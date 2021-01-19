Модель формульного Mercedes-Benz продают по цене кроссовера Kia Seltos

На счету впервые вышедшего на трассы в 1954 году Mercedes-Benz W196 имеется впечат­ляющее коли­чество побед на гоночных трассах, хотя в большом спорте болид провёл только два сезона. В Amalgam разра­ботали копию машины, на которой выступал Стирлинг Мосс — это так называ­емая версия Rumpfwagen или Monoposto, то есть моди­фикация с открытыми колёсами.

Автомобиль изображён в том виде, в каком он пересёк финишную черту на Гран-при Велико­британии в июле 1955 года с сохране­нием всех нюансов облика, привнесённых тяжёлой гонкой. Утверж­дается, что при разработке модели использо­вались как архивные матери­алы компании Mercedes-Benz — фото­графии и чертежи, так и данные цифрового сканиро­вания настоящих оригиналь­ных машин. Кроме того, проект модели проверили на аутентич­ность инженеры немецкой фирмы.

Модель выполнена в масштабе 1:8. На её цену влияют не только культовый статус прообраза и детали­зиро­ванность исполнения, но и коллекци­онная редкость: в Amalgam исключи­тельно вручную соберут и раскрасят только пять экзем­пляров мини­атюрного Mercedes-Benz W196. Произ­водство ещё не старто­вало, но предвари­тельные заказы компания уже принимает.