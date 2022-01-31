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Флагманский седан Kia для России: известны характеристики

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Дмитрий Елизаров

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Российское представительство марки Kia обнародовало первую информацию о версии флагманского седана K9 для нашего рынка. Автомобиль сертифицирован для России с единственным двигателем — V6 на 249 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Дата старта продаж официально пока не названа.

  • Актуальное поколение четырёхдверки присут­ствует в России под названием K900, но с рестайлингом индекс модели будет сокращён. В Kia связали упрощение индекса с существенными изменениями, которые пережил седан. Кроме того, обозначение K9 будет пере­кликаться с названием ещё одной модели, уже присут­ствующей в России, — седана Kia K5.
  • Kia K9 при длине 5120 миллиметров и колёсной базе 3106 миллиметров практически не изменится в размерах. Однако моторную гамму седана в России упростят, как и название: флагманская модель больше не будет поставляться с пятилитровым V8, развивающим 413 л.с. Утверждается, что это обусловлено предпочтениями российских покупателей: более компактный и доступный агрегат пользуется большей популярностью, при этом, по мнению производителя, обеспечивает достойную имиджа седана динамику.
  • 3,3-литровый V6, которым будут комплектовать Kia K9 для России, по-прежнему будет развивать 249 л.с. и 347 Нм крутящего момента. Дорестайлинговая модификация седана ускоряется с таким мотором до 100 км﻿/﻿ч за 8,4 секунды (пятилитровой требуется 5,7 секунды). Нынешний Kia K900 по умолчанию комплектуется восьми­диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Появятся ли в нашей стране с рестайлингом задне­приводные версии, пока неизвестно. Стоимость седана также пока не называется: сейчас Kia K900 оценён минимум в 4 564 900 рублей.

Детали обновления флагманской модели компания Kia рассекретила летом прошлого года. Седан получил серьёзно доработанную внешность с огромной решёткой радиатора и новое медиа­оборудование, включая возможность рукописного ввода и 14,5-дюймовый дисплей. В подвеске появились новые электронно­управляемые амортизаторы, а коробка передач может работать, учитывая данные навигационной системы.

Будете ждать российской премьеры?

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