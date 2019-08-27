8 самых распространённых неисправностей Ford Focus II поколения

1. МКПП

Focus 2005–2011 гг. оснащали надёжными силовыми агрега­тами. Атмо­сферные моторы про­верен­ной конс­трукции при должном обслужи­вании выдержи­вают более 300 тыс. км. Они не расходуют масло литрами и не страдают растяже­нием цепей. В агрегатах объёмом 1,4–1,6 литра вместо них ремень. Даже «автомат» не создаёт проблем.

Слабым местом силовых агрегатов оказалась механи­ческая коробка передач с индексом IB5, которую устанав­ливали в паре с двигателями 1.4–1.8. Она может потребо­вать ремонта ещё до 100 тыс. км.

Что делать

Стараться не напрягать трансмиссию без нужды: от повышенных нагрузок в коробке IB5 разруша­ются подшип­ники первичного вала, синхрони­заторы, ось сател­литов в дифферен­циале. В первых двух случаях коробку ещё можно отремонти­ровать, и не стоит с этим тянуть, если коробка зашумела или стали плохо включаться передачи. Но лопнув­шая ось обычно разрушает коробку так, что её при­ходится менять на новую. Тогда лучше установить более мощную КПП с индексом MTX75 от двух­литро­вой версии автомо­биля.