В Карелии с вертолёта сбросили Гелик за 17 миллионов рублей
Николай Андреев
Блогер Игорь Мороз решил избавиться от своего Mercedes-AMG G 63. Но он не стал продавать внедорожник, а сбросил его с вертолёта. Об этом Игорь рассказал на личном YouTube-канале.
Мороз купил 571-сильный внедорожник в марте 2018 года. Без скидки новый
G-Classстоил 16 800 000 рублей. Спустя два года владелец разочаровался в автомобиле: Гелик оказался неудобным и из-за частных поломок примерно раз месяц отправлялся к дилеру на ремонт.
Чтобы эффектно уничтожить машину, владелец внедорожника пытался договориться с руководством аэропортов Москвы, но никто не согласился участвовать в этом. Спустя два месяца поисков был выбран карельский аэропорт «Пески», который пообещал помочь в осуществлении плана.
Mercedes-AMG G 63 привязали стропами к вертолёту, а потом сбросили с высоты 300 метров. Внедорожник упал не на взлётно-посадочную полосу, а на площадку поблизости. От удара о землю он превратился в большую лепёшку, а остатки позже отвезли на металлом.
За 20-минутную аренду вертолёта для уничтожения Гелика карельская компания взяла 250 000 рублей, тогда как обычный тариф составляет 160 000 рублей за час полёта. Как рассказали её представители изданию «Столица на Онего», с неба упал другой внедорожник — обычный Mercedes-Benz
G-класса1995 года выпуска.
Транспортной полиции Карелии сама идея сброса машины с воздуха не понравилась, и она начала проверку.