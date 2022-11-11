Флагманы известных в России китайских марок, о которых вы не знали

Информация об этом кроссовере доходит до России в гомеопатических дозах. А в Китае он продаётся уже второй год! И перед вами что-то вроде Тугеллы на стероидах.

Этот автомобиль построен на той же платформе CMA, что и доступный в РФ купе-кроссовер, и оснащается тем же двухлитровым двигателем, развивающим 218 или 238 л.с., а также сочетающийся с восьми­ступенчатым «автоматом» Aisin. Зато в габаритах машина сильно прибавила относительно Тугеллы: колёсная база была увеличена на 145 мм (до 2845 мм), а в длину кроссовер растянулся до 4770 мм, что сопоставимо с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

На самом деле, даже названия кросс-купе и этого здоровяка в Китае совпадают: Tugella на домашнем рынке продаётся под именем Xingyue. А для РФ Xingyue L тоже переименуют: уже известно, что у нас модель получит название Monjaro.