Летающие машины для японского такси появятся через три года. Их создаст экс-инженер Тойоты
Наталья Насонова
Японский стартап SkyDrive выпустит первые летающие автомобили в течение трёх лет. Лётные испытания прототипов завершатся уже этим летом. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на главу стартапа и экс-инженера Toyota Motor Томохиро Фукудзаву.
Ранее фирма SkyDrive показала свой первый двухместный аппарат eVTOL
SD-XX.Прототип напоминает дрон, его габариты — 3,5х4х1,5 метра. Он оснащён восемью пропеллерами и аккумуляторной батареей. Дальность полёта составляет несколько десятков километров, скорость — до 100 км/ч.
Компания рассчитывает на запуск первой службы аэротакси в крупных городах Японии к 2023 году. Первоначально это будут полёты к туристическим местам над морем — во избежание несчастных случаев
SD-XXбудет летать на автопилоте, но под присмотром техника.
По словам генерального директора SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзавы, к 2040 году спрос на аэромобили достигнет 1,5 триллиона долларов, а к
2050-мудо любого пункта в 23 районах Токио можно будет добраться за 10 минут. При этом стоимость полёта будет гораздо ниже, чем на вертолётах.
Ближе к концу десятилетия SkyDrive рассчитывает создать аэромобиль, который смог бы не только летать со скоростью до
100 км/ч,но и передвигаться по дорогам общего пользования со скоростью до 60 км/ч.Парковку для нового легкого воздушного транспорта предполагается организовать на плоских крышах зданий.