В Калифорнии на дороге нашли перевёрнутый Lamborghini

Ранним утром калифорнийские полицейские получили сообщение о брошенном Lamborghini Huracan на горном серпан­тине неподалёку от Лос-Анджелеса. Когда стражи порядка приехали на место, то обнаружили разбитый суперкар, но его хозяина поблизости не было. Об этом рассказал телеканал NBC 4.