Российский автопарк достиг рекордных размеров

Как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», за 2018 год автопарк страны увеличился на 1,6 миллиона машин.

Наибольшую долю в российском автопарке занимают легковые автомобили – 43,5 миллиона штук, или 84 процента.

Легкая коммерческая техника – это всего 8 процентов автопарка (более 4,1 миллиона машин), доля грузовиков составляет более 7 процентов (3,8 миллиона штук), на автобусы приходится лишь около 1 процента (более 0,4 миллиона единиц).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2018 году продажи новых машин в России выросли на 12,8 процентов и составили 1 800 591 штук.