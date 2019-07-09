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7 проблем подержанных седанов Renault Fluence

Разбор

Валерий Арутин

Бытует мнение, что модели для рынков развивающихся стран — это максимально удешевлённые варианты «нормальных автомобилей», в том числе за счёт ресурса. Но возможен и обратный вариант: автопроизводитель жертвует какими-то «европейскими» ценностями (например, управляемостью) ради надёжности, чтобы модель лучше переносила тяжёлые условия «третьего мира». Седан Renault Fluence прекрасный тому пример: заменив на нашем рынке четырёхдверный Megane, он оказался заметно надёжнее европейского собрата. Потому и проблемы с ним обычно не слишком серьёзные.

1. Расход масла

Многие владельцы седана сталкиваются с повышенным расходом масла, обычно свой­ственным турбо­моторам, хотя у нас Fluence продавался только с атмосферниками (в Восточной Европе был ещё и дизель). Чаще всего этим страдают рестайлинговые машины с двигате­лем 1.6 (114 л.с.)

Что делать

Это врождённая особенность агрегата Н4М, который устанавливают, например, на Logan II поколения. Владелец может просто возить канистру с маслом в багажнике и внимательно следить за уровнем. «На подливе» двигатель вполне способен проехать до 300 тыс. км без капремонта. И даже цепь ГРМ придётся менять только к 200 тыс. км.

2. Течь антифриза

А это уже проблема седанов со 106-сильным мотором К4М (106 л.с.). Причём лужу под машиной он обычно устраивает не летом в жару, а в самое неприятное для ремонта время – холодной зимой. И вне зависимости от цифры на одометре.

Что делать

В протечке с вероятностью 90 процентов будет виноват термостат. Точнее, неудачная конструкция его корпуса из пластика. В сильный мороз он может деформироваться из-за большого перепада температур. Хорошо, что новый оригинальный термостат стоит меньше трёх тысяч рублей, а есть и более дешёвые аналоги.

3. Катушки зажигания

Ещё одна неприятность с мотором серии К4М – не слишком надёжные катушки зажигания. Их четыре, по одной на каждую свечу, и любая может отказать на пробеге до 60 тыс. км.

Что делать

Здесь дешёвым ремонтом уже не отделаться: катушка Valeo (она прописана в каталоге как оригинальная) стоит около 2 тысяч. Заменители есть, но те, что с именем, мало отличаются по цене. А ведь заодно придётся ставить ещё и новые свечи: их нестабильная работа обычно и приводит к отказу катушек.

4. Автомат

Его устанавливали на 1,6-литровые седаны до рестайлинга. И да — это печально знаменитый DP0, который может начать «пинаться» к 60–70 тыс. км, а потом и вовсе уйти в аварийный режим.

Что делать

Такую коробку передач нужно регулярно обслуживать, вопреки заводским рекомендациям. Лучше каждые 30–40 тыс. км менять масло, а при первых признаках неадекватного поведения — и клапан модуляции. И для справки: даже за б/у АКПП попросят 50–60 тыс. рублей, так что лучше решать эту проблему сразу.

5. Вариатор

При рестайлинге DP0 получил отставку, и все двух­педальные седаны стали оснащаться вариаторами Jatco. На версиях с моторами 1.6 и 2.0 они разные, с индексами DK0 и FK0. Оба агрегата надёжнее автомата, но к 150 тыс. км могут выйти из строя и они. И, в отличие от DP0, вариаторы фактически неремонто­пригодны, а стоимость новой коробки сравнима с ценой подержанного седана!

Что делать

Чтобы не пришлось выкладывать круглую сумму, нужно хотя бы раз в 60 тыс. км проводить техобслуживание — менять масло и фильтр. А при эксплуатации беречь коробку от перегрева, например, не буксовать на бездорожье или в глубоком снегу.

6. Кожаная обивка

Хотя Fluence считается бюджетным Renault, в качестве опции для него предлагалась отделка кожей – искусственной. Которая в наиболее проблемных местах затирается уже к 100 тыс. км.

Что делать

Поискать машину с тканевой обивкой: она показала себя более износостойкой. А если уж достался седан в экокоже, то старайтесь её беречь и не ленитесь ухаживать.

7. Климат-контроль

Ещё одно опровержение «бюджетности» модели — климат-контроль даже в средних комплектациях. Работает он надёжно, а радиатор кондиционера страдает от реагентов меньше, чем на других машинах. Проблема лишь в эстетике: со временем затираются кнопки на панели управления. А через 100–120 тыс. км может подать голос салонный вентилятор.

Что делать

Новый оригинальный блок управления стоит более 30 тыс. рублей, но можно поискать «бывший в употреблении», который отдадут за несколько тысяч. Моторчик отопителя тоже недёшев, но есть неоригинальные аналоги с вменяемой ценой. Возможно, поможет и простая смазка имеющегося узла.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Renaultra

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Renault Fluence

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Анимация: Павел Михеев
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