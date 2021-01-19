Модель формульного Mercedes-Benz продают по цене кроссовера Kia Seltos
Дмитрий Елизаров
Фирма Amalgam, известная своими коллекционными моделями, анонсировала новый проект — супердетализированную копию гоночной машины Mercedes-Benz W196, на которой ездил знаменитый гонщик Стирлинг Мосс. Будет сделано всего пять экземпляров модели, заявки принимаются по цене от 17 165 долларов (или
На счету впервые вышедшего на трассы в 1954 году Mercedes-Benz W196 имеется впечатляющее количество побед на гоночных трассах, хотя в большом спорте болид провёл только два сезона. В Amalgam разработали копию машины, на которой выступал Стирлинг Мосс — это так называемая версия Rumpfwagen или Monoposto, то есть модификация с открытыми колёсами.
Автомобиль изображён в том виде, в каком он пересёк финишную черту на Гран-при Великобритании в июле 1955 года с сохранением всех нюансов облика, привнесённых тяжёлой гонкой. Утверждается, что при разработке модели использовались как архивные материалы компании Mercedes-Benz — фотографии и чертежи, так и данные цифрового сканирования настоящих оригинальных машин. Кроме того, проект модели проверили на аутентичность инженеры немецкой фирмы.
Модель выполнена в масштабе 1:8. На её цену влияют не только культовый статус прообраза и детализированность исполнения, но и коллекционная редкость: в Amalgam исключительно вручную соберут и раскрасят только пять экземпляров миниатюрного Mercedes-Benz W196. Производство ещё не стартовало, но предварительные заказы компания уже принимает.
Ранее Amalgam анонсировала копию другого культового спорткара, Ferrari 330 P4 Le Mans, столь же детализированную. Однако её тираж будет в 20 раз больше, а размеры окажутся меньше. Поэтому и оценена она в 1358 долларов или 100 тысяч рублей.