Посмотрите на парный дрифт российских суперкаров по серпантинам Сочи
Николай Андреев
Гонщики Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин, участвующие в российском чемпионате по дрифту RDS GP, в рамках своего проекта «Drift around the world» устроили парный заезд по сочинским серпантинам. Заезд проходил на суперкарах Flanker F, разработанных в России.
Flanker F, стилизованный под датский суперкар Zenvo ST1, оснащён карбоновым монококом и композитным кузовом из кевлара и углепластика. На жёлтом суперкаре спереди установлен 7,6-литровый атмосферный V8 мощностью около 600 л.с. (700 Н·м), а на синем — компрессорная «восьмёрка» объёмом 6,2 литра на 700 л.с. (900 Н·м).
Карбоновый суперкар спроектирован для участия в соревнованиях по дрифту и для дорог общего пользования, а его сборка проходила в Санкт-Петербурге командой из 10 человек. Всего построено три экземпляра Flanker F, и один из них сейчас проходит сертификацию для допуска на обычные дороги.
В 2019 году Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин устроили на Фланкерах парный дрифт по центральным улицам Санкт-Петербурга. Позже они планируют снять ролики и в других городах России.