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Фото первого летающего такси, которое тестируют в Москве: оно развивает 200 км/ч

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Дмитрий Елизаров

Необычный вид транспорта тестируют на Малой спортивной арене комплекса «Лужники». Как пишет ТАСС, летающее такси рассчитано на двух человек, способно умещаться на обычном парковочном месте и перемещается со скоростью до 200 км/ч.

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  • Разработчиком аэромобиля назван стартап «Ховер» во главе с Александром Атамановым. «Лужники» для тестов инженерам выделили в рамках так называемой программы пилотного тестиро­вания инноваций. Испытываются работа двигателей, срабаты­вание бортового парашюта и электронные асси­стенты — в частности, системы, следящие за безопасностью и проклады­вающие оптимальные маршруты.

  • Судя по опубликованному агентством фото, летатель­ный аппарат снабжён шестью двигате­лями. При этом колёсного привода у него нет, хотя в описании и говорится о его способ­ностях пере­мещаться по земной поверх­ности — например, на парковке или при заезде в гараж.

  • Габариты коптера — 5х1,6 метра, что по мнению разра­ботчиков позволит ему использовать стан­дартные парко­вочные места для авто­мобилей. Грузо­подъёмность «Ховера» составляет 300 кило­граммов, дальность полёта — 100 кило­метров при максимальной высоте в 150 метров.

  • Работа над аппаратом ведётся с 2018 года. Каковы перспективы его применения в реальной жизни, пока не сообщается. Лётные испытания другого россий­ского аппарата под названием Flyter пройдут летом. За счёт чего пере­мещается эта капсула, пока неизвестно, но в целом заявленные для Flyter характери­стики совпадают с теми, которые приводятся для машины из «Лужников».

Как считаете, есть у России шансы построить свой аэромобиль?

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