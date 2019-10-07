В России разработают летающий автомобиль

Инженеры проектной лаборатории Сибир­ского научно-исследо­ватель­ского инсти­тута авиации имени Чаплыгина, который находится в Ново­сибирске, начали разработку летающего автомобиля. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Фонда перс­пективных исследо­ваний (ФПИ).

Согласно планам, аппарат сможет взлетать и при­земляться на площадку размером 50 на 50 метров, вокруг которой вплотную располага­ются предметы высотой до 15 метров. Дальность полёта автомо­биля составит 1000 кило­метров при макси­мальной скорости свыше 300 км/ч и грузо­подъёмности до 500 кило­граммов.

Инженеры из Новосибирска создадут дизайн-проект будущего автомо­биля, протести­руют прототипы в аэродина­мической трубе, построят рабочий экзем­пляр и проведут его испыта­ния на земле и в воздухе. Предполага­ется, что все эти этапы выполнят до 2023 года.