Российский аэромобиль Flyter: первые официальные изображения
Дмитрий Елизаров
Воронежский стартап Scienex опубликовал в Instagram первые официальные изображения своего аэромобиля Flyter, который называет «нашим неквадрокоптерным будущим». Летающая капсула размером с одно парковочное место лишена всех видимых средств для полёта, и как она поднимается в воздух, неизвестно.
В компании утверждают, что на поисковые работы ушло почти два года. В итоге удалось разработать для летательного аппарата форму не только аэродинамичную, но и безопасную: отсутствие открытых винтов позволит эксплуатировать Flyter в городской среде. Предполагается, что он сможет парковаться там же, где и обычные автомобили, так как имеет габариты 5х2 метра.
Конструкция рассчитанного на двух человек Flyter позволит ему разгоняться в воздухе до
100 км/чи более, подниматься на высоту до полутора километров, а запас хода должен превысить 100 километров. Он должен получить сразу восемь моторов и сможет взлетать и садиться полностью вертикально. Двигатели, как предполагается, будут электрическими, а энергию для них станут вырабатывать водородные топливные элементы.
В авторском материале на портале VC.ru глава компании Евгений Тырнов подчёркивает, что для обнародования технических деталей время ещё не пришло: стартап не хочет преждевременно «раскрывать карты перед конкурентами». При этом утверждается, что воронежский аппарат имеет целый ряд принципиальных преимуществ и ноу-хау.
На официальном сайте Scienex в списке достоинств аэромобиля упоминаются отсутствие конструктивных недостатков самолёта, вертолёта или мультикоптера, по образцу которых строятся сейчас все аэромобили, а также ведущиеся параллельно работы по созданию целой инфраструктуры. В неё войдут собственная операционная система с автопилотом и облачный «оператор» на базе искусственного интеллекта, который сможет держать под контролем весь флот аэромобилей Scienex.
Лётные испытания первого полноразмерного прототипа компания обещает провести уже летом следующего года. Демонстрация «живого» Flyter позволит компании, как рассчитывает её руководство, привлечь дополнительные инвестиции для завершения проекта.
В конце октября нидерландская компания Pal-V опубликовала видео, демонстрирующее проезд её аэромобиля Liberty по улицам Роттердама. Компания получила официальное разрешение на эксплуатацию машины на дорогах общего пользования — но пока только в качестве наземного транспорта.