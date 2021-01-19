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Модель формульного Mercedes-Benz продают по цене кроссовера Kia Seltos

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Дмитрий Елизаров

Фирма Amalgam, известная своими коллекци­онными моделями, анонсиро­вала новый проект — супер­детали­зиро­ванную копию гоночной машины Mercedes-Benz W196, на которой ездил знаменитый гонщик Стирлинг Мосс. Будет сделано всего пять экзем­пляров модели, заявки принимаются по цене от 17 165 долларов (или 1 264 000 рублей — примерный экви­валент стоимости кроссовера Kia Seltos в базовой комплектации).

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  • На счету впервые вышедшего на трассы в 1954 году Mercedes-Benz W196 имеется впечат­ляющее коли­чество побед на гоночных трассах, хотя в большом спорте болид провёл только два сезона. В Amalgam разра­ботали копию машины, на которой выступал Стирлинг Мосс — это так называ­емая версия Rumpfwagen или Monoposto, то есть моди­фикация с открытыми колёсами.

  • Автомобиль изображён в том виде, в каком он пересёк финишную черту на Гран-при Велико­британии в июле 1955 года с сохране­нием всех нюансов облика, привнесённых тяжёлой гонкой. Утверж­дается, что при разработке модели использо­вались как архивные матери­алы компании Mercedes-Benz — фото­графии и чертежи, так и данные цифрового сканиро­вания настоящих оригиналь­ных машин. Кроме того, проект модели проверили на аутентич­ность инженеры немецкой фирмы.

  • Модель выполнена в масштабе 1:8. На её цену влияют не только культовый статус прообраза и детали­зиро­ванность исполнения, но и коллекци­онная редкость: в Amalgam исключи­тельно вручную соберут и раскрасят только пять экзем­пляров мини­атюрного Mercedes-Benz W196. Произ­водство ещё не старто­вало, но предвари­тельные заказы компания уже принимает.

  • Ранее Amalgam анонсировала копию другого культового спорткара, Ferrari 330 P4 Le Mans, столь же детали­зиро­ванную. Однако её тираж будет в 20 раз больше, а размеры окажутся меньше. Поэтому и оценена она в 1358 долларов или 100 тысяч рублей.

Собирали в детстве модели автомобилей?

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