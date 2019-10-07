В России разработают летающий автомобиль
Николай Андреев
Инженеры проектной лаборатории Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина, который находится в Новосибирске, начали разработку летающего автомобиля. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Согласно планам, аппарат сможет взлетать и приземляться на площадку размером 50 на 50 метров, вокруг которой вплотную располагаются предметы высотой до 15 метров. Дальность полёта автомобиля составит 1000 километров при максимальной скорости свыше
300 км/чи грузоподъёмности до 500 килограммов.
Инженеры из Новосибирска создадут дизайн-проект будущего автомобиля, протестируют прототипы в аэродинамической трубе, построят рабочий экземпляр и проведут его испытания на земле и в воздухе. Предполагается, что все эти этапы выполнят до 2023 года.
По словам создателей, аппарат станет первым российским летающим автомобилем. Но пока неизвестно, будет ли он беспилотником или для его управления понадобится человек.