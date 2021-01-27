Toyota Camry, зависшая над струёй воды — видео

Задняя часть седана оказалась как раз над тем местом в асфальте, откуда била струя воды. И энергии потока хватило, чтобы приподнять корму авто­мобиля над дорогой примерно на полтора метра. Чем закон­чилась эта история, не уточняется.

Согласно одной из версий, седан сначала столкнулся с деревом, а водо­провод сломал уже потом. Пред­полагается, что Camry получила серьёзные повреждения задней подвески и кузовных деталей. Судя по количеству разлитой по улице воды, напор был действительно мощным.