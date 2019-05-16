Новый Bentley Flying Spur получит объёмную кожаную отделку

Трёхмерная кожа с особой текстурой разработана специалистами Bentley и впервые в истории автомобилестроения дебютирует на новой модели. Также обещан широкий ассортимент других вариантов отделки для персонализации каждой машины.

Новый Flying Spur построен на той же платформе MSB, что и купе Bentley Continental GT, семейство Porsche Panamera. У седана, помимо версий с бензиновыми двигателями V8 и W12, появится подзаряжаемая гибридная модификация.