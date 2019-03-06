Компания Goodyear придумала шину, которая поможет автомобилям летать

Компания Goodyear представила в Женеве шину будущего под названием Aero, предназначенную для беспилотных летающих автомобилей. По сути, это не просто шина, а универсальный узел, при помощи которого беспилотник может и ездить, и летать.

Шина безвоздушная: её внутренняя часть состоит из спиц-лопастей, которые отрабатывают неровности подобно пневматическим шинам, когда автомобиль движется по твёрдой поверхности.

Эти же лопасти помогают автомобилю подняться в воздух: шины поворачиваются на 90 градусов и начинают вращаться, как пропеллеры. В этом режиме беспилотник, по сути, превращается в квадрокоптер. Угол наклона шин-пропеллеров (и, соответственно, движение автомобиля) регулируется при помощи небольших электромоторов, установленных по центру каждой шины.

Кроме того, шины оборудованы датчиками, которые в реальном времени отслеживают дорожные условия и подгоняют под них характеристики колес и систем стабилизации. Эта идея уже не нова: нечто подобное предлагает Nissan на своем концептуальном кроссовере IMq.

По прогнозам компании Goodyear, в будущем в таких шинах могут использоваться индукционные приводы, то есть шины будут вращаться за счет действия магнитного поля. Это избавит от необходимости устанавливать привычные ступицы и позволит значительно расширить частоту вращения колёс, так что автомобилю будет хватать тяги для взлёта. Однако пока что технологии, которая позволила бы это реализовать, не существует.