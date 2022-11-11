Китайские (и не только) шины, на которых совсем не страшно ездить зимой

Флагманы известных в России китайских марок, о которых вы не знали
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Артём Волков

По многочисленным новостям, которые выходили у нас за несколько последних месяцев, нетрудно догадаться: китайские модели, официально продающиеся в России — это лишь верхушка айсберга под названием «автопром КНР». Поэтому сегодня мы решили посмотреть на самым-самых «китайцев» — флагманов официально представленных у нас марок, которые до РФ ещё не добрались.

Geely Xingyue L

Информация об этом кроссовере доходит до России в гомеопатических дозах. А в Китае он продаётся уже второй год! И перед вами что-то вроде Тугеллы на стероидах. 

Этот автомобиль построен на той же платформе CMA, что и доступный в РФ купе-кроссовер, и оснащается тем же двухлитровым двигателем, развивающим 218 или 238 л.с., а также сочетающийся с восьми­ступенчатым «автоматом» Aisin. Зато в габаритах машина сильно прибавила относительно Тугеллы: колёсная база была увеличена на 145 мм (до 2845 мм), а в длину кроссовер растянулся до 4770 мм, что сопоставимо с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. 

На самом деле, даже названия кросс-купе и этого здоровяка в Китае совпадают: Tugella на домашнем рынке продаётся под именем Xingyue. А для РФ Xingyue L тоже переименуют: уже известно, что у нас модель получит название Monjaro.

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Пока ничего удивительного? Загляните в салон! На передней панели разместились аж три дисплея, а их общая длина — метр! Два из них лаконично спрятаны под единой глянцевой поверхностью. Причём речь идёт не о приборке и экране мультимедийке, а о последнем и дисплее для пассажира! Но кого в 2022-м удивишь экранами? Поэтому у Джили есть и другие «киллер-фичи». Например, возможность самостоятельно парковаться и подъезжать к водителю по его вызову. Система срабатывает на расстоянии до 200 метров, а отдавать машине команды можно как с брелока, так и при помощи смартфона.

GAC (Trumpchi) GA8

Мы знаем GAC как производителя больших внедорожников и вместительных минивэнов. Но у себя на родине бренд выпускает и седаны! На вершине линейки уютно себя чувствует Triumpchi GA8 — сдержанный, но не безликий бизнес-седан. 

Однако под привлекательной внешностью скрывается достаточно будничное железо — только передний привод и турбированная «четвёрка». Правда, мотор всё же достаточно мощный — 252 силы. А ещё он знаком по модели GS8. Трансмиссия — классический шестиступенчатый «автомат».

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В салоне прячется очень недурная на вид отделка, спокойные линии и сдвоенный медиакластер в стиле Mercedes-Benz. При длине больше пяти метров места в салоне с запасом, тем более для обитателей заднего дивана. А если учесть, что на родине GA8 стоит 156 800 юаней (1,35 млн рублей), то его вполне можно считать идеальным вариантом для корпоративного парка или такси бизнес-класса. Да и в личный гараж любителя четырёхдверок он тоже отлично впишется.

Haval Shenshou

Этот «Мифический зверь» (так с китайского переводится название этого Хавейла) в китайской линейке занимает место между Haval H7 и H9, но позиционируется именно как технологический флагман компании.  

Он оснащается гибридной силовой установкой, в составе которой бензиновый 1.5 и два электромотора (243 л.с. и 530 Нм), либо двухлитровым турбированным мотором на 224 силы с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Гибридная система, по заявлениям производителя, позволяет достичь дальности хода в 1000 километров и расхода в 5,5 литров по циклу WLTP!

В салоне — минималистичный хайтек с двойным изогнутым дисплеем приборного кластера и медиасистемы, а также проекционный модуль, передающий скорость движения и навигационные данные. Селектор КПП переехал под руль и стал очень сильно напоминать таковой в Мерседесах, а его привычное место заняла беспроводная зарядка. 

