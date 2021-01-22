Фото первого летающего такси, которое тестируют в Москве: оно развивает 200 км/ч

Разработчиком аэромобиля назван стартап «Ховер» во главе с Александром Атамановым. «Лужники» для тестов инженерам выделили в рамках так называемой программы пилотного тестиро­вания инноваций. Испытываются работа двигателей, срабаты­вание бортового парашюта и электронные асси­стенты — в частности, системы, следящие за безопасностью и проклады­вающие оптимальные маршруты.

Судя по опубликованному агентством фото, летатель­ный аппарат снабжён шестью двигате­лями. При этом колёсного привода у него нет, хотя в описании и говорится о его способ­ностях пере­мещаться по земной поверх­ности — например, на парковке или при заезде в гараж.

Габариты коптера — 5х1,6 метра, что по мнению разра­ботчиков позволит ему использовать стан­дартные парко­вочные места для авто­мобилей. Грузо­подъёмность «Ховера» составляет 300 кило­граммов, дальность полёта — 100 кило­метров при максимальной высоте в 150 метров.