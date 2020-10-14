Седан Bentley Flying Spur получил самую доступную версию с V8
Дмитрий Елизаров
Компания Bentley обнародовала характеристики новой модификации флагманского седана Flying Spur, которую оснастили 4,0-литровым турбированным V8. Четырёхдверка оказалась легче, слабее и медленнее версии с W12, но предназначена в первую очередь для водителя, а не для задних пассажиров.
Двигатель новой версии седана развивает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 2000 до 4500
об./мин.Весит такой Flying Spur на 100 килограммов меньше, чем седан с 635-сильным шестилитровым W12, а до 100 км/чразгоняется за 4,1 секунды. Старшей модификации на то же самое потребуется 3,8 секунды. Максимальная скорость — 318 и 333 км/чсоответственно.
Двигатель получил возможность отключения половины цилиндров при малых нагрузках, что позволяет экономить до 16% топлива.
В стандартную комплектацию Flying Spur V8 вошли
20-дюймовые колёсные диски (опционально — до 22 дюймов) и адаптивная пневмоподвеска, которую за доплату можно дополнить системой активного подавления кренов кузова Dynamic Ride. Кроме того, опционально доступно и полноуправляемое шасси.
Кузов седана можно выкрасить в один из семи стандартных цветов и один из шести десятков оттенков от Mulliner, а также украсить чёрным декором из пакета Blackline. Для отделки интерьера предлагаются 15 цветов кожи и два двухцветных варианта оформления и вставки из деревянного шпона либо карбона. Поворотный трёхсторонний дисплей для центральной консоли появится в салоне за отдельные деньги.
Седан уже на старте продаж предложат как в пяти-, так и в четырёхместной конфигурации. В последнем случае два индивидуальных кресла на заднем ряду будут разделены консолью с интегрированным в неё съёмным пультом управления дополнительными функциями с
5-дюймовым тачскрином.
Опционально доступны холодильник, вмещающий шесть бутылок объёмом 0,33 литра, раскладные столики с электроприводом, мультимедийные планшеты и беспроводная зарядка для гаджетов задних пассажиров, а также различные варианты аудиосистем.
Дата старта продаж новой версии Bentley Flying Spur пока не называется. 571-сильный конкурент новинки, седан Rolls-Royce Ghost, к заказу в России уже доступен по цене от 23 миллионов рублей.