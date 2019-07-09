7 проблем подержанных седанов Renault Fluence

1. Расход масла

Многие владельцы седана сталкиваются с повышенным расходом масла, обычно свой­ственным турбо­моторам, хотя у нас Fluence продавался только с атмосферниками (в Восточной Европе был ещё и дизель). Чаще всего этим страдают рестайлинговые машины с двигате­лем 1.6 (114 л.с.)

Что делать