Россияне раскупают подержанные премиальные автомобили: лидеры марта

Вместить всё! Огромные вседорожники, которые вот-вот появятся в продаже

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Алексей Олефиренко

Для одних большой кроссовер — это показатель статуса, для других — способ за раз перевезти большую семью или компанию друзей. И в последнее время на рынок вышло столько огромных вседорожников, что глаза разбегаются! Мы выбрали самых крутых представи­телей этого сегмента, которые уже появились или вот-вот появятся в продаже. Правда, не все из них доберутся до России...

Jeep (Grand) Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer
Jeep Wagoneer
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Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer

Одной из самых громких новинок нынешней весны стал возрождённый Jeep Wagoneer и его премиальная версия — Grand Wagoneer. Одноимённый концепт-кар был пред­ставлен осенью 2020 года, а в марте 2021-го внедорожник стал серийным. И он почти не изменился по сравнению с прототипом!

Особых технических изысков у Джипа нет: поверх рамного шасси стоит нарядный 5,4-метровый кузов, в котором могут с комфортом разместиться до восьми пассажиров. К их услугам — современный развлека­тельный комплекс, премиаль­ная аудио­система McIntosh, а в семи­местном исполнении — роскошные капитанские кресла второго ряда. Но это далеко не всё, чем может похвастаться модель. Потому что у неё ещё и цифровая панель приборов, пневматиче­ская подвеска, а также атмосферный двигатель V8 с полу­сфери­ческими камерами сгорания и 397 лошадиными силами.

В автосалонах Америки внедорожники появятся уже летом. Цены начинаются от 59 995 долларов за базовый Wagoneer. Более роскошный Grand Wagoneer обойдётся почти на 30 тысяч дороже.

GMC Hummer EV

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Лет пять назад никто и не думал, что имя Hummer когда-то вновь засияет на авто­мобиль­ном небосклоне. Но у судьбы и руко­водства концерна GM были другие планы. Сперва нам показали тысяче­сильный электро­пикап Hummer, а в начале апреля — пятидверный внедорожник под тем же именем. И тоже электрический!

Правда, из-за меньшей колёсной базы (и, соответ­ственно, меньшей ёмкости аккуму­ляторов) мощность пришлось уменьшить до 842 лошадиных сил. Однако это не сильно сказалось на динамике: до «сотни» такой Хаммер выстреливает за 3,5 секунды! 

Как и пикап, внедорожник не страшится бродов глубиной более полуметра, может заезжать на полуметровые валуны и двигаться боком, как краб. Един­ственное, что способно его остановить, — недостаток электро­энергии: тягового аккуму­лятора Ultium хватит примерно на 450–480 километров пути.

В продажу автомобиль поступит в 2023 году. Так что у вас есть время пересмотреть меню своего бизнес-ланча, что за пару лет накопить 106 тысяч долларов на Hummer EV в исполнении Edition One.

Cadillac Lyriq

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На год раньше до дилерских центров доберётся первый электрический кроссовер Cadillac. В виде концепт-кара его показали летом 2020 года, а в апреле стильный Lyriq обрёл товарный вид.

Как и полагается Кадиллаку (а также машинам из нашего списка), Lyriq вообще немаленький! Длина практически пять метров, ширина почти два метра, а колёсная база растянулась на внуши­тельные 3,1 метра. Есте­ственно, кроссовер нафарширован передовой электроникой: есть система активного шумо­подавления, блокирующая даже шум от колёс, цифровая панель приборов с изогнутым дисплеем и потрясающей цвето­передачей, проекци­онный дисплей с допол­ненной реаль­ностью, а также активный круиз-контроль с системой удержания в полосе — в General Motors эту комби­нацию называют Super Cruise.

Несмотря на то, что Lyriq построен на той же платформе, что и вышеупомянутый Хаммер, силовая установка (во всяком случае на старте продаж) у него проще: единственный электро­мотор на задней оси, 340 лошадиных сил и 440 Н·м крутящего момента. Аккумулятора ёмкостью 100 кВт·ч должно хватить примерно на 480 километров пути (по циклу ЕРА).

Говорят, что Lyriq доберётся и до российского рынка. Что же, посмотрим…

Buick Envision Plus

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Главным генератором автомобильных новинок этой весны стал авто­мобильный салон в Шанхае. Есте­ственно, там нашлось место и для новых больших кроссоверов.

Например, на выставке представили удлинённый вариант кроссовера Buick Envision S, который получил имя Envision Plus. По сравнению с донором колёсная база новинки выросла на 54 милли­метра, а общая длина — на 183. И хотя его габариты вполне позволяют поставить три ряда сидений (общая длина кроссовера почти 4,9 метра), в Buick решили этого не делать, уделив особое внимание комфорту пассажиров второго ряда и погрузочным возмож­ностям багажника.

По технике принципиальных отличий от обычного Envision S нет, кроме стартер-генератора, который помогает двух­литровому турбо­мотору на разгоне. Продаваться Envision Plus будет только в КНР.

Ford Equator

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Ещё раньше был представлен кроссовер от другой американской компании, и тоже для китайского рынка. Речь о Ford Equator. И, в отличие от Бьюика, тут в 4,9 метра упаковали три ряда сидений.

