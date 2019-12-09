На российских суперкарах устроили парный дрифт по Санкт-Петербургу
Николай Андреев
Дрифтеры Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев, участвующие в российском чемпионате по дрифту RDS, провели на улицах Санкт-Петербурга парный дрифт на суперкарах Flanker F, разработанных и построенных в России. И вот как это было:
Flanker F имеет композитный кузов, созданный из кевлара и углепластика, и полностью карбоновый монокок. Его снаряжённая масса составляет 1030 килограммов. Внешность Фланкера стилизована под среднемоторный датский суперкар Zenvo ST1, но у российской модели двигатель установлен спереди.
Под капотом Flanker F стоит семилитровый атмосферный V8 мощностью 800 лошадиных сил. Тяга на задние колёса идёт через гоночную секвентальную пятиступенчатую коробку передач, так как автомобиль специально спроектирован для участия в соревнованиях по дрифту.