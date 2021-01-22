Фото первого летающего такси, которое тестируют в Москве: оно развивает 200 км/ч
Дмитрий Елизаров
Необычный вид транспорта тестируют на Малой спортивной арене комплекса «Лужники». Как пишет ТАСС, летающее такси рассчитано на двух человек, способно умещаться на обычном парковочном месте и перемещается со скоростью до 200 км/ч.
Разработчиком аэромобиля назван стартап «Ховер» во главе с Александром Атамановым. «Лужники» для тестов инженерам выделили в рамках так называемой программы пилотного тестирования инноваций. Испытываются работа двигателей, срабатывание бортового парашюта и электронные ассистенты — в частности, системы, следящие за безопасностью и прокладывающие оптимальные маршруты.
Судя по опубликованному агентством фото, летательный аппарат снабжён шестью двигателями. При этом колёсного привода у него нет, хотя в описании и говорится о его способностях перемещаться по земной поверхности — например, на парковке или при заезде в гараж.
Габариты коптера — 5х1,6 метра, что по мнению разработчиков позволит ему использовать стандартные парковочные места для автомобилей. Грузоподъёмность «Ховера» составляет 300 килограммов, дальность полёта — 100 километров при максимальной высоте в 150 метров.
Работа над аппаратом ведётся с 2018 года. Каковы перспективы его применения в реальной жизни, пока не сообщается. Лётные испытания другого российского аппарата под названием Flyter пройдут летом. За счёт чего перемещается эта капсула, пока неизвестно, но в целом заявленные для Flyter характеристики совпадают с теми, которые приводятся для машины из «Лужников».