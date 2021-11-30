Оставить коммент

Подразделение BMW M представило первый кроссовер в истории: 750 сил и гигантские «ноздри»

Флагманский седан Genesis нового поколения: первые фото

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Genesis опубликовала первые изображения седана G90, который должен вскоре сменить поколение. Новый облик седана выполнен в традиционной для марки стилистике, однако получил целый ряд необычных нововведений — например, объединённый с передними крыльями капот и гигантские сигналы поворотов. Genesis продолжит выпускать седан в двух вариантах колёсной базы, однако технических подробностей пока нет никаких.

1/6
  • Капот и крылья выполнены единой панелью по двум причинам: для улучшения аэродинамики, а также ради «более чистого и гладкого» визуального ощущения. По тем же основаниям Genesis G90 получил «всплывающие» дверные ручки.
  • Флагманский седан сохранил фирменную решётку радиатора с трёхмерным наполнением, но обзавёлся актуальной для современных моделей двухъярусной оптикой (ожидается, что уже в базовой комплектации она будет матричной). Линии, заданные фарами, продолжаются дополнительными сегментами на передних крыльях — это указатели поворотов.
  • Задняя часть седана полностью переработана: она формируется параболической линией, соединяющей  колёсные арки через крышку багажника. Фонари для Genesis G90 разработали полностью новые, как и колёсные диски до 20 дюймов. Версия с удлинённой на 190 миллиметров колёсной базой получит эксклюзивные колёса.
  • Габариты седана пока не называются, однако судя по появлению даже на четырёхдверке со стандартной базой дополнительного окошка в районе массивных задних стоек, Genesis G90 может заметно увеличиться в размерах. Неизвестны и технические характеристики. Недостающую информацию производитель обещает обнародовать в ближайшие недели.

Genesis G90 пережил плановое обновление в 2018 году — тогда седану существенно переработали внешность и расширили список оснащения. В России Genesis G90 доступен двумя версиями колёсной базы и тремя вариантами моторов мощностью от 309 до 413 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом по цене от 6 975 000 до 8 455 000 рублей.

Как считаете, достойный конкурент большим седанам из Германии?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я