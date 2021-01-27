Toyota Camry, зависшая над струёй воды — видео
Дмитрий Елизаров
На популярном портале Reddit появилась видеозапись необычных последствий стандартного, казалось бы, ДТП. Водитель Toyota Camry врезался в дерево, повредив в процессе аварии пожарный гидрант. То, что получилось в итоге, комментаторы уже назвали «автомобильным биде».
Задняя часть седана оказалась как раз над тем местом в асфальте, откуда била струя воды. И энергии потока хватило, чтобы приподнять корму автомобиля над дорогой примерно на полтора метра. Чем закончилась эта история, не уточняется.
Согласно одной из версий, седан сначала столкнулся с деревом, а водопровод сломал уже потом. Предполагается, что Camry получила серьёзные повреждения задней подвески и кузовных деталей. Судя по количеству разлитой по улице воды, напор был действительно мощным.
Около недели назад в России обнаружили Toyota Camry 2008 года, 12 лет простоявшую в гараже. За годы, прошедшие с момента схода автомобиля с конвейера, седан проехал всего 2200 километров.