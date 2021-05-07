Вместить всё! Огромные вседорожники, которые вот-вот появятся в продаже
Алексей Олефиренко
Для одних большой кроссовер — это показатель статуса, для других — способ за раз перевезти большую семью или компанию друзей. И в последнее время на рынок вышло столько огромных вседорожников, что глаза разбегаются! Мы выбрали самых крутых представителей этого сегмента, которые уже появились или вот-вот появятся в продаже. Правда, не все из них доберутся до России...
Jeep (Grand) Wagoneer
Одной из самых громких новинок нынешней весны стал возрождённый Jeep Wagoneer и его премиальная версия — Grand Wagoneer. Одноимённый концепт-кар был представлен осенью 2020 года, а в марте
Особых технических изысков у Джипа нет: поверх рамного шасси стоит нарядный 5,4-метровый кузов, в котором могут с комфортом разместиться до восьми пассажиров. К их услугам — современный развлекательный комплекс, премиальная аудиосистема McIntosh, а в семиместном исполнении — роскошные капитанские кресла второго ряда. Но это далеко не всё, чем может похвастаться модель. Потому что у неё ещё и цифровая панель приборов, пневматическая подвеска, а также атмосферный двигатель V8 с полусферическими камерами сгорания и 397 лошадиными силами.
В автосалонах Америки внедорожники появятся уже летом. Цены начинаются от 59 995 долларов за базовый Wagoneer. Более роскошный Grand Wagoneer обойдётся почти на 30 тысяч дороже.
GMC Hummer EV
Лет пять назад никто и не думал, что имя Hummer когда-то вновь засияет на автомобильном небосклоне. Но у судьбы и руководства концерна GM были другие планы. Сперва нам показали тысячесильный электропикап Hummer, а в начале апреля — пятидверный внедорожник под тем же именем. И тоже электрический!
Правда, из-за меньшей колёсной базы (и, соответственно, меньшей ёмкости аккумуляторов) мощность пришлось уменьшить до 842 лошадиных сил. Однако это не сильно сказалось на динамике: до «сотни» такой Хаммер выстреливает за 3,5 секунды!
Как и пикап, внедорожник не страшится бродов глубиной более полуметра, может заезжать на полуметровые валуны и двигаться боком, как краб. Единственное, что способно его остановить, — недостаток электроэнергии: тягового аккумулятора Ultium хватит примерно на 450–480 километров пути.
В продажу автомобиль поступит в 2023 году. Так что у вас есть время пересмотреть меню своего бизнес-ланча, что за пару лет накопить 106 тысяч долларов на Hummer EV в исполнении Edition One.
Cadillac Lyriq
На год раньше до дилерских центров доберётся первый электрический кроссовер Cadillac. В виде концепт-кара его показали летом 2020 года, а в апреле стильный Lyriq обрёл товарный вид.
Как и полагается Кадиллаку (а также машинам из нашего списка), Lyriq вообще немаленький! Длина практически пять метров, ширина почти два метра, а колёсная база растянулась на внушительные 3,1 метра. Естественно, кроссовер нафарширован передовой электроникой: есть система активного шумоподавления, блокирующая даже шум от колёс, цифровая панель приборов с изогнутым дисплеем и потрясающей цветопередачей, проекционный дисплей с дополненной реальностью, а также активный круиз-контроль с системой удержания в полосе — в General Motors эту комбинацию называют Super Cruise.
Несмотря на то, что Lyriq построен на той же платформе, что и вышеупомянутый Хаммер, силовая установка (во всяком случае на старте продаж) у него проще: единственный электромотор на задней оси, 340 лошадиных сил и 440 Н·м крутящего момента. Аккумулятора ёмкостью 100 кВт·ч должно хватить примерно на 480 километров пути (по циклу ЕРА).
Говорят, что Lyriq доберётся и до российского рынка. Что же, посмотрим…
Buick Envision Plus
Главным генератором автомобильных новинок этой весны стал автомобильный салон в Шанхае. Естественно, там нашлось место и для новых больших кроссоверов.
Например, на выставке представили удлинённый вариант кроссовера Buick Envision S, который получил имя Envision Plus. По сравнению с донором колёсная база новинки выросла на 54 миллиметра, а общая длина — на 183. И хотя его габариты вполне позволяют поставить три ряда сидений (общая длина кроссовера почти 4,9 метра), в Buick решили этого не делать, уделив особое внимание комфорту пассажиров второго ряда и погрузочным возможностям багажника.
По технике принципиальных отличий от обычного Envision S нет, кроме стартер-генератора, который помогает двухлитровому турбомотору на разгоне. Продаваться Envision Plus будет только в КНР.
Ford Equator
Ещё раньше был представлен кроссовер от другой американской компании, и тоже для китайского рынка. Речь о Ford Equator. И, в отличие от Бьюика, тут в 4,9 метра упаковали три ряда сидений.
