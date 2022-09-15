Свой флот, остров и плантация: история главного гоночного наркобарона Рэнди Ланье

Как всё начиналось

Конечно же, никаким наркобароном Рэнди становиться не собирался — так получилось само. С марихуаной невысокий паренёк из рабочей семьи познакомился в тот момент, как они с родителями перебрались из американской глубинки в весёлую Флориду. В конце 1960-х США накрыла волна хиппи-культуры, и школьники солнечного штата, включая Ланье, с удовольствием в неё нырнули. Уже в 15 лет Рэнди начал время от времени снабжать одноклассников травкой, а в девятнадцать благодарных клиентов стало так много, что он купил себе новенький спортивный катер — как дорогую игрушку, на которой можно было с ветерком прохватить по океану.

Но просто так кататься на катере Рэнди быстро наскучило, и он договорился поучаствовать в ночной разгрузке корабля, стоявшего у берегов Багамских островов. Корабль был набит, понятное дело, не морепродуктами — иначе зачем бы надо было его разгружать ночью.

В свои 20 Рэнди стал бесстрашным контрабандистом, который мог не только съездить за товаром, но и распределить груз по знакомым дилерам. Постепенно из одного катера вырос целый флот, в который входили не только быстроходные лодки и мощные буксиры, но и неповоротливая баржа, которая не блистала скоростью, зато легко могла дойти до Колумбии и вернуться во Флориду, не привлекая внимания береговых служб. А ещё в неё больше помещалось!

Правда, однажды её всё-таки поймали. Но товар был так ловко спрятан в боковых полостях, что пограничники сломали два сверла, вскрывая их — и всё равно не смогли доковырять до самого интересного.