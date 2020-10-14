Седан Bentley Flying Spur получил самую доступную версию с V8

Двигатель новой версии седана развивает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 2000 до 4500 об./мин. Весит такой Flying Spur на 100 кило­граммов меньше, чем седан с 635-сильным шести­литровым W12, а до 100 км/ч разгоняется за 4,1 секунды. Старшей моди­фикации на то же самое потребуется 3,8 секунды. Максимальная скорость — 318 и 333 км/ч соответ­ственно.

Двигатель получил возможность отключения половины цилиндров при малых нагрузках, что позволяет экономить до 16% топлива.

В стандартную комплектацию Flying Spur V8 вошли 20-дюймо ­вые колёсные диски (опционально — до 22 дюймов) и адаптивная пневмо­подвеска, которую за доплату можно дополнить системой активного подав­ления кренов кузова Dynamic Ride. Кроме того, опционально доступно и полно­управляемое шасси.