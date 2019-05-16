Ford представил самый мощный универсал Focus в своей истории

Как и хот-хэтч, универсал можно купить с одним из двух двигателей — с бензиновым 2.3 EcoBoost мощностью 280 л.с. (420 Н·м) и турбодизелем 2.0 EcoBlue мощностью 190 л.с. (400 Н·м). Обе версии имеют передний привод и шестиступенчатую «механику», но бензиновый Focus ST позднее можно будет заказать и с семиступенчатой автоматической трансмиссией.

С места до «сотни» хэтчбек Focus ST разгоняется за 5,7 секунды, универсал — за 5,8 секунды. Автомобили с дизельными двигателями проделывают такое упражнение за 7,6 и 7,7 секунды соответственно. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч у бензиновых версий и на 220 км/ч у дизельных.

280-сильные модификации уже в базе оснащены адаптивными амортизаторами и электронноуправляемой блокировкой переднего дифференциала eLSD. Доступен и опциональный пакет Performance Pack, который включает лонч-контроль, дополнительный ездовой режим Track Drive и систему «перегазовки» (она поднимает обороты при переключениях вниз). У дизельных машин будет только пассивная подвеска и имитация блокировки.