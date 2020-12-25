Российский аэромобиль Flyter: первые официальные изображения

В компании утверждают, что на поисковые работы ушло почти два года. В итоге удалось разработать для летатель­ного аппарата форму не только аэро­динамичную, но и безопасную: отсут­ствие открытых винтов позволит эксплуатировать Flyter в городской среде. Пред­полагается, что он сможет парко­ваться там же, где и обычные авто­мобили, так как имеет габариты 5х2 метра.

Конструкция рассчитанного на двух человек Flyter позволит ему разгоняться в воздухе до 100 км/ч и более, подниматься на высоту до полутора кило­метров, а запас хода должен превысить 100 километров. Он должен получить сразу восемь моторов и сможет взлетать и садиться полностью вертикально. Двигатели, как пред­полагается, будут электриче­скими, а энергию для них станут вырабатывать водородные топливные элементы.

В авторском материале на портале VC.ru глава компании Евгений Тырнов подчёрки­вает, что для обнародо­вания технических деталей время ещё не пришло: стартап не хочет прежде­временно «раскрывать карты перед конкурентами». При этом утверждается, что воронеж­ский аппарат имеет целый ряд принципи­альных преимуществ и ноу-хау.

На официальном сайте Scienex в списке достоинств аэро­мобиля упоминаются отсутствие конструктивных недостатков самолёта, вертолёта или мульти­коптера, по образцу которых строятся сейчас все аэро­мобили, а также ведущи­еся параллельно работы по созданию целой инфра­структуры. В неё войдут собственная операци­онная система с авто­пилотом и облачный «оператор» на базе искус­ственного интеллекта, который сможет держать под контролем весь флот аэро­мобилей Scienex.