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Toyota Camry, зависшая над струёй воды — видео

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Дмитрий Елизаров

На популярном портале Reddit появилась видеозапись необычных последствий стандартного, казалось бы, ДТП. Водитель Toyota Camry врезался в дерево, повредив в процессе аварии пожарный гидрант. То, что получилось в итоге, коммента­торы уже назвали «автомобильным биде».

  • Задняя часть седана оказалась как раз над тем местом в асфальте, откуда била струя воды. И энергии потока хватило, чтобы приподнять корму авто­мобиля над дорогой примерно на полтора метра. Чем закон­чилась эта история, не уточняется.

  • Согласно одной из версий, седан сначала столкнулся с деревом, а водо­провод сломал уже потом. Пред­полагается, что Camry получила серьёзные повреждения задней подвески и кузовных деталей. Судя по количеству разлитой по улице воды, напор был действительно мощным.

  • Около недели назад в России обнаружили Toyota Camry 2008 года, 12 лет простояв­шую в гараже. За годы, прошедшие с момента схода автомо­биля с конвейера, седан проехал всего 2200 километров.

Как считаете, нужно ли мыть автомобилю днище?

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