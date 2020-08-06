В США приняли закон, который разрешает летающие автомобили
Кирилл Малышев
Власти американского штата Нью-Гэмпшир приняли закон, позволяющий эксплуатировать летающие автомобили. Но даже если в нём найдутся владельцы подобных машин, новшество даёт им не слишком много свобод.
Речь в законе идёт исключительно о езде по дорогам общего пользования. Иными словами, приземлившись в местном аэропорту, можно на законных основаниях дорулить на «самолётомобиле» до дома. Разрешения взлетать и садиться на трассы и улицы по-прежнему нет.
При этом летающие автомобили должны иметь разрешение на полёты от авиационных властей, а для передвижения по дорогам общего пользования им потребуются стандартные номерные знаки. В будущем создадут комитет, который разработает дорожные требования к таким машинам.
Темой аппаратов для дорог и для неба в последние годы увлеклись многие компании, от безвестных стартапов до гигантов индустрии. Среди последних – Toyota, желающая инвестировать 400 миллионов долларов в проект летающего такси, Porsche в содружестве с Boeing, Airbus в одиночку.
На звание самого давнего проекта претендует американский Terrafugia. О нём объявили в 2006 году, прототип полетел в
2009-м.Запустить производство таких машин планируется в конце 2020 года. Завод строят в Китае.
Так как ни одна модель пока свободно не продаётся, цены на летающие автомобили чисто ориентировочные – от 150 000 до 400 000 долларов.