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Автомобиль упакован фирменной телематикой, которая позволяет голосом управлять не только климатической установкой Хавейла, но и приборами «умного» дома. Это значит, что можно настроить домашний кондиционер на нужную температуру и запустить робот-пылесос, пока вы ещё только едете домой! Помимо этого, в Shenshou реализован полностью автоматический парковщик, активный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков и возможностью беспилотного вождения в некоторых ситуациях. 

Кстати, в августе 2022 года автопроизводитель запатентовал внешность Shenshou в России, однако никаких официальных заявлений по этому поводу в Haval пока не сделали.

Changan CS95

Самый крупный кроссовер марки Changan выпускается с 2017 года и за это время успел обновиться дважды. И если сначала он представлял собой помесь Range Rover с Ford Explorer, то сейчас экстерьер стал куда самобытнее. У модели трёхрядная компоновка. Мотор — только двухлитровый турбированный мощностью 233 л.с. Коробка передач тоже одна — шести­ступен­чатый «автомат». Привод в зависимости от комплектации может быть либо передним, либо подключаемым полным. 

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Оснащение CS95 — богатое. Здесь и электронные помощники водителя, включая адаптивный круиз-контроль, и здоровенная мультимедийка на 12,3 дюйма, и панорамная крыша, и многозонный климат, и даже полноценная розетка на 220 вольт. Конкуренты этого Чананя — неплохо знакомые россиянам Exeed VX и Volkswagen Teramont. На родине 95-й продаётся по цене от 167 900 юаней (1,5 млн рублей). Возможность появления этой модели в РФ была заявлена довольно давно, но до сих пор этого не произошло.

Lifan (Livan) RL9

Эта марка знакома россиянам по неказистым автомобилям из нулевых. Компанию сильно и часто лихорадило в России, а на родине Lifan объединил усилия с куда более прогрессивным Geely, запустил новый бренд Livan, и теперь тоже занимается электромобилями. 

RL9 — флагман старой новой марки. Модель создана на базе Geely Haoyue (он же Okavango). Livan выделяется двухуровневой оптикой спереди, хотя в целом внешность модели можно назвать весьма сдержанной и даже строгой. А ещё машина совсем не кажется громоздкой, хотя в реальности она достаточно крупная, чтобы разместить внутри три ряда сидений — в зависимости от версии она может быть либо шести-, либо семиместной.

Силовая установка — единственный электромотор мощностью 204 л.с. Куда интереснее, что на этой модели применена технология быстросменных аккумуляторных батарей, замена которых, по заверениям производителя, должна занимать всего 1 минуту. 

Кстати, не исключено, что электромобили Livan могут появиться и в России. 

Dongfeng (Aeolus) Haoji
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Haoji — новинка 2022 года. Это абсолютно новая модель, стоящая на ступень выше кроссовера Dongfeng AX7, который раньше продавался и в РФ. Однако машина не очень крупная: по габаритам она сопоставима с Haval F7 или Mitsubishi Outlander. Длина Haoji составляет — 4720 мм, ширина — 1910 мм, а высота — 1702 мм. 

У Aeolus независимая задняя подвеска, но, хотя такая конструкция позволяет поставить муфту подключения задней оси, привод может быть только передним. Автомобиль предлагается как в бензиновой, так и в гибридной версии. В первой — полуторалитровый мотор выдаёт 204 л.с. и работает в паре с «роботом». Гибридный вариант развивает 245 сил, а ДВС в этом случае сочетается с вариатором.

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Уж не знаем, что там в деталях, но на фотографиях и по описанию интерьер кроссовера очень похож на премиальный: повсюду мягкая кожа Nappa с ромбовидной прострочкой, а передний (да, передний!) пассажир сможет расслабиться в кресле с выдвижной оттоманкой. Среди других опций можно найти панорамное остекление, атмосферную подсветку салона, камеры кругового обзора и целый набор дорожных ассистентов.

Как вам машины? Интересные?

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