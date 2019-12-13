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В Калифорнии на дороге нашли перевёрнутый Lamborghini

Новости

Николай Андреев

Ранним утром калифорнийские полицейские получили сообщение о брошенном Lamborghini Huracan на горном серпан­тине неподалёку от Лос-Анджелеса. Когда стражи порядка приехали на место, то обнаружили разбитый суперкар, но его хозяина поблизости не было. Об этом рассказал телеканал NBC 4.

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  • Водитель Lamborghini Huracan не справился с управ­лением на ночном серпантине и вылетел с дороги. Суперкар с разбитой передней частью и включённой аварийкой так и остался лежать пере­вёрнутым до приезда полиции.

  • На Lamborghini остался номерной знак — с его помощью стражи порядка нашли владельца. Он сообщил, что одолжил автомо­биль другу и ничего не знает о случившемся.

  • Теперь полицейский департа­мент ищет свидетелей аварии и таин­ствен­ного друга владельца суперкара. Автомобиль в качестве улики отправили на штрафстоянку.

Кто мог сидеть за рулём Lamborghini во время аварии?

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