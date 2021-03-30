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Уровень невезения 100%: химкинская «труба глупости» поймала машину полиции

Новости

Дмитрий Елизаров

Полицейский Renault Logan, который должен был заступить на службу в Химках, вместо этого отправится на ремонт. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной этого стала обнару­женная водителем автовоза, пере­мещав­шего машины, «труба глупости».

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  • Судя по фотографиям, опубликованным каналом, пострадавший полицейский авто­мобиль был помещён на второй уровень автовоза. Водитель попытался проехать под трубой, протянув­шейся над дорогой (по всей види­мости, трубой водо­снабжения), но не рассчитал высоты своего прицепа.

  • В итоге самый верхний Logan зацепился за трубу укреп­лённой на крыше «мигалкой». Кроме того, согласно сообщению канала, повреж­дена ещё и крыша седана. Какие послед­ствия инцидент будет иметь для водителя автовоза, не уточняется.

  • «Труба глупости» получила своё название в честь знаменитого «моста глупости» в Санкт-Петер­бурге. Его высота составляет всего 2,7 метра, причём на самом мосту укреплена растяжка с надписью «Газель не проедет». Тем не менее попытки водителей грузовиков пробраться под мостом и, соответ­ственно, аварии здесь фиксируются регулярно. На 13 марта, когда мост должны были закрыть для углубления дороги, коли­чество пострадав­ших грузовиков достигло 204.

А вам деревья, столбы или мосты перебегали дорогу?

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