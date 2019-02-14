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Российский автопарк достиг рекордных размеров

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  • Как подсчитало аналитическое агентство «Автостат», за 2018 год автопарк страны увеличился на 1,6 миллиона машин.

  • Наибольшую долю в российском автопарке занимают легковые автомобили – 43,5 миллиона штук, или 84 процента.

  • Легкая коммерческая техника – это всего 8 процентов автопарка (более 4,1 миллиона машин), доля грузовиков составляет более 7 процентов (3,8 миллиона штук), на автобусы приходится лишь около 1 процента (более 0,4 миллиона единиц).

  • По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2018 году продажи новых машин в России выросли на 12,8 процентов и составили 1 800 591 штук.

  • Самым продаваемым новым автомобилем прошлого года стала Lada Vesta – она разошлась тиражом 108 364 экземпляра.

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