Флагманский седан Geely получит огромный вращающийся дисплей

Помимо нового дисплея седану изменят оформление приборной панели, дверных карт и центрального тоннеля. Кроме того, Preface избавят от клавишного блока управления климатической установкой: вероятнее всего, эти настройки «переедут» на центральный дисплей.

Внешних изменений новый рестайлинг не предполагает. Кузов седана сохранит те нововведения, которые были применены нынешним летом — это в первую очередь новое наполнение радиаторной решётки и изменённые бамперы. Не ожидается перемен и в моторной гамме, которая состоит из 190-сильной «турбочетвёрки» объёмом 2,0 литра в паре с семидиапазонным «роботом». Однако по одной из версий Geely Preface может получить гибридную установку на базе турбомотора объёмом 1,5 литра общей мощностью более 300 л.с.