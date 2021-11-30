Флагманский седан Genesis нового поколения: первые фото

Капот и крылья выполнены единой панелью по двум причинам: для улучшения аэродинамики, а также ради «более чистого и гладкого» визуального ощущения. По тем же основаниям Genesis G90 получил «всплывающие» дверные ручки.

Флагманский седан сохранил фирменную решётку радиатора с трёхмерным наполнением, но обзавёлся актуальной для современных моделей двухъярусной оптикой (ожидается, что уже в базовой комплектации она будет матричной). Линии, заданные фарами, продолжаются дополнительными сегментами на передних крыльях — это указатели поворотов.

Задняя часть седана полностью переработана: она формируется параболической линией, соединяющей колёсные арки через крышку багажника. Фонари для Genesis G90 разработали полностью новые, как и колёсные диски до 20 дюймов. Версия с удлинённой на 190 миллиметров колёсной базой получит эксклюзивные колёса.

Габариты седана пока не называются, однако судя по появлению даже на четырёхдверке со стандартной базой дополнительного окошка в районе массивных задних стоек, Genesis G90 может заметно увеличиться в размерах. Неизвестны и технические характеристики. Недостающую информацию производитель обещает обнародовать в ближайшие недели.

Genesis G90 пережил плановое обновление в 2018 году — тогда седану существенно переработали внешность и расширили список оснащения. В России Genesis G90 доступен двумя версиями колёсной базы и тремя вариантами моторов мощностью от 309 до 413 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом по цене от 6 975 000 до 8 455 000 рублей.