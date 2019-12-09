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На российских суперкарах устроили парный дрифт по Санкт-Петербургу

Новости

Николай Андреев

Дрифтеры Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев, участвующие в российском чемпионате по дрифту RDS, провели на улицах Санкт-Петербурга парный дрифт на суперкарах Flanker F, разработанных и построенных в России. И вот как это было:

Первый в мире парный дрифт в живом городе! Единственные в мире дрифтовые гиперкары Flanker F под управлением Сергея Кабаргина и Аркадия Цареградцева. Место действия: Россия, Санкт-Петербург. Внимание! Не повторять, опасно для жизни. За рулем профессиональные гонщики, перекрытие согласовано и обеспечивалось спец. службами. /// The world's first tandem drift in a live city! The world's only drift hypercars Flanker F driven by Sergei Kabargin and Arkady Tsaregradtsev. Location: Russia, St. Petersburg. Attention! Not to repeat, life-threatening. Driven by professional racers, road blocking agreed and approved and carried out by the security services. Инстаграмы пилотов/Pilot's IG: @kabargin.drift @tsaregradsev_ark Полный цикл видеопроизводства: www.instagram.com/29productioncom Согласование локаций для съемок: www.instagram.com/igorzhilkinproduction Full-service video production: 29 PRODUCTION #ddkaba #flankersinthecity #driftaroundtheworld #29production

  • Flanker F имеет композитный кузов, созданный из кевлара и угле­пластика, и полностью кар­бо­но­вый монокок. Его снаряжённая масса составляет 1030 кило­граммов. Внешность Фланкера стили­зована под средне­моторный датский суперкар Zenvo ST1, но у российской модели двигатель установлен спереди.

  • Под капотом Flanker F стоит семилитровый атмо­сферный V8 мощностью 800 лошадиных сил. Тяга на задние колёса идёт через гоночную секвентальную пяти­ступен­чатую коробку передач, так как автомо­биль специально спроекти­рован для участия в соревнованиях по дрифту.

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