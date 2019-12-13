В Калифорнии на дороге нашли перевёрнутый Lamborghini
Николай Андреев
Ранним утром калифорнийские полицейские получили сообщение о брошенном Lamborghini Huracan на горном серпантине неподалёку от Лос-Анджелеса. Когда стражи порядка приехали на место, то обнаружили разбитый суперкар, но его хозяина поблизости не было. Об этом рассказал телеканал NBC 4.
Водитель Lamborghini Huracan не справился с управлением на ночном серпантине и вылетел с дороги. Суперкар с разбитой передней частью и включённой аварийкой так и остался лежать перевёрнутым до приезда полиции.
На Lamborghini остался номерной знак — с его помощью стражи порядка нашли владельца. Он сообщил, что одолжил автомобиль другу и ничего не знает о случившемся.
Теперь полицейский департамент ищет свидетелей аварии и таинственного друга владельца суперкара. Автомобиль в качестве улики отправили на штрафстоянку.