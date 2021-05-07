Вместить всё! Огромные вседорожники, которые вот-вот появятся в продаже

Одной из самых громких новинок нынешней весны стал возрождённый Jeep Wagoneer и его премиальная версия — Grand Wagoneer. Одноимённый концепт-кар был пред­ставлен осенью 2020 года, а в марте 2021-го внедорожник стал серийным. И он почти не изменился по сравнению с прототипом!

Особых технических изысков у Джипа нет: поверх рамного шасси стоит нарядный 5,4-метровый кузов, в котором могут с комфортом разместиться до восьми пассажиров. К их услугам — современный развлека­тельный комплекс, премиаль­ная аудио­система McIntosh, а в семи­местном исполнении — роскошные капитанские кресла второго ряда. Но это далеко не всё, чем может похвастаться модель. Потому что у неё ещё и цифровая панель приборов, пневматиче­ская подвеска, а также атмосферный двигатель V8 с полу­сфери­ческими камерами сгорания и 397 лошадиными силами.

В автосалонах Америки внедорожники появятся уже летом. Цены начинаются от 59 995 долларов за базовый Wagoneer. Более роскошный Grand Wagoneer обойдётся почти на 30 тысяч дороже.