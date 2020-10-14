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Седан Bentley Flying Spur получил самую доступную версию с V8

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Дмитрий Елизаров

Компания Bentley обнародовала характери­стики новой моди­фикации флагманского седана Flying Spur, которую оснастили 4,0-литровым турбиро­ванным V8. Четырёх­дверка оказалась легче, слабее и медленнее версии с W12, но предназ­начена в первую очередь для водителя, а не для задних пассажиров.

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  • Двигатель новой версии седана развивает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 2000 до 4500 об./мин. Весит такой Flying Spur на 100 кило­граммов меньше, чем седан с 635-сильным шести­литровым W12, а до 100 км/ч разгоняется за 4,1 секунды. Старшей моди­фикации на то же самое потребуется 3,8 секунды. Максимальная скорость — 318 и 333 км/ч соответ­ственно.

  • Двигатель получил возможность отключения половины цилиндров при малых нагрузках, что позволяет экономить до 16% топлива.

  • В стандартную комплектацию Flying Spur V8 вошли 20-дюймо­вые колёсные диски (опционально — до 22 дюймов) и адаптивная пневмо­подвеска, которую за доплату можно дополнить системой активного подав­ления кренов кузова Dynamic Ride. Кроме того, опционально доступно и полно­управляемое шасси.

  • Кузов седана можно выкрасить в один из семи стан­дартных цветов и один из шести десятков оттенков от Mulliner, а также украсить чёрным декором из пакета Blackline. Для отделки интерьера пред­лагаются 15 цветов кожи и два двухцветных варианта оформ­ления и вставки из деревян­ного шпона либо карбона. Поворотный трёх­сторонний дисплей для центральной консоли появится в салоне за отдельные деньги.

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  • Седан уже на старте продаж предложат как в пяти-, так и в четырёх­местной кон­фигурации. В последнем случае два индивиду­альных кресла на заднем ряду будут разделены консолью с интегриро­ванным в неё съёмным пультом управления допол­нитель­ными функциями с 5-дюймо­вым тачскрином. 

  • Опционально доступны холодиль­ник, вмещающий шесть бутылок объёмом 0,33 литра, раскладные столики с электро­приводом, мульти­медийные планшеты и беспро­водная зарядка для гаджетов задних пассажиров, а также различные варианты аудиосистем.

  • Дата старта продаж новой версии Bentley Flying Spur пока не называется. 571-сильный конкурент новинки, седан Rolls-Royce Ghost, к заказу в России уже доступен по цене от 23 миллионов рублей.

Что предпочли бы: 8 цилиндров или 12?

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