Уровень невезения 100%: химкинская «труба глупости» поймала машину полиции

Судя по фотографиям, опубликованным каналом, пострадавший полицейский авто­мобиль был помещён на второй уровень автовоза. Водитель попытался проехать под трубой, протянув­шейся над дорогой (по всей види­мости, трубой водо­снабжения), но не рассчитал высоты своего прицепа.

В итоге самый верхний Logan зацепился за трубу укреп­лённой на крыше «мигалкой». Кроме того, согласно сообщению канала, повреж­дена ещё и крыша седана. Какие послед­ствия инцидент будет иметь для водителя автовоза, не уточняется.