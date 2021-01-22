Новый Дастер сфотографировали в российском автосалоне

Железная выдержка: посмотрите, как водитель ушёл от столкновения на обледенелой горке

Новости

Дмитрий Елизаров

На YouTube-канале ViralHog появилось видео, сделанное автомо­бильным реги­стратором в одном из россий­ских городов. Только превосходная реакция и завидное само­обладание позволили его владельцу избежать дорого­стоящего ДТП с потерявшим управление BMW X6.

  • Автомобиль героя видео двигался по заснеженной дороге в черте городской застройки — судя по всему, на территории стан­дартного «спаль­ного» района. Ближе к концу подъёма на встречной полосе дороги появился чёрный BMW X6, но за несколько десятков метров до авто­владельца кросс-купе потеряло управление.

  • Вседорожник развернуло поперёк улицы, и X6 начал скользить в сторону авто­мобиля с видео­реги­стратором. Однако его водитель успел не только остановиться, но и включить задний ход. Благодаря этому всё же смог удержать дистанцию, достаточную для того, чтобы избежать аварии — хотя в один из моментов автомобили разделяло не более метра. Где именно произошёл инцидент, неизвестно.

  • В октябре на одной из гоночных трасс США зрители наблюдали другое чудесное спасение. Дрэгстер спортсменки Лии Прюэтт буквально взлетел в воздух и пере­ломился пополам, однако гонщица не только не пострадала, но и смогла само­стоятельно выбраться из-под обломков.

А у вас хватило бы выдержки поступить так же?

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