети есть видео, на которых молния ударяет даже в едущий в потоке автомобиль. Почему в тот, а не в другой — понять трудно, подобных экспериментов никто не проводил. От удара молнии страдают кузов, электроника машины и, как ни странно, покрышки: через мокрую от сопутствующего дождя резину заряд уходит в землю.
В данном случае предъявлять претензии действительно некому. Поэтому описывать и фиксировать на фото повреждения имеет смысл, только если имеющийся у вас страховой полис предполагает возмещение ущерба от природных явлений.
Машина сгорела
Лишь каждый пятый автопожар — преднамеренное преступление. Остальные происходят из-за неполадок проводки, топливной системы, дефекта аккумулятора и иных технических неисправностей. Если на месте парковки своего автомобиля вы обнаружили только дымящиеся останки, звоните в полицию. И в свою страховую компанию, если у вас есть полис каско.
Сотрудники полиции оформят протокол, подтверждающий пожар. А в случае намеренного поджога — заведут уголовное дело. Вам, в свою очередь, нужно получить от них справку о его возбуждении.
С этими документами можно ходатайствовать о проведении судебной экспертизы для выяснения размера ущерба.
Для расчётов со страховой компанией ей также нужно будет предоставить то, что осталось от автомобиля. Нельзя исключать, что её оценка причин случившегося разойдётся с мнением владельца. Для таких случаев нужна независимая пожарно-техническая экспертиза.
С кого требовать ущерб? Зависит от обстоятельств произошедшего.
При наличии полиса каско с соответствующими условиями — со страховой компании.
В случае поджога — с поджигателя, если его личность установят, а суд докажет его виновность.
Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за неквалифицированного ремонта автомобиля или установки допоборудования, компенсировать ущерб должен сервис, сотрудники которого допустили ошибку.
В случае пожара из-за заводского брака автомобиля ответственность несёт компания-производитель.
Скорее всего, своё право на возмещение придётся доказывать в суде. Дело это долгое и непростое, так что имеет смысл обратиться к профессиональным юристам.
Итак, совсем коротко
Не пренебрегайте оформлением полиса каско даже на негарантийный автомобиль. Застрахуйте машину не только от ДТП и угона, но также от природных явлений.
Настаивайте, чтобы в договоре КАСКО был приведен точный перечень рисков, а не только обобщающие формулировки, чтобы избежать разности трактовок при наступлении страхового случая.
Затопление автомобиля на парковке или падение на него дерева могут быть следствием не стихии, а ненадлежащего ухода коммунальных и эксплуатационных служб за вверенными им территориями. А к пожару способен привести неправильно выполненный ремонт или заводской брак.
Повреждение автомобиля нужно подтвердить протоколом, оформленным сотрудниками ГИБДД или полиции, погоду в момент происшествия — справкой из метеослужбы, состояние территории на месте событий — актом, подписанным представителями собственника или ответственных организаций. Нанесённый ущерб должен оценить уполномоченный на это эксперт.
Досудебные претензии о возмещении урона обычно не удовлетворяются с первого раза, готовьтесь отстаивать свои интересы в суде.