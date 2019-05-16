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Ford представил самый мощный универсал Focus в своей истории

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Николай Андреев

Компания Ford представила заряженный универсал Focus ST, который технически не отличается от одноимённого хэтчбека.

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  • Как и хот-хэтч, универсал можно купить с одним из двух двигателей — с бензиновым 2.3 EcoBoost мощностью 280 л.с. (420 Н·м) и турбодизелем 2.0 EcoBlue мощностью 190 л.с. (400 Н·м). Обе версии имеют передний привод и шестиступенчатую «механику», но бензиновый Focus ST позднее можно будет заказать и с семиступенчатой автоматической трансмиссией.

  • С места до «сотни» хэтчбек Focus ST разгоняется за 5,7 секунды, универсал — за 5,8 секунды. Автомобили с дизельными двигателями проделывают такое упражнение за 7,6 и 7,7 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч у бензиновых версий и на 220 км/ч у дизельных.

  • 280-сильные модификации уже в базе оснащены адаптивными амортизаторами и электронноуправляемой блокировкой переднего дифференциала eLSD. Доступен и опциональный пакет Performance Pack, который включает лонч-контроль, дополнительный ездовой режим Track Drive и систему «перегазовки» (она поднимает обороты при переключениях вниз). У дизельных машин будет только пассивная подвеска и имитация блокировки.

  • Внешне универсал Ford Focus ST отличается особым аэродинамическим обвесом, спортивной выхлопной системой, оригинальными колёсными дисками (диаметром 18 или 19 дюймов). В салоне — традиционные кресла Recaro, руль с более толстым ободом и другая отделка.

Европейские продажи хэтчбека и универсала Ford Focus ST стартуют летом 2019 года. Цены в Германии – от 31 900 евро (2,3 миллиона рублей) за дизельный хэтчбек до 34 100 евро (2,47 миллиона рублей) за бензиновый универсал.

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Ford Focus ST на Авто.ру

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