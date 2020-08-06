В США приняли закон, который разрешает летающие автомобили

Речь в законе идёт исключительно о езде по дорогам общего пользо­вания. Иными словами, призем­лившись в местном аэропорту, можно на законных основаниях дорулить на «самолёто­мобиле» до дома. Разреше­ния взлетать и садиться на трассы и улицы по-прежнему нет.

При этом летающие автомобили должны иметь разреше­ние на полёты от авиаци­онных властей, а для пере­движения по дорогам общего пользо­вания им потребуются стандартные номерные знаки. В будущем создадут комитет, который разра­ботает дорожные требования к таким машинам.

Темой аппаратов для дорог и для неба в последние годы увлеклись многие компании, от безвестных стартапов до гигантов индустрии. Среди последних – Toyota, желающая инвести­ровать 400 миллионов долларов в проект летающего такси, Porsche в содруже­стве с Boeing, Airbus в одиночку.

На звание самого давнего проекта претендует американ­ский Terrafugia. О нём объявили в 2006 году, прототип полетел в 2009-м. Запустить производство таких машин планируется в конце 2020 года. Завод строят в Китае.