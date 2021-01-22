Железная выдержка: посмотрите, как водитель ушёл от столкновения на обледенелой горке

Автомобиль героя видео двигался по заснеженной дороге в черте городской застройки — судя по всему, на территории стан­дартного «спаль­ного» района. Ближе к концу подъёма на встречной полосе дороги появился чёрный BMW X6, но за несколько десятков метров до авто­владельца кросс-купе потеряло управление.

Вседорожник развернуло поперёк улицы, и X6 начал скользить в сторону авто­мобиля с видео­реги­стратором. Однако его водитель успел не только остановиться, но и включить задний ход. Благодаря этому всё же смог удержать дистанцию, достаточную для того, чтобы избежать аварии — хотя в один из моментов автомобили разделяло не более метра. Где именно произошёл инцидент, неизвестно.