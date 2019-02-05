В Таиланде появился плавающий электромобиль, который не боится цунами

На Пхукете (Таиланд) начались продажи компактного электрокара Fomm One: автомобиля, который может ездить по воде в случае удара цунами. Машину разработали специально для районов с высоким риском затопления.

Длина машины составляет всего 2,6 метра, а ширина – менее 1,3 метра, однако она рассчитана на четырёх человек и, по заявлению создаталей, является самым компактным четырёхместным электромобилем в мире. Масса – 445 килограммов.

В движение электрокар приводится двумя мотор-колёсами на передней оси суммарной мощностью около 14 л.с.. Электромотор и блок батарей полностью герметичны и позволяют Fomm One проезжать без подзарядки до 160 километров. Максимальная скорость – 80 километров в час. По воде Fomm One передвигается за счёт вращения колес, но медленно – точная скорость не уточняется.

Электрокар не является полноценным транспортом-амфибией, однако способен какое-то время плыть в случае внезапного затопления.



Fomm One создан японским инженером Хидео Цурумаки. Разработка автомобиля, способного продолжить движение в случае затопления, началась в 2011 году, когда мощное цунами обрушилась на побережье Японии.