7 проблем подержанных Chevrolet Lacetti

8 самых распространённых неисправностей Ford Focus II поколения

Разбор

Валерий Арутин

Focus II поколения — автомобиль, который стал «локомо­тивом» продаж Ford в России. Благодаря ему выросла сеть дилеров марки, а сама она долго держа­лась в лидерах. Теперь Ford ушёл из России, но Focus остаётся очень популяр­ным на вторичном рынке. Хотя владение им не обходится без проблем — и вот наиболее частые из них.

1. МКПП

Focus 2005–2011 гг. оснащали надёжными силовыми агрега­тами. Атмо­сферные моторы про­верен­ной конс­трукции при должном обслужи­вании выдержи­вают более 300 тыс. км. Они не расходуют масло литрами и не страдают растяже­нием цепей. В агрегатах объёмом 1,4–1,6 литра вместо них ремень. Даже «автомат» не создаёт проблем.

Слабым местом силовых агрегатов оказалась механи­ческая коробка передач с индексом IB5, которую устанав­ливали в паре с двигателями 1.4–1.8. Она может потребо­вать ремонта ещё до 100 тыс. км.

Что делать

Стараться не напрягать трансмиссию без нужды: от повышенных нагрузок в коробке IB5 разруша­ются подшип­ники первичного вала, синхрони­заторы, ось сател­литов в дифферен­циале. В первых двух случаях коробку ещё можно отремонти­ровать, и не стоит с этим тянуть, если коробка зашумела или стали плохо включаться передачи. Но лопнув­шая ось обычно разрушает коробку так, что её при­ходится менять на новую. Тогда лучше установить более мощную КПП с индексом MTX75 от двух­литро­вой версии автомо­биля.

2. Рулевая рейка

Рулевое управление тоже устанавли­вали на Focus в двух вариантах — с обычным гидро­усилителем и с электро­гидравли­ческим усилителем, в котором давление создаётся электри­ческим насосом. С любым из них может потребовать ремонта рулевая рейка, а во втором случае бывали и выходы из строя электро­ники.

Что делать

Стук рейки на неровностях — не приговор. Если он не прогресси­рует, машина может проехать ещё много тысяч кило­метров. А вот потёки жидкости потребуют как минимум переборки механизма. Не нужно забывать и периоди­чески менять масло в системе, причём в зависи­мости от исполнения рулевого управ­ления оно должно быть разное.

3. Опоры двигателя

Самая слабая из них – верхняя, которой мотор опирается на правый лон­жерон. Её редко хватает больше чем на 100 тыс. км. Немногим дольше служит задняя опора, соеди­няющая силовой агрегат с подрамником.

Что делать

Опоры придётся менять. Неисправность верхней, гидрав­личе­ской, можно рас­познать по вибрациям кузова на холостых оборотах двигателя. Задняя опора обычная, резиновая, и её жизнь сокращают резкие старты с места – в резине появля­ются трещины и надрывы. По счастью, она стоит недорого, 2–3 тыс. рублей, в отличие от верхней за 6–7 тысяч. Но есть и более дешёвый «неориги­нал».

4. Опоры передних стоек

В своё время Focus прославился отличной управля­емостью, которую обеспечи­вало хорошо настроенное шасси с много­рычажной задней подвеской и стойками McPherson спереди. На удив­ление, такая сложная конст­рукция оказалась довольно надёжной даже на россий­ских дорогах. Одним из слабых мест были верхние опоры стоек, в которых через год-другой изнаши­вались и начинали стучать подшип­ники.

Что делать

Менять — новые подшип­ники от именитых произво­дителей стоят менее 1000 руб./шт. Больше денег придётся отдать за их установку: для этого нужно снимать поводки двор­ников и пластик под лобовым стеклом. Банальный совет аккурат­нее ездить по плохим дорогам даём бесплатно.

5. Подшипники ступиц

Ещё один не самый надёжный узел шасси – подшип­ники передних колёс. Немало случаев, когда их замена требова­лась уже на 50–60 тыс. км. Особенно, если такой Focus много ездил по плохим дорогам.

Что делать

Диагностировать неисправ­ность легко — по гулу от колёс, усили­вающе­муся в поворотах. Если это проис­ходит при движении рулём вправо, виноват левый подшип­ник, и наоборот.

Увы, здесь обойтись одним подшип­ником не получится: он меняется в сборе со ступицей. За ориги­нальную просят около 6 тысяч рублей, каче­ствен­ные замени­тели можно найти в 1,5–2 раза дешевле.

6. Кондиционер

Проблемы с охлаждением салона могут начаться уже через три-четыре года. Сначала воздух из системы венти­ляции посте­пенно превра­щается из холодного в прохладный. А потом, обычно весной, оказы­вается, что конди­ционер и вовсе не работает.

Что делать

Основная причина неисправностей — радиатор кондиционера. Сначала он теряет эффектив­ность из-за грязи. Особенно она любит оседать в щели между радиа­торами (прене­брегать чисткой не стоит). А к весне радиатор утрачи­вает герметич­ность из-за коррозии, помимо дорож­ных реагентов этому способ­ствует не самая удачная конс­трукция детали. На первый раз в специали­зирован­ном сервисе радиатор могут восста­новить. Но рано или поздно покупать новый всё-таки придётся.

7. Замок капота

Focus II поколения оказался в числе тех моделей Ford, у которых капот открыва­ется снаружи ключом. Конст­рукция оказалась не очень надёжной и, кроме того, не «стрессо­устойчивой»: даже после лёгкого столкно­вения капот, как правило, открываться отказы­вается.

Что делать

За замком нужно ухаживать, чтобы он не заедал. Причём смазы­вать не только личинку ключа, но и сам узел фиксации капота — это две разнесён­ные части механизма, которые соединя­ются теле­скопи­че­ской тягой. Она-то и соскаки­вает при аварии — тогда открыть капот можно снизу, сняв защиту моторного отсека. А ещё умельцы научились ставить вместо штатного более надёж­ный замок от Mondeo.

8. Накладка на крышку багажника

Безобидная на вид пластико­вая деталь над номерным знаком (хромиро­ванная или окрашен­ная, в зависи­мости от комп­лектации) всего за пару лет может создать большие проблемы. Например, багажник откажется открываться — что на хэтч­беке, что на седане.

Что делать

Причина бед – подвижность накладки, порой незамет­ная глазу. Однако её хватает, чтобы вибри­рующий пластик повредил краску на крышке багаж­ника, с этого места она чаще всего и начинает ржаветь. Кроме того, через щель под накладкой внутрь попадают грязь и влага, с годами выводя­щие из строя электро­замок крышки и подсветку номер­ного знака. Решение проблемы относи­тельно простое — заделка стыка герметиком. Но он обычно помогает не навсегда, и процедуру приходится повторять.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Ford Focus II

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Анимация: Павел Михеев
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