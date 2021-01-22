Железная выдержка: посмотрите, как водитель ушёл от столкновения на обледенелой горке
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале ViralHog появилось видео, сделанное автомобильным регистратором в одном из российских городов. Только превосходная реакция и завидное самообладание позволили его владельцу избежать дорогостоящего ДТП с потерявшим управление BMW X6.
Автомобиль героя видео двигался по заснеженной дороге в черте городской застройки — судя по всему, на территории стандартного «спального» района. Ближе к концу подъёма на встречной полосе дороги появился чёрный BMW X6, но за несколько десятков метров до автовладельца кросс-купе потеряло управление.
Вседорожник развернуло поперёк улицы, и X6 начал скользить в сторону автомобиля с видеорегистратором. Однако его водитель успел не только остановиться, но и включить задний ход. Благодаря этому всё же смог удержать дистанцию, достаточную для того, чтобы избежать аварии — хотя в один из моментов автомобили разделяло не более метра. Где именно произошёл инцидент, неизвестно.
В октябре на одной из гоночных трасс США зрители наблюдали другое чудесное спасение. Дрэгстер спортсменки Лии Прюэтт буквально взлетел в воздух и переломился пополам, однако гонщица не только не пострадала, но и смогла самостоятельно выбраться из-под обломков.