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В Mansory сделали широкий и очень быстрый Bentley Bentayga. Он разгоняется до 317 км/ч

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Михаил Кондратьев

Ателье Mansory представило доработанную версию обновлённого Bentley Bentayga. За основу была взята модель с V8, отдачу которого увеличили на 200 сил и 250 Нм. В резуль­тате кроссовер стал быстрее, чем Bentayga Speed с двигателем W12. Его максималь­ная скорость составляет теперь 317 км/ч.

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  • Стандартная Bentayga с четырёх­литровым турбиро­ванным V8 развивает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у неё занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость равна 290 км/ч. Версия Speed с шести­литровым W12 обладает 635 силами и 900 Нм. «Сотню» она набирает за 3,9 секунды и разгоняется до 306 км/ч.

  • Доработанный в Mansory кроссовер с 750-сильным V8 (1020 Нм) делает 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Увели­чения мощности удалось достичь за счёт новых турбин, изменённой выхлопной системы и иных каталити­ческих нейтрализаторов.

  • Внешне он отличается расширитель­ными накладками на колёсных арках, агрес­сивным обвесом, полностью карбоновым капотом и чёрными дисками, которые предлагаются в 23- и 24-дюймовом вариантах. Тюнинг коснулся и салона, где поменялись руль и отделка. Интерьер выполнен в чёрном и красном цветах с примене­нием карбоновых вставок.

  • Одной из последних работ Mansory стал кабриолет Ferrari Portofino. Ему не только добавили мощности и изменили внешность с салоном, но и заменили складной верх — на деталь из углеволокна.

Как оцените очередное творение Mansory?

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