У Экватора интересная внешность и уютный салон, в котором много «воздуха» благодаря двухсекционной панорамной крыше. Поскольку в Китае большие моторы облагаются огромными налогами, то силовая установка без изысков: четыре цилиндра, два литра, турбонаддув, 221 лошадиная сила и 360 Н·м крутящего момента. Коробка передач тоже одна-одинёшенька — шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Зато привод может быть как передним, так и полным.
Equator поступил в продажу в конце апреля. У нас его ждать точно не стоит — хотя бы по той причине, что компания Ford давно свернула продажи легковых автомобилей в России.
Volkswagen Talagon
Но вернёмся к Шанхайскому автосалону, на котором компания Volkswagen показала сразу два немаленьких кроссовера. Первый — Talagon, самый большой паркетник, построенный на модульной платформе MQB.
Talagon настолько велик, что превосходит по габаритам даже громадный Teramont: почти 5,2 метра длины (у Терамонта чуть больше пяти метров), ширина — два метра и два миллиметра, высота — 1,8 метра. Но технически два кроссовера похожи как две капли воды: Talagon и Teramont оснащаются либо двухлитровой «турбочетвёркой» с двумя степенями форсировки (186 и 220 лошадиных сил), либо мотором VR6 (299 лошадиных сил). С передним приводом идёт только базовая 186-сильная версия, а остальные модификации полноприводные. Коробка передач на все варианты одна — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Старт продаж намечен на лето этого года. Продаваться модель будет исключительно в Китае.
Volkswagen ID.6
Как и электрический кроссовер ID.6. Ближайший родственник «глобального» ID.4, конечно, не такой крупный (длина «всего-то» 4876 миллиметров), зато, как и Talagon, имеет три ряда сидений, чем не может похвастать ни младший брат ID.4, ни соплатформенные Skoda Enyaq iV и Audi Q4
В зависимости от выбранной покупателем версии ID.6 будут собирать на разных предприятиях: ID.6 Crozz начнут выпускать на мощностях совместного предприятия FAW-VW, а ID.6 X — на SAIC-VW. Варианты отличаются друг от друга только стайлингом. Помимо стилистических пакетов, клиенты смогут выбирать колёсные диски (от 19 до 21 дюйма), посадочную формулу (2+2+2 или 2+3+2) и, конечно, силовые установки.
Топовый ID.6 получит два электромотора суммарной отдачей 305 лошадиных сил. До «сотни» такой электрокар будет разгоняться за 6,6 секунды, а максимальную скорость ограничат электроникой на отметке 160 километров в час.
Geely Xingyue L
И Шанхайский автосалон не мог обойтись без крутой новинки от китайского автопроизводителя. В этот раз роль главного блокбастера примерил на себя кроссовер Geely Xingyue L. На некоторых рынках он будет продаваться под именем КХ11. А ещё эта модель должна добраться до России.
Xingyue L, как и купеобразный Geely Tugella, построен на вольвовской платформе CMA. Двигатель — типичная для этой платформы «турбочетвёрка» 2.0. Её мощность, в зависимости от степени форсировки, составляет 218 или 238 лошадиных сил.
Свои премиальные амбиции КХ11 подтверждает автопилотом второго уровня, огромным экраном информационно-развлекательной системы (25,6 дюйма!), высококачественными материалами отделки и, конечно, габаритами, которые приближены к Toyota Highlander. Кстати, о Toyota Highlander…
Toyota Crown Kluger
На Шанхайском автосалоне дебютировал первый кроссовер, который получил имя (и, соответственно, эмблему) Crown — раньше этой чести удостаивались только седаны, универсалы и купе. Но если вам кажется, что модель вам что-то напоминает, то вам не кажется: перед нами перелицованный (и переименованный) кроссовер Toyota Highlander, которая в КНР продаётся под именем Kluger.
Как и большинство автомобилей, упомянутых выше, Crown Kluger будет эксклюзивом для рынка Китая. Фактически это просто более роскошная версия базового Клюгера, которая не отличается от него ни числом посадочных мест (на борту по-прежнему могут разместиться семь человек), ни силовой установкой: она гибридная, основанная на 2,5-литровом ДВС. Отдача — 243 лошадиные силы.
Продажи первого в истории вседорожного Крауна стартуют летом этого года.
Nissan Patrol Nismo
Но не только жители Китая получили в своё распоряжение великанов с большим дорожным просветом. Компания Nissan вернула на ближневосточный рынок Nismo-версию своего флагманского внедорожника Patrol.
Как и в случае с прошлой версией Patrol Nismo, отличия от исходника носят по большей части декоративный характер. Мотор и коробка передач остались без изменений — лишь амортизаторы были заменены на более жёсткие аналоги от Bilstein, а тормоза — на более термостойкие. Зато экстерьер и салон преобразились более чем заметно: появился обвес с агрессивным диффузором и противотуманкой в духе машин Формулы-1, контрастное оформление салона с использованием кожи, алькантары и карбона. Стиль!