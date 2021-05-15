В Mansory сделали широкий и очень быстрый Bentley Bentayga. Он разгоняется до 317 км/ч
Михаил Кондратьев
Ателье Mansory представило доработанную версию обновлённого Bentley Bentayga. За основу была взята модель с V8, отдачу которого увеличили на 200 сил и 250 Нм. В результате кроссовер стал быстрее, чем Bentayga Speed с двигателем W12. Его максимальная скорость составляет теперь
Стандартная Bentayga с четырёхлитровым турбированным V8 развивает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон до
100 км/чу неё занимает 4,5 секунды, а максимальная скорость равна 290 км/ч.Версия Speed с шестилитровым W12 обладает 635 силами и 900 Нм. «Сотню» она набирает за 3,9 секунды и разгоняется до 306 км/ч.
Доработанный в Mansory кроссовер с 750-сильным V8 (1020 Нм) делает
100 км/чвсего за 3,7 секунды. Увеличения мощности удалось достичь за счёт новых турбин, изменённой выхлопной системы и иных каталитических нейтрализаторов.
Внешне он отличается расширительными накладками на колёсных арках, агрессивным обвесом, полностью карбоновым капотом и чёрными дисками, которые предлагаются в 23- и 24-дюймовом вариантах. Тюнинг коснулся и салона, где поменялись руль и отделка. Интерьер выполнен в чёрном и красном цветах с применением карбоновых вставок.
Одной из последних работ Mansory стал кабриолет Ferrari Portofino. Ему не только добавили мощности и изменили внешность с салоном, но и заменили складной верх — на деталь из углеволокна.