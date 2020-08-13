Летающие машины для японского такси появятся через три года. Их создаст экс-инженер Тойоты

Ранее фирма SkyDrive показала свой первый двух­местный аппарат eVTOL SD-XX. Прототип напоминает дрон, его габариты — 3,5х4х1,5 метра. Он оснащён восемью пропел­лерами и аккуму­ляторной батареей. Дальность полёта составляет несколько десятков километров, скорость — до 100 км/ч.

Компания рассчитывает на запуск первой службы аэротакси в крупных городах Японии к 2023 году. Перво­начально это будут полёты к туристи­ческим местам над морем — во избежание несчастных случаев SD-XX будет летать на автопилоте, но под присмотром техника.

По словам генерального директора SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзавы, к 2040 году спрос на аэромобили достигнет 1,5 триллиона долларов, а к 2050-му до любого пункта в 23 районах Токио можно будет добраться за 10 минут. При этом стоимость полёта будет гораздо ниже, чем на вертолётах.