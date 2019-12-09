На российских суперкарах устроили парный дрифт по Санкт-Петербургу

Дрифтеры Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев, участвующие в российском чемпионате по дрифту RDS, провели на улицах Санкт-Петербурга парный дрифт на суперкарах Flanker F, разработанных и построенных в России. И вот как это было: