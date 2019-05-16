Новый Bentley Flying Spur получит объёмную кожаную отделку

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Николай Андреев
Компания Bentley рассказала о том, что новый седан Flying Spur, который дебютирует в 2019 году, получит инновационную отделку интерьера кожей с объёмным тиснением.
Трёхмерная кожа с особой текстурой разработана специалистами Bentley и впервые в истории автомобилестроения дебютирует на новой модели. Также обещан широкий ассортимент других вариантов отделки для персонализации каждой машины.
Новый Flying Spur построен на той же платформе MSB, что и купе Bentley Continental GT, семейство Porsche Panamera. У седана, помимо версий с бензиновыми двигателями V8 и W12, появится подзаряжаемая гибридная модификация.