В Mansory сделали широкий и очень быстрый Bentley Bentayga. Он разгоняется до 317 км/ч

Стандартная Bentayga с четырёх­литровым турбиро­ванным V8 развивает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч у неё занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость равна 290 км/ч. Версия Speed с шести­литровым W12 обладает 635 силами и 900 Нм. «Сотню» она набирает за 3,9 секунды и разгоняется до 306 км/ч.

Доработанный в Mansory кроссовер с 750-сильным V8 (1020 Нм) делает 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Увели­чения мощности удалось достичь за счёт новых турбин, изменённой выхлопной системы и иных каталити­ческих нейтрализаторов.

Внешне он отличается расширитель­ными накладками на колёсных арках, агрес­сивным обвесом, полностью карбоновым капотом и чёрными дисками, которые предлагаются в 23- и 24-дюймовом вариантах. Тюнинг коснулся и салона, где поменялись руль и отделка. Интерьер выполнен в чёрном и красном цветах с примене­нием карбоновых вставок.