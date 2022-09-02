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Флагманский седан Geely получит огромный вращающийся дисплей
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Geely вывела на тесты обновлённую версию своего флагманского седана Preface, который уже прошёл модернизацию в середине лета: шпионские фото будущей новинки публикуют «Китайские автомобили». Судя по ним, главным новшеством станет огромный экран в салоне, который сможет ещё и вращаться.

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  • Сейчас салон Geely Preface комплектуют дисплеем диагональю 12,3 дюйма, который устанавливается на передней панели горизонтально. Достоверно установить размеры нового экрана не представляется возможным, однако издание предполагает, что его диагональ окажется не менее 15 дюймов.
  • Входящий в концерн Geely суббренд Geometry ранее анонсировал применение на своих медиасистемах новой «операционки», разработанной Huawei. Не исключено, Preface получит то же самое программное обеспечение.
  • Помимо нового дисплея седану изменят оформление приборной панели, дверных карт и центрального тоннеля. Кроме того, Preface избавят от клавишного блока управления климатической установкой: вероятнее всего, эти настройки «переедут» на центральный дисплей.

Внешних изменений новый рестайлинг не предполагает. Кузов седана сохранит те нововведения, которые были применены нынешним летом — это в первую очередь новое наполнение радиаторной решётки и изменённые бамперы. Не ожидается перемен и в моторной гамме, которая состоит из 190-сильной «турбочетвёрки» объёмом 2,0 литра в паре с семидиапазонным «роботом». Однако по одной из версий Geely Preface может получить гибридную установку на базе турбомотора объёмом 1,5 литра общей мощностью более 300 л.с.

А вам пригодился бы такой экран?

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