У Экватора интересная внешность и уютный салон, в котором много «воздуха» благодаря двух­секционной панорамной крыше. Поскольку в Китае большие моторы облагаются огромными налогами, то силовая установка без изысков: четыре цилиндра, два литра, турбо­наддув, 221 лошадиная сила и 360 Н·м крутящего момента. Коробка передач тоже одна-одинёшенька — шести­ступенчатый «робот» с двумя сцепле­ниями. Зато привод может быть как передним, так и полным.

Equator поступил в продажу в конце апреля. У нас его ждать точно не стоит — хотя бы по той причине, что компания Ford давно свернула продажи легковых автомобилей в России.

Volkswagen Talagon

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Но вернёмся к Шанхайскому автосалону, на котором компания Volkswagen показала сразу два немаленьких кроссовера. Первый — Talagon, самый большой паркетник, построенный на модульной платформе MQB.

Talagon настолько велик, что превосходит по габаритам даже громадный Teramont: почти 5,2 метра длины (у Терамонта чуть больше пяти метров), ширина — два метра и два миллиметра, высота — 1,8 метра. Но технически два кроссовера похожи как две капли воды: Talagon и Teramont оснащаются либо двухлитровой «турбо­четвёркой» с двумя степенями форсировки (186 и 220 лошадиных сил), либо мотором VR6 (299 лошадиных сил). С передним приводом идёт только базовая 186-сильная версия, а остальные моди­фикации полно­приводные. Коробка передач на все варианты одна — семиступен­чатый «робот» с двумя сцеплениями.

Старт продаж намечен на лето этого года. Продаваться модель будет исключи­тельно в Китае.

Volkswagen ID.6

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Как и электрический кроссовер ID.6. Ближайший родственник «глобаль­ного» ID.4, конечно, не такой крупный (длина «всего-то» 4876 милли­метров), зато, как и Talagon, имеет три ряда сидений, чем не может похвастать ни младший брат ID.4, ни соплатформенные Skoda Enyaq iV и Audi Q4 e-tron.

В зависимости от выбранной покупателем версии ID.6 будут собирать на разных пред­приятиях: ID.6 Crozz начнут выпускать на мощностях совместного пред­приятия FAW-VW, а ID.6 X — на SAIC-VW. Варианты отличаются друг от друга только стайлингом. Помимо стилисти­ческих пакетов, клиенты смогут выбирать колёсные диски (от 19 до 21 дюйма), посадочную формулу (2+2+2 или 2+3+2) и, конечно, силовые установки.

Топовый ID.6 получит два электромотора суммарной отдачей 305 лошадиных сил. До «сотни» такой электрокар будет разгоняться за 6,6 секунды, а максимальную скорость ограничат электроникой на отметке 160 километров в час.

Geely Xingyue L

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И Шанхайский автосалон не мог обойтись без крутой новинки от китайского автопроиз­водителя. В этот раз роль главного блокбастера примерил на себя кроссовер Geely Xingyue L. На некоторых рынках он будет продаваться под именем КХ11. А ещё эта модель должна добраться до России.

Xingyue L, как и купеобразный Geely Tugella, построен на вольвов­ской платформе CMA. Двигатель — типичная для этой платформы «турбо­четвёрка» 2.0. Её мощность, в зависи­мости от степени форсировки, составляет 218 или 238 лошадиных сил.

Свои премиальные амбиции КХ11 подтверждает авто­пилотом второго уровня, огромным экраном информационно-развлека­тельной системы (25,6 дюйма!), высоко­качественными матери­алами отделки и, конечно, габаритами, которые приближены к Toyota Highlander. Кстати, о Toyota Highlander…

Toyota Crown Kluger

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На Шанхайском автосалоне дебютировал первый кроссовер, который получил имя (и, соответ­ственно, эмблему) Crown — раньше этой чести удостаивались только седаны, универсалы и купе. Но если вам кажется, что модель вам что-то напоминает, то вам не кажется: перед нами пере­лицованный (и пере­имено­ванный) кроссовер Toyota Highlander, которая в КНР продаётся под именем Kluger.

Как и большинство автомобилей, упомянутых выше, Crown Kluger будет эксклю­зивом для рынка Китая. Фактически это просто более роскошная версия базового Клюгера, которая не отличается от него ни числом посадочных мест (на борту по-прежнему могут разместиться семь человек), ни силовой установкой: она гибридная, основанная на 2,5-литровом ДВС. Отдача — 243 лошадиные силы.

Продажи первого в истории вседорожного Крауна стартуют летом этого года.

Nissan Patrol Nismo

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Но не только жители Китая получили в своё распоряжение великанов с большим дорожным просветом. Компания Nissan вернула на ближне­восточный рынок Nismo-версию своего флагман­ского внедорожника Patrol. 

Как и в случае с прошлой версией Patrol Nismo, отличия от исходника носят по большей части декоративный характер. Мотор и коробка передач остались без изменений — лишь аморти­заторы были заменены на более жёсткие аналоги от Bilstein, а тормоза — на более термо­стойкие. Зато экстерьер и салон преобразились более чем заметно: появился обвес с агрессивным диффузором и противо­туманкой в духе машин Формулы-1, контрастное оформ­ление салона с использо­ванием кожи, алькантары и карбона. Стиль!

Большой кроссовер для вас — это...

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