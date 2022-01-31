Флагманский седан Kia для России: известны характеристики

Российское представительство марки Kia обнародовало первую информацию о версии флагманского седана K9 для нашего рынка. Автомобиль сертифицирован для России с единственным двигателем — V6 на 249 л.с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Дата старта продаж официально пока не названа.