Посмотрите на парный дрифт российских суперкаров по серпантинам Сочи

Карбоновый суперкар спроектирован для участия в соревно­ваниях по дрифту и для дорог общего пользо­вания, а его сборка проходила в Санкт-Петер­бурге командой из 10 человек. Всего построено три экземпляра Flanker F, и один из них сейчас проходит сертификацию для допуска на обычные дороги.