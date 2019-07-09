7 проблем подержанных седанов Renault Fluence
Валерий Арутин
Бытует мнение, что модели для рынков развивающихся стран — это максимально удешевлённые варианты «нормальных автомобилей», в том числе за счёт ресурса. Но возможен и обратный вариант: автопроизводитель жертвует какими-то «европейскими» ценностями (например, управляемостью) ради надёжности, чтобы модель лучше переносила тяжёлые условия «третьего мира». Седан Renault Fluence прекрасный тому пример: заменив на нашем рынке четырёхдверный Megane, он оказался заметно надёжнее европейского собрата. Потому и проблемы с ним обычно не слишком серьёзные.
1. Расход масла
Многие владельцы седана сталкиваются с повышенным расходом масла, обычно свойственным турбомоторам, хотя у нас Fluence продавался только с атмосферниками (в Восточной Европе был ещё и дизель). Чаще всего этим страдают рестайлинговые машины с двигателем 1.6 (114 л.с.)
Что делать
Это врождённая особенность агрегата Н4М, который устанавливают, например, на Logan II поколения. Владелец может просто возить канистру с маслом в багажнике и внимательно следить за уровнем. «На подливе» двигатель вполне способен проехать до
2. Течь антифриза
А это уже проблема седанов со
Что делать
В протечке с вероятностью 90 процентов будет виноват термостат. Точнее, неудачная конструкция его корпуса из пластика. В сильный мороз он может деформироваться из-за большого перепада температур. Хорошо, что новый оригинальный термостат стоит меньше трёх тысяч рублей, а есть и более дешёвые аналоги.
3. Катушки зажигания
Ещё одна неприятность с мотором серии К4М – не слишком надёжные катушки зажигания. Их четыре, по одной на каждую свечу, и любая может отказать на пробеге до
Что делать
Здесь дешёвым ремонтом уже не отделаться: катушка Valeo (она прописана в каталоге как оригинальная) стоит около 2 тысяч. Заменители есть, но те, что с именем, мало отличаются по цене. А ведь заодно придётся ставить ещё и новые свечи: их нестабильная работа обычно и приводит к отказу катушек.
4. Автомат
Его устанавливали на
Что делать
Такую коробку передач нужно регулярно обслуживать, вопреки заводским рекомендациям. Лучше каждые 30–
5. Вариатор
При рестайлинге DP0 получил отставку, и все двухпедальные седаны стали оснащаться вариаторами Jatco. На версиях с моторами 1.6 и 2.0 они разные, с индексами DK0 и FK0. Оба агрегата надёжнее автомата, но к
Что делать
Чтобы не пришлось выкладывать круглую сумму, нужно хотя бы раз в
6. Кожаная обивка
Хотя Fluence считается бюджетным Renault, в качестве опции для него предлагалась отделка кожей – искусственной. Которая в наиболее проблемных местах затирается уже к
Что делать
Поискать машину с тканевой обивкой: она показала себя более износостойкой. А если уж достался седан в экокоже, то старайтесь её беречь и не ленитесь ухаживать.
7. Климат-контроль
Ещё одно опровержение «бюджетности» модели — климат-контроль даже в средних комплектациях. Работает он надёжно, а радиатор кондиционера страдает от реагентов меньше, чем на других машинах. Проблема лишь в эстетике: со временем затираются кнопки на панели управления. А через 100–
Что делать
Новый оригинальный блок управления стоит более 30 тыс. рублей, но можно поискать «бывший в употреблении», который отдадут за несколько тысяч. Моторчик отопителя тоже недёшев, но есть неоригинальные аналоги с вменяемой ценой. Возможно, поможет и простая смазка имеющегося узла.