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Компания Goodyear придумала шину, которая поможет автомобилям летать

Новости

Андрей Шульдешов

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Компания Goodyear представила в Женеве шину будущего под названием Aero, предназначенную для беспилотных летающих автомобилей. По сути, это не просто шина, а универсальный узел, при помощи которого беспилотник может и ездить, и летать.

Шина безвоздушная: её внутренняя часть состоит из спиц-лопастей, которые отрабатывают неровности подобно пневматическим шинам, когда автомобиль движется по твёрдой поверхности.

Эти же лопасти помогают автомобилю подняться в воздух: шины поворачиваются на 90 градусов и начинают вращаться, как пропеллеры. В этом режиме беспилотник, по сути, превращается в квадрокоптер. Угол наклона шин-пропеллеров (и, соответственно, движение автомобиля) регулируется при помощи небольших электромоторов, установленных по центру каждой шины.

Кроме того, шины оборудованы датчиками, которые в реальном времени отслеживают дорожные условия и подгоняют под них характеристики колес и систем стабилизации. Эта идея уже не нова: нечто подобное предлагает Nissan на своем концептуальном кроссовере IMq.

По прогнозам компании Goodyear, в будущем в таких шинах могут использоваться индукционные приводы, то есть шины будут вращаться за счет действия магнитного поля. Это избавит от необходимости устанавливать привычные ступицы и позволит значительно расширить частоту вращения колёс, так что автомобилю будет хватать тяги для взлёта. Однако пока что технологии, которая позволила бы это реализовать, не существует.

Goodyear introduces its latest concept tire at the 2019 Geneva International Motor Show. The Goodyear AERO concept is a two-in-one tire designed for the autonomous, flying cars of the future. This concept would work both as a tire for driving on the road and a “propeller” for flying through the sky.

Верите, что в будущем мы будем ездить (и летать) на таких шинах?

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