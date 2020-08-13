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Летающие машины для японского такси появятся через три года. Их создаст экс-инженер Тойоты

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Наталья Насонова

Японский стартап SkyDrive выпустит первые летающие авто­мобили в течение трёх лет. Лётные испытания прототипов завершатся уже этим летом. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на главу стартапа и экс-инженера Toyota Motor Томохиро Фукудзаву.

  • Ранее фирма SkyDrive показала свой первый двух­местный аппарат eVTOL SD-XX. Прототип напоминает дрон, его габариты — 3,5х4х1,5 метра. Он оснащён восемью пропел­лерами и аккуму­ляторной батареей. Дальность полёта составляет несколько десятков километров, скорость — до 100 км/ч.

  • Компания рассчитывает на запуск первой службы аэротакси в крупных городах Японии к 2023 году. Перво­начально это будут полёты к туристи­ческим местам над морем — во избежание несчастных случаев SD-XX будет летать на автопилоте, но под присмотром техника.

  • По словам генерального директора SkyDrive Inc. Томохиро Фукудзавы, к 2040 году спрос на аэромобили достигнет 1,5 триллиона долларов, а к 2050-му до любого пункта в 23 районах Токио можно будет добраться за 10 минут. При этом стоимость полёта будет гораздо ниже, чем на вертолётах.

  • Ближе к концу десятилетия SkyDrive рассчитывает создать аэромобиль, который смог бы не только летать со скоростью до 100 км/ч, но и пере­двигаться по дорогам общего пользования со скоростью до 60 км/ч. Парковку для нового легкого воздушного транспорта предпо­лагается организовать на плоских крышах зданий.

Когда в России будет аэротакси?

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