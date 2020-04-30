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Посмотрите на парный дрифт российских суперкаров по серпантинам Сочи

Новости

Николай Андреев

Гонщики Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин, участвующие в россий­ском чемпионате по дрифту RDS GP, в рамках своего проекта «Drift around the world» устроили парный заезд по сочинским серпан­тинам. Заезд проходил на суперкарах Flanker F, разработанных в России.

Единственные в мире дрифтовые гиперкары Flanker F под управлением Сергея Кабаргина ddKaba и Аркадия Цареградцева. Место действия: Россия, Сочи, Красная поляна. Внимание! Не повторять, опасно для жизни. За рулем профессиональные гонщики, перекрытие согласовано и обеспечивалось спец. службами. / Attention! Not to repeat, life-threatening. Driven by professional racers, road blocking agreed and approved and carried out by the security services. Инстаграмы пилотов/Pilot's IG: http://instagram.com/kabargin.drift/ http://instagram.com/tsaregradsev_ark/ #ddkaba #driftaroundtheworld

  • Flanker F, стилизованный под датский суперкар Zenvo ST1, оснащён карбоновым монококом и композитным кузовом из кевлара и угле­­пластика. На жёлтом суперкаре спереди установлен 7,6-литровый атмосферный V8 мощностью около 600 л.с. (700 Н·м), а на синем — компрессорная «восьмёрка» объёмом 6,2 литра на 700 л.с. (900 Н·м).

    • Карбоновый суперкар спроектирован для участия в соревно­ваниях по дрифту и для дорог общего пользо­вания, а его сборка проходила в Санкт-Петер­бурге командой из 10 человек. Всего построено три экземпляра Flanker F, и один из них сейчас проходит сертификацию для допуска на обычные дороги.

    • В 2019 году Аркадий Цареградцев и Сергей Кабаргин устроили на Фланкерах парный дрифт по центральным улицам Санкт-Петер­бурга. Позже они планируют снять ролики и в других городах России.

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