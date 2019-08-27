8 самых распространённых неисправностей Ford Focus II поколения
Валерий Арутин
Focus II поколения — автомобиль, который стал «локомотивом» продаж Ford в России. Благодаря ему выросла сеть дилеров марки, а сама она долго держалась в лидерах. Теперь Ford ушёл из России, но Focus остаётся очень популярным на вторичном рынке. Хотя владение им не обходится без проблем — и вот наиболее частые из них.
1. МКПП
Focus 2005–2011 гг. оснащали надёжными силовыми агрегатами. Атмосферные моторы проверенной конструкции при должном обслуживании выдерживают более
Слабым местом силовых агрегатов оказалась механическая коробка передач с индексом IB5, которую устанавливали в паре с двигателями 1.4–1.8. Она может потребовать ремонта ещё до
Что делать
Стараться не напрягать трансмиссию без нужды: от повышенных нагрузок в коробке IB5 разрушаются подшипники первичного вала, синхронизаторы, ось сателлитов в дифференциале. В первых двух случаях коробку ещё можно отремонтировать, и не стоит с этим тянуть, если коробка зашумела или стали плохо включаться передачи. Но лопнувшая ось обычно разрушает коробку так, что её приходится менять на новую. Тогда лучше установить более мощную КПП с индексом MTX75 от двухлитровой версии автомобиля.
2. Рулевая рейка
Рулевое управление тоже устанавливали на Focus в двух вариантах — с обычным гидроусилителем и с электрогидравлическим усилителем, в котором давление создаётся электрическим насосом. С любым из них может потребовать ремонта рулевая рейка, а во втором случае бывали и выходы из строя электроники.
Что делать
Стук рейки на неровностях — не приговор. Если он не прогрессирует, машина может проехать ещё много тысяч километров. А вот потёки жидкости потребуют как минимум переборки механизма. Не нужно забывать и периодически менять масло в системе, причём в зависимости от исполнения рулевого управления оно должно быть разное.
3. Опоры двигателя
Самая слабая из них – верхняя, которой мотор опирается на правый лонжерон. Её редко хватает больше чем на
Что делать
Опоры придётся менять. Неисправность верхней, гидравлической, можно распознать по вибрациям кузова на холостых оборотах двигателя. Задняя опора обычная, резиновая, и её жизнь сокращают резкие старты с места – в резине появляются трещины и надрывы. По счастью, она стоит недорого, 2–3 тыс. рублей, в отличие от верхней за 6–7 тысяч. Но есть и более дешёвый «неоригинал».
4. Опоры передних стоек
В своё время Focus прославился отличной управляемостью, которую обеспечивало хорошо настроенное шасси с многорычажной задней подвеской и стойками McPherson спереди. На удивление, такая сложная конструкция оказалась довольно надёжной даже на российских дорогах. Одним из слабых мест были верхние опоры стоек, в которых через год-другой изнашивались и начинали стучать подшипники.
Что делать
Менять — новые подшипники от именитых производителей стоят менее
5. Подшипники ступиц
Ещё один не самый надёжный узел шасси – подшипники передних колёс. Немало случаев, когда их замена требовалась уже на 50–
Что делать
Диагностировать неисправность легко — по гулу от колёс, усиливающемуся в поворотах. Если это происходит при движении рулём вправо, виноват левый подшипник, и наоборот.
Увы, здесь обойтись одним подшипником не получится: он меняется в сборе со ступицей. За оригинальную просят около 6 тысяч рублей, качественные заменители можно найти в 1,5–2 раза дешевле.
6. Кондиционер
Проблемы с охлаждением салона могут начаться уже через три-четыре года. Сначала воздух из системы вентиляции постепенно превращается из холодного в прохладный. А потом, обычно весной, оказывается, что кондиционер и вовсе не работает.
Что делать
Основная причина неисправностей — радиатор кондиционера. Сначала он теряет эффективность из-за грязи. Особенно она любит оседать в щели между радиаторами (пренебрегать чисткой не стоит). А к весне радиатор утрачивает герметичность из-за коррозии, помимо дорожных реагентов этому способствует не самая удачная конструкция детали. На первый раз в специализированном сервисе радиатор могут восстановить. Но рано или поздно покупать новый всё-таки придётся.
7. Замок капота
Focus II поколения оказался в числе тех моделей Ford, у которых капот открывается снаружи ключом. Конструкция оказалась не очень надёжной и, кроме того, не «стрессоустойчивой»: даже после лёгкого столкновения капот, как правило, открываться отказывается.
Что делать
За замком нужно ухаживать, чтобы он не заедал. Причём смазывать не только личинку ключа, но и сам узел фиксации капота — это две разнесённые части механизма, которые соединяются телескопической тягой. Она-то и соскакивает при аварии — тогда открыть капот можно снизу, сняв защиту моторного отсека. А ещё умельцы научились ставить вместо штатного более надёжный замок от Mondeo.
8. Накладка на крышку багажника
Безобидная на вид пластиковая деталь над номерным знаком (хромированная или окрашенная, в зависимости от комплектации) всего за пару лет может создать большие проблемы. Например, багажник откажется открываться — что на хэтчбеке, что на седане.
Что делать
Причина бед – подвижность накладки, порой незаметная глазу. Однако её хватает, чтобы вибрирующий пластик повредил краску на крышке багажника, с этого места она чаще всего и начинает ржаветь. Кроме того, через щель под накладкой внутрь попадают грязь и влага, с годами выводящие из строя электрозамок крышки и подсветку номерного знака. Решение проблемы относительно простое — заделка стыка герметиком. Но он обычно помогает не навсегда, и процедуру приходится повторять.