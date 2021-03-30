Уровень невезения 100%: химкинская «труба глупости» поймала машину полиции
Дмитрий Елизаров
Полицейский Renault Logan, который должен был заступить на службу в Химках, вместо этого отправится на ремонт. Как сообщает телеграм-канал Mash, причиной этого стала обнаруженная водителем автовоза, перемещавшего машины, «труба глупости».
Судя по фотографиям, опубликованным каналом, пострадавший полицейский автомобиль был помещён на второй уровень автовоза. Водитель попытался проехать под трубой, протянувшейся над дорогой (по всей видимости, трубой водоснабжения), но не рассчитал высоты своего прицепа.
В итоге самый верхний Logan зацепился за трубу укреплённой на крыше «мигалкой». Кроме того, согласно сообщению канала, повреждена ещё и крыша седана. Какие последствия инцидент будет иметь для водителя автовоза, не уточняется.
«Труба глупости» получила своё название в честь знаменитого «моста глупости» в Санкт-Петербурге. Его высота составляет всего 2,7 метра, причём на самом мосту укреплена растяжка с надписью «Газель не проедет». Тем не менее попытки водителей грузовиков пробраться под мостом и, соответственно, аварии здесь фиксируются регулярно. На 13 марта, когда мост должны были закрыть для углубления дороги, количество пострадавших грузовиков достигло 204.