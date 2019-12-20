В Карелии с вертолёта сбросили Гелик за 17 миллионов рублей

Мороз купил 571-сильный внедорожник в марте 2018 года. Без скидки новый G-Class стоил 16 800 000 рублей. Спустя два года владелец разочаро­вался в автомобиле: Гелик оказался неудобным и из-за частных поломок примерно раз месяц отправлялся к дилеру на ремонт.

Чтобы эффектно уничтожить машину, владелец внедорожника пытался догово­риться с руковод­ством аэропортов Москвы, но никто не согласился участво­вать в этом. Спустя два месяца поисков был выбран карельский аэропорт «Пески», который пообещал помочь в осуще­ствлении плана.

Mercedes-AMG G 63 привязали стропами к вертолёту, а потом сбросили с высоты 300 метров. Внедорожник упал не на взлётно-посадочную полосу, а на площадку поблизости. От удара о землю он пре­вратился в большую лепёшку, а остатки позже отвезли на металлом.

За 20-минутную аренду вертолёта для уничтожения Гелика карельская компания взяла 250 000 рублей, тогда как обычный тариф состав­ляет 160 000 рублей за час полёта. Как рассказали её пред­ставители изданию «Столица на Онего», с неба упал другой внедорожник — обычный Mercedes-Benz G-класса 1995 года выпуска.